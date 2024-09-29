Рецепт сочных сечеников из куриного филе – пошаговый рецепт

Рубленые котлеты. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Этот рецепт сочных сечеников из курятины покорит вас своей простотой и вкусом. Используя всего одно куриное филе, вы сможете приготовить много нежных и ароматных котлет, которые идеально подойдут для обеда или ужина. Попробуйте этот экономный и вкусный вариант

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартух — простые рецепты.

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Вам понадобится:

куриное филе 300 г;

оливки;

кукуруза 2 ст.л;

твердый творог 50 г;

яйца 2 шт;

мука 2 ст.л;

соль и специи по вкусу.

Способ приготовления

Куриное филе мелко порезать ножом на мелкие кубики. Нарезать оливки на кружочки, натереть сыр на мелкой терке.

Кукуруза и оливки. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

В глубокой миске смешать нарезанное куриное филе, кукурузу, оливки и сыр. Добавить яйца, муку, соль и специи по вкусу. Хорошо перемешайте все ингредиенты до однородной массы.

Сладкий перец. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Руками или ложкой сформовать из фарша небольшие котлеты. Разогреть на сковороде растительное масло. Обжаривать котлеты на среднем огне по бокам до золотистой корочки, примерно по 3-4 минуты с каждой стороны.

Приготовление котлет. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Готовые котлеты можно подавать горячими вместе с гарниром или салатом.

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