Рецепт сочных сечеников из куриного филе – пошаговый рецепт

Всего одно филе и целая куча котлет — рецепт сочных сечеников из курятины
Этот рецепт сочных сечеников из курятины покорит вас своей простотой и вкусом. Используя всего одно куриное филе, вы сможете приготовить много нежных и ароматных котлет, которые идеально подойдут для обеда или ужина. Попробуйте этот экономный и вкусный вариант
Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартух — простые рецепты.
Вам понадобится:
- куриное филе 300 г;
- оливки;
- кукуруза 2 ст.л;
- твердый творог 50 г;
- яйца 2 шт;
- мука 2 ст.л;
- соль и специи по вкусу.
Способ приготовления
Куриное филе мелко порезать ножом на мелкие кубики. Нарезать оливки на кружочки, натереть сыр на мелкой терке.
В глубокой миске смешать нарезанное куриное филе, кукурузу, оливки и сыр. Добавить яйца, муку, соль и специи по вкусу. Хорошо перемешайте все ингредиенты до однородной массы.
Руками или ложкой сформовать из фарша небольшие котлеты. Разогреть на сковороде растительное масло. Обжаривать котлеты на среднем огне по бокам до золотистой корочки, примерно по 3-4 минуты с каждой стороны.
Готовые котлеты можно подавать горячими вместе с гарниром или салатом.
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