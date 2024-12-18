Сніданок з 1 яйця — смачний рецепт для всієї сімʼї

Лише 1 яйце та сир — цей сніданок рідні будуть просити щодня
Ідеальний сніданок для будь-якого ранку — лише 1 яйце та трохи сиру, і ваші рідні будуть в захваті. Простий рецепт, який не тільки наситить, але й подарує заряд енергії на весь день. Подавайте цей сніданок, і він стане улюбленим у вашій родині.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- олія (ще смачніше олія з авокадо);
- кунжут білий;
- сир моцарела (на сковорідку);
- яйця — 2 шт.;
- сіль;
- перець за смаком;
- сир моцарела — 3 ст. л. (в омлет);
- молоко — 1 склянка;
- корж тортилья — 1 шт.
Спосіб приготування
Змастити сковорідку олією, посипати кунжутом та тертим сиром моцарелою. Поставити на маленький вогонь.
В окремій мисці змішати яйця з сіллю, перцем, тертим сиром моцарелою та молоком.
Влити яєчну суміш у сковорідку. Прикрити коржем тортилья і накрити кришкою, обсмажити на слабкому вогні 3-4 хвилини.
Перевернути на іншу сторону, збільшити вогонь, накрити кришкою, обсмажити 1-2 хвилини.
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