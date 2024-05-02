Ленивые хачапури на завтрак за 5 минут — пошаговый рецепт

Хачапури с сыром. Фото: YouTube @OlyaPins

Завтрак главный прием пищи, но к сожалению не всегда есть время на его готовку. Этот рецепт специально для тех, кто не успевает и не знает что приготовить на завтрак очень быстро или кому просто лень заморачиваться.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Olya Pins — Правильное Питание и не только.

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Вам понадобится:

100 г сыра;

1 яйцо;

100 г йогурта;

2 ст.л. муки;

куркума.

Способ приготовления

Сначала необходимо натереть сыр.

Ингредиенты для рецепта. Фото: YouTube @OlyaPins

Смешать йогурт или сметану, добавить муку и яйцо. Все тщательно перемешать. Затем добавить сыр, соль и куркуму.

Приготовление теста. Фото: YouTube @OlyaPins

Выпекать на сковороде с обеих сторон. Сверху добавить еще немного сыра.

Хачапури с сыром. Фото: YouTube @OlyaPins

Подавать в горячем или в холодном виде.

Хачапури с сыром. Фото: YouTube @OlyaPins

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