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Ленивый завтрак за пять минут, все смешал и готово — хачапури на сковороде

2 мая 2024 05:47
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Ленивые хачапури на завтрак за 5 минут — пошаговый рецепт
Хачапури с сыром. Фото: YouTube @OlyaPins
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Завтрак главный прием пищи, но к сожалению не всегда есть время на его готовку. Этот рецепт специально для тех, кто не успевает и не знает что приготовить на завтрак очень быстро или кому просто лень заморачиваться. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Olya Pins — Правильное Питание и не только

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Вам понадобится: 

  • 100 г сыра;
  • 1 яйцо;
  • 100 г йогурта;
  • 2 ст.л. муки;
  • куркума. 

Способ приготовления 

Сначала необходимо натереть сыр. 

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Ингредиенты для рецепта. Фото: YouTube @OlyaPins

Смешать йогурт или сметану, добавить муку и яйцо. Все тщательно перемешать. Затем добавить сыр, соль и куркуму. 

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Приготовление теста. Фото: YouTube @OlyaPins

Выпекать на сковороде с обеих сторон. Сверху добавить еще немного сыра. 

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Хачапури с сыром. Фото: YouTube @OlyaPins

Подавать в горячем или в холодном виде. 

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Хачапури с сыром. Фото: YouTube @OlyaPins

 

Раньше мы писали о рецепте хачапури с сыром на сковороде на завтрак за 10 минут.

Также мы рассказывали о завтраке за 15 минут — быстрый и вкусный рецепт из лаваша.

Или ознакомьтесь с рецептом вкусного завтрака из лаваша — всего три ингредиента.

Еще мы писали о рецепте постного лаваша на сковороде — понадобится вода и мука.

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