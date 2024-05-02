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Лінивий сніданок за п'ять хвилин, все змішав і готово — хачапурі на сковороді

2 травня 2024 05:47
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Ліниві хачапурі на сніданок за 5 хвилин — покроковий рецепт
Хачапури с сыром. Фото: YouTube @OlyaPins
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Сніданок головний прийом їжі, але, на жаль, не завжди є час на його приготування. Цей рецепт спеціально для тих, хто не встигає і не знає що приготувати на сніданок дуже швидко або кому просто ліньки морочитися.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Olya Pins - Правильне Харчування і не тільки.

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Вам знадобиться:

  • 100 г сиру;
  • 1 яйце;
  • 100 г йогурту;
  • 2 ст. борошна;
  • куркума.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно натерти сир.

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Інгредієнти для рецептів. Фото: YouTube @ OlyaPins

Змішати йогурт або сметану, додати борошно та яйце. Все ретельно перемішати. Потім додати сир, сіль та куркуму.

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Приготування тіста. Фото: YouTube @ OlyaPins

Випікати на сковороді по обидва боки. Зверху додати ще трохи сиру.

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Хачапурі із сиром. Фото: YouTube @ OlyaPins

Подавати в гарячому або холодному вигляді.

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Хачапурі із сиром. Фото: YouTube @ OlyaPins

 

Раніше ми писали про рецепт хачапурі із сиром на сковороді на сніданок за 10 хвилин.

Також ми розповідали про сніданок за 15 хвилин — швидкий та смачний рецепт із лаваша.

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Ще ми писали про рецепт пісного лаваша на сковороді — знадобиться вода та борошно.

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