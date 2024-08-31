Ленивый хачапур на завтрак за 30 минут – пошаговый рецепт

Ленивый хачапури на завтрак всего за 30 минут — рецепт без дрожжей
Хотите приготовить вкусный и сытный завтрак без усилий? Попробуйте ленивый хачапури, который займет у вас всего 30 минут! Этот рецепт без дрожжей идеально подходит для тех, кто ценит скорость и простоту в приготовлении, но не готов пожертвовать вкусом.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартух – простые рецепты.
Вам понадобится:
- яйца 2 шт.;
- кефир 5 ст. л.;
- сыр сулугуни 180 г;
- твердый сыр 100 г;
- мука 150 г;
- разрыхлитель 1,5 ч. л.
Способ приготовления
Для начала нужно взбить яйца с кефиром. Натираем сыр сулугуни и твердый сыр.
Добавляем к кефиру и яйцам. Перемешиваем. Просеиваем муку, добавляем разрыхлитель, солим и тщательно перемешиваем.
Выкладываем на пергамент в противень, можно сформировать круг или квадрат. Выпекается ленивый хачапури 20-25 минут при 180 ºС.
Раньше мы писали о рецепте хачапури с сыром на сковороде на завтрак за 10 минут.
Также мы рассказывали о завтраке за 15 минут — быстром и вкусном рецепте из лаваша.
Еще мы писали о рецепте постного лаваша на сковороде — понадобятся вода и мука.
Читайте Новини.LIVE!