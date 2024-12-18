Сніданок з 1 яйця — смачний рецепт для всієї сімʼї

Сирний коржик. Фото: gospodynka.com.ua

Ідеальний сніданок для будь-якого ранку — лише 1 яйце та трохи сиру, і ваші рідні будуть в захваті. Простий рецепт, який не тільки наситить, але й подарує заряд енергії на весь день. Подавайте цей сніданок, і він стане улюбленим у вашій родині.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Читайте також:

Вам знадобиться:

олія (ще смачніше олія з авокадо);

кунжут білий;

сир моцарела (на сковорідку);

яйця — 2 шт.;

сіль;

перець за смаком;

сир моцарела — 3 ст. л. (в омлет);

молоко — 1 склянка;

корж тортилья — 1 шт.

Спосіб приготування

Змастити сковорідку олією, посипати кунжутом та тертим сиром моцарелою. Поставити на маленький вогонь.

Яйце та сир. Фото: gospodynka.com.ua

В окремій мисці змішати яйця з сіллю, перцем, тертим сиром моцарелою та молоком.

Приготування страви. Фото: gospodynka.com.ua

Влити яєчну суміш у сковорідку. Прикрити коржем тортилья і накрити кришкою, обсмажити на слабкому вогні 3-4 хвилини.

Готова страва. Фото: gospodynka.com.ua

Перевернути на іншу сторону, збільшити вогонь, накрити кришкою, обсмажити 1-2 хвилини.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою найпопулярніших рецептів сніданків

Найкорисніша каша, про яку всі забули — смачний сніданок.

Гарячі бутерброди — смачний сніданок для всієї родини за 5 хвилин.

Ще радимо звернути увагу на унікальний сніданок на 8 осіб за 10 хвилин — гарячі бутерброди.

Також ми писали про рецепт лінивих вареників на сніданок — 60 штук за 2 хвилини.

Пропонуємо також приготувати хачапурі до сніданку — знадобиться 1 склянка молока та борошна.

Ще цікавий рецепт смачних млинців без молока та яєць за 5 хвилин.