Лінивий хачапурі з сиром та зеленню на сніданок за 15 хвилин — покроковий рецепт

Лінивий хачапурі. Фото: Скриншот YouTube @kulinarni.smakolyky

Лінивий хачапурі з сиром та зеленню — це чудовий вибір, який готується всього за 15 хвилин. Соковита, ароматна і дуже проста у приготуванні страва, яка прикрасить будь-який ранок.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кулінарні Смаколики.

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Вам знадобиться:

100 г борошна;

300 мл кефіру;

100 г твердого сиру;

пів ч.л. соди;

1 яйце;

кріп, петрушка, зелена цибуля;

сіль, перець за смаком.

Спосіб приготування

Натираємо сир на дрібній терці. Дрібно нарізаємо зелень. У миску розбиваємо яйце та додаємо сіль, перець до смаку. Кефір кімнатної температури вливаємо в посудину з яйцем та розмішуємо.

Інгредієнти для хачапурі. Фото: Скриншот YouTube @kulinarni.smakolyky

Додаємо борошно та соду і перемішуємо до однорідної маси. Додаємо сир та зелень і все розмішуємо. Викладаємо частину готової маси на пательню та рівномірно розподіляємо на поверхні. Накриваємо кришкою і смажимо на маленькому вогні до 5 хвилин.

Тісто та зелень. Фото: Скриншот YouTube @kulinarni.smakolyky

Коли коржик підрум'яниться перевертаємо на іншу сторону. Готове хачапурі подаємо до столу. При бажанні можна змастити шматочком масла.

Хачапурі на пательні. Фото: Скриншот YouTube @kulinarni.smakolyky

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