Лисички консервовані на зиму – покроковий рецепт

Лисички консервовані. Фото: Скріншот YouTube @RozaManna

Лисички — це справжня знахідка для любителів грибних заготовок! Консервовані лисички зберігають свій аромат та смак, стаючи ідеальним доповненням до зимових страв. Цей простий рецепт допоможе вам легко і швидко заготовити гриби на зиму, щоб вони радували вас та ваших близьких цілий рік.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Рецепти Natalinn.

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Вам знадобиться:

лисички 1 кг;

вода 1л;

сіль 2 ст. л;

цукор 1 ст. л;

оцет 9% 100мл;

лавровий лист 2-3 шт;

чорний перець горошком 10 шт.;

запашний перець 4-5 шт;

гвоздика 2-3 шт. (за бажанням);

часник 3-4 зубчики.

Спосіб приготування

Гриби ретельно промити, видаляючи бруд та пісок. Великі лисички можна розрізати на половинки або четвертинки, залишити дрібні цілком. Лисички відварити у підсоленій воді протягом 10-15 хвилин. Потім зняти піну, злити воду та промити гриби під холодною водою.

Лісові гриби. Фото: Скріншот YouTube @RozaManna

У каструлі змішати воду, сіль, цукор, лавровий лист, чорний та запашний перець, а також гвоздику. Довести до кипіння і проварити 5 хвилин маринад. В кінці додати оцет і ще раз довести до кипіння.

Сирі лисички. Фото: Скріншот YouTube @RozaManna

У стерилізовані банки викласти лисички, додаючи по 1-2 зубчики часнику у кожну банку. Залити гриби гарячим маринадом, залишаючи трохи простору до країв. Герметично закрити банки стерилізованими кришками. Поставити їх вгору дном і залишити до охолодження, накривши рушником.

Приготування грибів. Фото: Скріншот YouTube @RozaManna

Готові банки з лисичками зберігати в прохолодному темному місці. Вони зберігаються протягом 6-12 місяців і зберігають свій насичений смак та аромат.

Заготівля із грибів. Фото: Скріншот YouTube @RozaManna

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