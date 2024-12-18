Завтрак из 1 яйца – вкусный рецепт для всей семьи

Только 1 яйцо и сыр — этот завтрак родные будут просить ежедневно
Идеальный завтрак для любого утра — всего 1 яйцо и немного сыра, и ваши родные будут в восторге. Простой рецепт, который не только насытит, но и подарит заряд энергии на весь день. Подавайте на завтрак, и он станет любимым в вашей семье.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- масло (еще вкуснее масло из авокадо);
- кунжут белый;
- сыр моцарелла (на сковороду);
- яйца — 2 шт.;
- соль;
- перец по вкусу;
- сыр моцарелла — 3 ст. л. (в омлет);
- молоко — 1 стакан;
- лепешка тортилья — 1 шт.
Способ приготовления
Смазать сковороду растительным маслом, посыпать кунжутом и тертым сыром моцареллой. Поставить на небольшой огонь.
В отдельной миске смешать яйца с солью, перцем, тертым сыром моцареллой и молоком.
Вылить яичную смесь в сковороду. Прикрыть лепешкой тортилья и накрыть крышкой, обжарить на слабом огне 3-4 минуты.
Перевернуть на другую сторону, увеличить огонь, накрыть крышкой, обжарить 1-2 минуты.
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