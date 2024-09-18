Лінивий хачапурі з сиром та зеленню на сніданок за 15 хвилин — покроковий рецепт

Лінивий хачапурі з сиром та зеленню — швидкий сніданок за 15 хвилин
Лінивий хачапурі з сиром та зеленню — це чудовий вибір, який готується всього за 15 хвилин. Соковита, ароматна і дуже проста у приготуванні страва, яка прикрасить будь-який ранок.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Кулінарні Смаколики.
Вам знадобиться:
- 100 г борошна;
- 300 мл кефіру;
- 100 г твердого сиру;
- пів ч.л. соди;
- 1 яйце;
- кріп, петрушка, зелена цибуля;
- сіль, перець за смаком.
Спосіб приготування
Натираємо сир на дрібній терці. Дрібно нарізаємо зелень. У миску розбиваємо яйце та додаємо сіль, перець до смаку. Кефір кімнатної температури вливаємо в посудину з яйцем та розмішуємо.
Додаємо борошно та соду і перемішуємо до однорідної маси. Додаємо сир та зелень і все розмішуємо. Викладаємо частину готової маси на пательню та рівномірно розподіляємо на поверхні. Накриваємо кришкою і смажимо на маленькому вогні до 5 хвилин.
Коли коржик підрум'яниться перевертаємо на іншу сторону. Готове хачапурі подаємо до столу. При бажанні можна змастити шматочком масла.
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