Лінивий хачапурі з сиром на сковороді на сніданок — простий покроковий рецепт

Лінивий хачапурі. Фото: Скриншот YouTube @prostoismachno

Лінивий хачапурі із сиром на сковороді — це ідеальний варіант швидкого та смачного сніданку. Простий рецепт, який не потребує багато часу і зусиль, дозволить вам насолодитися ніжним сирним хачапурі лише за кілька хвилин. Ідеально для тих, хто цінує легкі та ситні страви зранку.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Просто І Смачно.

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Вам знадобиться:

яйце — 1 шт.;

молоко — 250 мл;

сир (твердий) — 200 г;

борошно — 4 ст. л.;

сіль за смаком.

Спосіб приготування

До яєць додати сіль та збовтати.

Яйця та сіль. Фото: Скриншот YouTube @prostoismachno

Потім додати молоко, борошно та сир.

Борошно та сир. Фото: Скриншот YouTube @prostoismachno

Сирну масу викласти на пательню та смажити до золотистої скоринки.

Приготування хачапурі. Фото: Скриншот YouTube @prostoismachno

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Потім перевернути та обсмажити з іншого боку.

Хачапурі на пательні. Фото: Скриншот YouTube @prostoismachno

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