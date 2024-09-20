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Лисички консервовані на зиму — простий рецепт грибної заготівлі

20 вересня 2024 05:47
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Лисички консервовані на зиму – покроковий рецепт
Лисички консервовані. Фото: Скріншот YouTube @RozaManna
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Лисички — це справжня знахідка для любителів грибних заготовок! Консервовані лисички зберігають свій аромат та смак, стаючи ідеальним доповненням до зимових страв. Цей простий рецепт допоможе вам легко і швидко заготовити гриби на зиму, щоб вони радували вас та ваших близьких цілий рік.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Рецепти Natalinn.

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Вам знадобиться:

  • лисички 1 кг;
  • вода 1л;
  • сіль 2 ст. л;
  • цукор 1 ст. л;
  • оцет 9% 100мл;
  • лавровий лист 2-3 шт;
  • чорний перець горошком 10 шт.;
  • запашний перець 4-5 шт;
  • гвоздика 2-3 шт. (за бажанням);
  • часник 3-4 зубчики.

Спосіб приготування

Гриби ретельно промити, видаляючи бруд та пісок. Великі лисички можна розрізати на половинки або четвертинки, залишити дрібні цілком. Лисички відварити у підсоленій воді протягом 10-15 хвилин. Потім зняти піну, злити воду та промити гриби під холодною водою.

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Лісові гриби. Фото: Скріншот YouTube @RozaManna

У каструлі змішати воду, сіль, цукор, лавровий лист, чорний та запашний перець, а також гвоздику. Довести до кипіння і проварити 5 хвилин маринад. В кінці додати оцет і ще раз довести до кипіння.

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Сирі лисички. Фото: Скріншот YouTube @RozaManna

У стерилізовані банки викласти лисички, додаючи по 1-2 зубчики часнику у кожну банку. Залити гриби гарячим маринадом, залишаючи трохи простору до країв. Герметично закрити банки стерилізованими кришками. Поставити їх вгору дном і залишити до охолодження, накривши рушником.

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Приготування грибів. Фото: Скріншот YouTube @RozaManna

Готові банки з лисичками зберігати в прохолодному темному місці. Вони зберігаються протягом 6-12 місяців і зберігають свій насичений смак та аромат.

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Заготівля із грибів. Фото: Скріншот YouTube @RozaManna

Раніше ми писали про рецепт смачного домашнього грибного салату на зиму — знадобляться печериці, солодкий перець та цибуля.

Також ми розповідали комусь не можна їсти гриби — можуть нашкодити здоров'ю цих людей.

Ще рекомендуємо ознайомитися з інформацією, з якими продуктами краще не поєднувати гриби.

Дізнайтеся, як правильно зберігати гриби — поради від експерта, щоб продовжити їхнє "життя" в холодильнику.

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