Рецепт соковитих січеників з курячого філе — покроковий рецепт

Лише одне філе й ціла купа котлет — рецепт соковитих січеників з курятини
Цей рецепт соковитих січеників з курятини підкорить вас своєю простотою та смаком. Використовуючи всього одне куряче філе, ви зможете приготувати багато ніжних і ароматних котлет, які ідеально підійдуть для обіду чи вечері. Спробуйте цей економний і смачний варіант
Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.
Вам знадобиться:
- куряче філе 300 г;
- оливки;
- кукурудза 2 ст.л;
- твердий сир 50 г;
- яйця 2 шт;
- борошно 2 ст.л;
- сіль та спеції за смаком.
Спосіб приготування
Куряче філе дрібно нарізати ножем на маленькі кубики. Нарізати оливки на кружальця, натерти твердий сир на дрібній терці.
У глибокій мисці змішати нарізане куряче філе, кукурудзу, нарізані оливки та сир. Додати яйця, борошно, сіль і спеції за смаком. Добре перемішати всі інгредієнти до однорідної маси.
Руками або ложкою сформувати з фаршу невеликі котлети. Розігріти на сковороді олію. Обсмажувати котлети на середньому вогні з обох боків до золотистої скоринки, приблизно по 3-4 хвилини з кожного боку.
Готові котлети можна подавати гарячими разом із гарніром або салатом.
Раніше ми писали про соковиті котлети з дитинства за рецептом бабусі.
Ще ми розповідали, як приготувати котлети в духовці — простий рецепт.
Також радимо ознайомитися з ідеальним рецептом хрустких, але соковитих котлет.
Читайте Новини.LIVE!