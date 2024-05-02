Ленивые хачапури на завтрак за 5 минут — пошаговый рецепт

Ленивый завтрак за пять минут, все смешал и готово — хачапури на сковороде
Завтрак главный прием пищи, но к сожалению не всегда есть время на его готовку. Этот рецепт специально для тех, кто не успевает и не знает что приготовить на завтрак очень быстро или кому просто лень заморачиваться.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Olya Pins — Правильное Питание и не только.
Вам понадобится:
- 100 г сыра;
- 1 яйцо;
- 100 г йогурта;
- 2 ст.л. муки;
- куркума.
Способ приготовления
Сначала необходимо натереть сыр.
Смешать йогурт или сметану, добавить муку и яйцо. Все тщательно перемешать. Затем добавить сыр, соль и куркуму.
Выпекать на сковороде с обеих сторон. Сверху добавить еще немного сыра.
Подавать в горячем или в холодном виде.
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