Ліниві хачапурі на сніданок за 5 хвилин — покроковий рецепт

Лінивий сніданок за п'ять хвилин, все змішав і готово — хачапурі на сковороді
Сніданок головний прийом їжі, але, на жаль, не завжди є час на його приготування. Цей рецепт спеціально для тих, хто не встигає і не знає що приготувати на сніданок дуже швидко або кому просто ліньки морочитися.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Olya Pins - Правильне Харчування і не тільки.
Вам знадобиться:
- 100 г сиру;
- 1 яйце;
- 100 г йогурту;
- 2 ст. борошна;
- куркума.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно натерти сир.
Змішати йогурт або сметану, додати борошно та яйце. Все ретельно перемішати. Потім додати сир, сіль та куркуму.
Випікати на сковороді по обидва боки. Зверху додати ще трохи сиру.
Подавати в гарячому або холодному вигляді.
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