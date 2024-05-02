Ліниві хачапурі на сніданок за 5 хвилин — покроковий рецепт

Хачапури с сыром. Фото: YouTube @OlyaPins

Сніданок головний прийом їжі, але, на жаль, не завжди є час на його приготування. Цей рецепт спеціально для тих, хто не встигає і не знає що приготувати на сніданок дуже швидко або кому просто ліньки морочитися.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Olya Pins - Правильне Харчування і не тільки.

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Вам знадобиться:

100 г сиру;

1 яйце;

100 г йогурту;

2 ст. борошна;

куркума.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно натерти сир.

Інгредієнти для рецептів. Фото: YouTube @ OlyaPins

Змішати йогурт або сметану, додати борошно та яйце. Все ретельно перемішати. Потім додати сир, сіль та куркуму.

Приготування тіста. Фото: YouTube @ OlyaPins

Випікати на сковороді по обидва боки. Зверху додати ще трохи сиру.

Хачапурі із сиром. Фото: YouTube @ OlyaPins

Подавати в гарячому або холодному вигляді.

Хачапурі із сиром. Фото: YouTube @ OlyaPins

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