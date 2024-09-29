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Лише одне філе й ціла купа котлет — рецепт соковитих січеників з курятини

29 вересня 2024 05:47
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Рецепт соковитих січеників з курячого філе — покроковий рецепт
Рублені котлети. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Цей рецепт соковитих січеників з курятини підкорить вас своєю простотою та смаком. Використовуючи всього одне куряче філе, ви зможете приготувати багато ніжних і ароматних котлет, які ідеально підійдуть для обіду чи вечері. Спробуйте цей економний і смачний варіант

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.  

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Вам знадобиться:

  • куряче філе 300 г;
  • оливки;
  • кукурудза 2 ст.л;
  • твердий сир 50 г;
  • яйця 2 шт;
  • борошно 2 ст.л;
  • сіль та спеції за смаком. 

Спосіб приготування 

Куряче філе дрібно нарізати ножем на маленькі кубики. Нарізати оливки на кружальця, натерти твердий сир на дрібній терці.

рецепт рублених котлет
Кукурудза та оливки. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

У глибокій мисці змішати нарізане куряче філе, кукурудзу, нарізані оливки та сир. Додати яйця, борошно, сіль і спеції за смаком. Добре перемішати всі інгредієнти до однорідної маси.

простий рецепт рублених котлет
Солодкий перець. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Руками або ложкою сформувати з фаршу невеликі котлети. Розігріти на сковороді олію. Обсмажувати котлети на середньому вогні з обох боків до золотистої скоринки, приблизно по 3-4 хвилини з кожного боку.

смачний рецепт рублених котлет
Приготування котлет. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Готові котлети можна подавати гарячими разом із гарніром або салатом.

Раніше ми писали про соковиті котлети з дитинства за рецептом бабусі.

Ще ми розповідали, як приготувати котлети в духовці — простий рецепт.

Також радимо ознайомитися з ідеальним рецептом хрустких, але соковитих котлет.

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