Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Вкус arrow Всего одно филе и целая куча котлет — рецепт сочных сечеников из курятины arrow

Всего одно филе и целая куча котлет — рецепт сочных сечеников из курятины

29 сентября 2024 05:47
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Рецепт сочных сечеников из куриного филе – пошаговый рецепт
Рубленые котлеты. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Этот рецепт сочных сечеников из курятины покорит вас своей простотой и вкусом. Используя всего одно куриное филе, вы сможете приготовить много нежных и ароматных котлет, которые идеально подойдут для обеда или ужина. Попробуйте этот экономный и вкусный вариант

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартух — простые рецепты.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • куриное филе 300 г;
  • оливки;
  • кукуруза 2 ст.л;
  • твердый творог 50 г;
  • яйца 2 шт;
  • мука 2 ст.л;
  • соль и специи по вкусу.

Способ приготовления

Куриное филе мелко порезать ножом на мелкие кубики. Нарезать оливки на кружочки, натереть сыр на мелкой терке.

рецепт бревенчатых котлет
Кукуруза и оливки. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

В глубокой миске смешать нарезанное куриное филе, кукурузу, оливки и сыр. Добавить яйца, муку, соль и специи по вкусу. Хорошо перемешайте все ингредиенты до однородной массы.

простой рецепт бревенчатых котлет
Сладкий перец. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Руками или ложкой сформовать из фарша небольшие котлеты. Разогреть на сковороде растительное масло. Обжаривать котлеты на среднем огне по бокам до золотистой корочки, примерно по 3-4 минуты с каждой стороны.

вкусный рецепт бревенчатых котлет
Приготовление котлет. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Готовые котлеты можно подавать горячими вместе с гарниром или салатом.

Раньше мы писали о сочных котлетах с детства по рецепту бабушки.

Еще мы рассказывали, как приготовить котлеты в духовке — простой рецепт.

Также советуем ознакомиться с идеальным рецептом хрустящих, но сочных котлет.

рецепты лайфхаки Ужин котлеты обед куриное филе

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:13 В ВР рассказали о ситуации с теплоснабжением зимой

06:10 Пенсия в 45 лет — кто может пойти на заслуженный отдых раньше

06:03 Как перевести на украинский "не умничай" — языковеды дали ответ

06:01 Клиент требует в Ощадбанке более 100 тысяч, исчезнувших с карты — решение суда

05:50 Цены на АЗС в Украине — сколько стоит топливо сегодня

В Нью-Йорке началась встреча Зеленского и Трампа - 80x80

В Нью-Йорке началась встреча Зеленского и Трампа

05:05 Осень на пороге — синоптики прогнозируют в Украине дожди и похолодание

04:30 Кто имеет право на отсрочку среди учителей-мужчин — Минобразования дало ответ

03:56 Оккупанты промывают мозги школьникам Крыма — что написали в учебниках

03:26 На фронте есть вакансия водителей гусеничной техники — кого приглашают в "Азов"

02:47 МИД Германии поддержало поставку ракет Taurus Украине, но есть важное условие

Эксклюзив

06:13 В ВР рассказали о ситуации с теплоснабжением зимой

06:10 Пенсия в 45 лет — кто может пойти на заслуженный отдых раньше

06:03 Как перевести на украинский "не умничай" — языковеды дали ответ

06:01 Клиент требует в Ощадбанке более 100 тысяч, исчезнувших с карты — решение суда

05:50 Цены на АЗС в Украине — сколько стоит топливо сегодня

В Нью-Йорке началась встреча Зеленского и Трампа - 80x80

В Нью-Йорке началась встреча Зеленского и Трампа

05:05 Осень на пороге — синоптики прогнозируют в Украине дожди и похолодание

04:30 Кто имеет право на отсрочку среди учителей-мужчин — Минобразования дало ответ

03:56 Оккупанты промывают мозги школьникам Крыма — что написали в учебниках

03:26 На фронте есть вакансия водителей гусеничной техники — кого приглашают в "Азов"

02:47 МИД Германии поддержало поставку ракет Taurus Украине, но есть важное условие

Новость с видео

21:00 Смертельные аттракционы — как обезопасить себя во время экстрим-развлечений

Эксклюзив

18:54 Еле выживаем — одесситы о возможном повышении зарплат ТОП чиновников

11:01 Всемирный день сердца — что портит здоровье украинцев и как его сохранить

26 сентября 2024
Эксклюзив

20:03 Лазейка в законодательстве — одесский юрист о скрытых нормах мобилизации

06:33 Повестки по почте за миллионы — завысил ли Кабмин стоимость на печать и отправку

25 сентября 2024

18:31 Годовщина обстрела одесского морвокзала — история и интересные факты

06:40 Цены на цветные металлы в конце сентября — сколько в Украине стоит 1 кг меди

24 сентября 2024
Эксклюзив

18:47 Зима близко — будет ли Одесса с теплом в отопительный сезон

Эксклюзив

06:57 Реестр подозрительных карт и новые лимиты с 1 октября — какие ограничения ждут украинцев

06:40 Цены на 1 кг чермета в Украине — сколько стоит металлолом в сентябре

Text

12:36 В КГГА думают, как отключить должников от централизованного отопления

27 сентября 2024
Text

23:58 Нардеп сделал заявление о работе иностранных журналистов с украинскими военными

Text

21:04 Нардеп объяснил, как украинцы могут восстановить разрушенное из-за войны жилье

Text

17:50 Планы Путина на Украину и встреча Зеленского с Трампом — эфир Вечір.LIVE

Text

14:56 Атака РФ на Кривой Рог — в РВА допустили, чем могли ударить оккупанты по городу

Text

13:00 Удар по Кривому Рогу и "шахеды" РФ в Румынии — эфир День.LIVE

В Нью-Йорке началась встреча Зеленского и Трампа - 80x80

В Нью-Йорке началась встреча Зеленского и Трампа

Text

10:32 Украина готова к жизни без транзита российского газа — детали от эксперта

Text

08:00 Визит Зеленского в США и риски подорожания электроэнергии — эфир Ранок.LIVE

26 сентября 2024
Text
Эксклюзив

22:57 Скандал с Зеленским в США, эфир Остаповець_LIVE

Text

21:23 Камельчук рассказал, на что потратят финансовую помощь от США

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:38 В Раде назвали сумму, которую будут платить мужчины для бронирования от мобилизации

24 сентября 2024

11:58 В Украине изменят правила мобилизации для двух возрастных категорий

Новость с видео

02:30 Кто из мужчин получит повестки Укрпочтой в первую очередь — три категории

06:10 Индексация пенсий в 2025 году — известны некоторые детали перерасчета

22 сентября 2024

12:52 Выплаты военнослужащим — на какую сумму отпускных можно рассчитывать

23 сентября 2024

03:20 Торт без выпечки на любой праздник за 10 минут — просто и вкусно

21 сентября 2024

06:30 Новые правила мобилизации — какое имущество не могут забрать у уклонистов

22 сентября 2024

06:10 Повышение пенсии — кто сможет получить надбавки этой осенью

18 сентября 2024

06:45 Ошибаются 52% водителей — какой автомобиль нарушает правило на круговом перекрестке

23 сентября 2024

19:59 В Киеве охранник ЖК предупреждал жителей о приходе ТЦК — что решил суд