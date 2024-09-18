Ленивый хачапури с сыром и зеленью на завтрак за 15 минут.

Ленивый хачапури с сыром и зеленью — быстрый завтрак за 15 минут
Ленивый хачапури с сыром и зеленью — это отличный выбор, который готовится всего за 15 минут. Сочное, ароматное и очень простое в приготовлении блюдо, которое украсит любое утро.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Кулинарные Смаколики.
Вам понадобится:
- 100 г муки;
- 300 мл кефира;
- 100 г твердого творога;
- пол ч.л. соды;
- 1 яйцо;
- укроп, петрушка, зеленый лук;
- соль, перец по вкусу.
Способ приготовления
Натираем сыр на мелкой терке. Мелко нарезаем зелень. В миску разбиваем яйцо и добавляем соль, перец по вкусу. Кефир комнатной температуры вливаем в тарелку с яйцом и размешиваем.
Добавляем муку и соду и перемешиваем в однородную массу. Добавляем творог и зелень и все размешиваем. Выкладываем часть готовой массы на сковороду и равномерно распределяем на поверхности. Накрываем крышкой и жарим на среднем огне до 5 минут.
Когда лепешка подрумянится, переворачиваем на другую сторону. Готовое хачапури подаем к столу. При желании можно смазать кусочком масла.
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