Лінивий хачапурі з сиром на сковороді на сніданок — простий покроковий рецепт

Лінивий хачапурі із сиром на сковороді за простим рецептом — ідеально до сніданку
Лінивий хачапурі із сиром на сковороді — це ідеальний варіант швидкого та смачного сніданку. Простий рецепт, який не потребує багато часу і зусиль, дозволить вам насолодитися ніжним сирним хачапурі лише за кілька хвилин. Ідеально для тих, хто цінує легкі та ситні страви зранку.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Просто І Смачно.
Вам знадобиться:
- яйце — 1 шт.;
- молоко — 250 мл;
- сир (твердий) — 200 г;
- борошно — 4 ст. л.;
- сіль за смаком.
Спосіб приготування
До яєць додати сіль та збовтати.
Потім додати молоко, борошно та сир.
Сирну масу викласти на пательню та смажити до золотистої скоринки.
Потім перевернути та обсмажити з іншого боку.
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