Рецепт соковитих січеників з курячого філе — покроковий рецепт

Рублені котлети. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Цей рецепт соковитих січеників з курятини підкорить вас своєю простотою та смаком. Використовуючи всього одне куряче філе, ви зможете приготувати багато ніжних і ароматних котлет, які ідеально підійдуть для обіду чи вечері. Спробуйте цей економний і смачний варіант

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.

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Вам знадобиться:

куряче філе 300 г;

оливки;

кукурудза 2 ст.л;

твердий сир 50 г;

яйця 2 шт;

борошно 2 ст.л;

сіль та спеції за смаком.

Спосіб приготування

Куряче філе дрібно нарізати ножем на маленькі кубики. Нарізати оливки на кружальця, натерти твердий сир на дрібній терці.

Кукурудза та оливки. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

У глибокій мисці змішати нарізане куряче філе, кукурудзу, нарізані оливки та сир. Додати яйця, борошно, сіль і спеції за смаком. Добре перемішати всі інгредієнти до однорідної маси.

Солодкий перець. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Руками або ложкою сформувати з фаршу невеликі котлети. Розігріти на сковороді олію. Обсмажувати котлети на середньому вогні з обох боків до золотистої скоринки, приблизно по 3-4 хвилини з кожного боку.

Приготування котлет. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Готові котлети можна подавати гарячими разом із гарніром або салатом.

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