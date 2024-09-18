Ленивый хачапури с сыром и зеленью на завтрак за 15 минут.

Ленивый хачапури. Фото: Скриншот YouTube @kulinarni.smakolyky

Ленивый хачапури с сыром и зеленью — это отличный выбор, который готовится всего за 15 минут. Сочное, ароматное и очень простое в приготовлении блюдо, которое украсит любое утро.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Кулинарные Смаколики.

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Вам понадобится:

100 г муки;

300 мл кефира;

100 г твердого творога;

пол ч.л. соды;

1 яйцо;

укроп, петрушка, зеленый лук;

соль, перец по вкусу.

Способ приготовления

Натираем сыр на мелкой терке. Мелко нарезаем зелень. В миску разбиваем яйцо и добавляем соль, перец по вкусу. Кефир комнатной температуры вливаем в тарелку с яйцом и размешиваем.

Ингредиенты для хачапури. Фото: Скриншот YouTube @kulinarni.smakolyky

Добавляем муку и соду и перемешиваем в однородную массу. Добавляем творог и зелень и все размешиваем. Выкладываем часть готовой массы на сковороду и равномерно распределяем на поверхности. Накрываем крышкой и жарим на среднем огне до 5 минут.

Тесто и зелень. Фото: Скриншот YouTube @kulinarni.smakolyky

Когда лепешка подрумянится, переворачиваем на другую сторону. Готовое хачапури подаем к столу. При желании можно смазать кусочком масла.

Хачапури на сковороде. Фото: Скриншот YouTube @kulinarni.smakolyky

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