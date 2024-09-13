Ленивый хачапури с сыром на сковороде на завтрак – простой пошаговый рецепт

Ленивый хачапури. Фото: Скриншот YouTube @prostoismachno

Ленивый хачапури с сыром на сковороде — это идеальный вариант быстрого и вкусного завтрака. Простой рецепт, не требующий много времени и усилий, позволит вам насладиться нежным творожным хачапури всего за несколько минут. Идеально для тех, кто ценит легкие и сытные блюда с утра.

Рецепт опубликовали на YouTube канале просто и вкусно.

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Вам понадобится:

яйцо — 1 шт.;

молоко — 250 мл;

творог (твердый) — 200 г;

мука — 4 ст. л.;

соль по вкусу.

Способ приготовления

К яйцам добавить соль и взболтать.

Яйца и соль. Фото: Скриншот YouTube @prostoismachno

Затем добавить молоко, муку и сыр.

Мука и сыр. Фото: Скриншот YouTube @prostoismachno

Сырную массу выложить на сковороду и жарить до золотистой корочки.

Приготовление хачапури. Фото: Скриншот YouTube @prostoismachno

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Затем перевернуть и обжарить с другой стороны.

Хачапури на сковороде. Фото: Скриншот YouTube @prostoismachno

Раньше мы писали о рецепте хачапури с сыром на сковороде на завтрак за 10 минут.

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