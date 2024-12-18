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Лише 1 яйце та сир — цей сніданок рідні будуть просити щодня

18 грудня 2024 06:32
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Сніданок з 1 яйця — смачний рецепт для всієї сімʼї
Сирний коржик. Фото: gospodynka.com.ua
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Ідеальний сніданок для будь-якого ранку — лише 1 яйце та трохи сиру, і ваші рідні будуть в захваті. Простий рецепт, який не тільки наситить, але й подарує заряд енергії на весь день. Подавайте цей сніданок, і він стане улюбленим у вашій родині.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

  • олія (ще смачніше олія з авокадо);
  • кунжут білий;
  • сир моцарела (на сковорідку);
  • яйця — 2 шт.;
  • сіль; 
  • перець за смаком;
  • сир моцарела — 3 ст. л. (в омлет);
  • молоко — 1 склянка;
  • корж тортилья — 1 шт.

Спосіб приготування

Змастити сковорідку олією, посипати кунжутом та тертим сиром моцарелою. Поставити на маленький вогонь.

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Яйце та сир. Фото: gospodynka.com.ua

В окремій мисці змішати яйця з сіллю, перцем, тертим сиром моцарелою та молоком.

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Приготування страви. Фото: gospodynka.com.ua

Влити яєчну суміш у сковорідку. Прикрити коржем тортилья і накрити кришкою, обсмажити на слабкому вогні 3-4 хвилини.

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Готова страва. Фото: gospodynka.com.ua

Перевернути на іншу сторону, збільшити вогонь, накрити кришкою, обсмажити 1-2 хвилини.

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