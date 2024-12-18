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Только 1 яйцо и сыр — этот завтрак родные будут просить ежедневно

18 декабря 2024 06:32
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Завтрак из 1 яйца – вкусный рецепт для всей семьи
Сырная лепешка. Фото: gospodynka.com.ua
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Идеальный завтрак для любого утра — всего 1 яйцо и немного сыра, и ваши родные будут в восторге. Простой рецепт, который не только насытит, но и подарит заряд энергии на весь день. Подавайте на завтрак, и он станет любимым в вашей семье.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • масло (еще вкуснее масло из авокадо);
  • кунжут белый;
  • сыр моцарелла (на сковороду);
  • яйца — 2 шт.;
  • соль;
  • перец по вкусу;
  • сыр моцарелла — 3 ст. л. (в омлет);
  • молоко — 1 стакан;
  • лепешка тортилья — 1 шт.

Способ приготовления

Смазать сковороду растительным маслом, посыпать кунжутом и тертым сыром моцареллой. Поставить на небольшой огонь.

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Яйцо и сыр. Фото: gospodynka.com.ua

В отдельной миске смешать яйца с солью, перцем, тертым сыром моцареллой и молоком.

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Приготовление блюда. Фото: gospodynka.com.ua

Вылить яичную смесь в сковороду. Прикрыть лепешкой тортилья и накрыть крышкой, обжарить на слабом огне 3-4 минуты.

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Готовое блюдо. Фото: gospodynka.com.ua

Перевернуть на другую сторону, увеличить огонь, накрыть крышкой, обжарить 1-2 минуты.

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