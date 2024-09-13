Ленивый хачапури с сыром на сковороде на завтрак – простой пошаговый рецепт

Ленивый хачапури с сыром на сковороде по простому рецепту — идеально к завтраку
Ленивый хачапури с сыром на сковороде — это идеальный вариант быстрого и вкусного завтрака. Простой рецепт, не требующий много времени и усилий, позволит вам насладиться нежным творожным хачапури всего за несколько минут. Идеально для тех, кто ценит легкие и сытные блюда с утра.
Рецепт опубликовали на YouTube канале просто и вкусно.
Вам понадобится:
- яйцо — 1 шт.;
- молоко — 250 мл;
- творог (твердый) — 200 г;
- мука — 4 ст. л.;
- соль по вкусу.
Способ приготовления
К яйцам добавить соль и взболтать.
Затем добавить молоко, муку и сыр.
Сырную массу выложить на сковороду и жарить до золотистой корочки.
Затем перевернуть и обжарить с другой стороны.
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