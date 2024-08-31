Ленивый хачапур на завтрак за 30 минут – пошаговый рецепт

Ленивый хачапури. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Хотите приготовить вкусный и сытный завтрак без усилий? Попробуйте ленивый хачапури, который займет у вас всего 30 минут! Этот рецепт без дрожжей идеально подходит для тех, кто ценит скорость и простоту в приготовлении, но не готов пожертвовать вкусом.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартух – простые рецепты.

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Вам понадобится:

яйца 2 шт.;

кефир 5 ст. л.;

сыр сулугуни 180 г;

твердый сыр 100 г;

мука 150 г;

разрыхлитель 1,5 ч. л.

Способ приготовления

Для начала нужно взбить яйца с кефиром. Натираем сыр сулугуни и твердый сыр.

яйца и соль. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Добавляем к кефиру и яйцам. Перемешиваем. Просеиваем муку, добавляем разрыхлитель, солим и тщательно перемешиваем.

Приготовление теста. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Выкладываем на пергамент в противень, можно сформировать круг или квадрат. Выпекается ленивый хачапури 20-25 минут при 180 ºС.

Ленивый хачапури. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

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