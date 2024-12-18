Завтрак из 1 яйца – вкусный рецепт для всей семьи

Сырная лепешка. Фото: gospodynka.com.ua

Идеальный завтрак для любого утра — всего 1 яйцо и немного сыра, и ваши родные будут в восторге. Простой рецепт, который не только насытит, но и подарит заряд энергии на весь день. Подавайте на завтрак, и он станет любимым в вашей семье.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

масло (еще вкуснее масло из авокадо);

кунжут белый;

сыр моцарелла (на сковороду);

яйца — 2 шт.;

соль;

перец по вкусу;

сыр моцарелла — 3 ст. л. (в омлет);

молоко — 1 стакан;

лепешка тортилья — 1 шт.

Способ приготовления

Смазать сковороду растительным маслом, посыпать кунжутом и тертым сыром моцареллой. Поставить на небольшой огонь.

Яйцо и сыр. Фото: gospodynka.com.ua

В отдельной миске смешать яйца с солью, перцем, тертым сыром моцареллой и молоком.

Приготовление блюда. Фото: gospodynka.com.ua

Вылить яичную смесь в сковороду. Прикрыть лепешкой тортилья и накрыть крышкой, обжарить на слабом огне 3-4 минуты.

Готовое блюдо. Фото: gospodynka.com.ua

Перевернуть на другую сторону, увеличить огонь, накрыть крышкой, обжарить 1-2 минуты.

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