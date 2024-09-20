Лисички консервированные на зиму — пошаговый рецепт

Лисички консервированные. Фото: Скриншот YouTube @RozaManna

Лисички — это настоящая находка для любителей грибных заготовок! Консервированные лисички сохраняют свой аромат и вкус, становясь идеальным дополнением к зимним блюдам. Этот простой рецепт поможет вам легко и быстро заготовить грибы на зиму, чтобы они радовали вас и ваших близких круглый год.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Рецепты Natalinn.

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Вам понадобится:

лисички 1 кг;

вода 1л;

соль 2 ст. л;

сахар 1 ст. л;

уксус 9% 100 мл;

лавровый лист 2-3 шт;

черный перец горошком 10 шт;

душистый перец 4-5 шт;

гвоздика 2-3 шт. (по желанию);

чеснок 3-4 зубчика.

Способ приготовления

Грибы тщательно промыть, удаляя грязь и песок. Большие лисички можно разрезать на половинки или четвертинки, мелкие оставить целиком. Лисички отварить в подсоленной воде в течение 10-15 минут. Затем снять пену, слить воду и промыть грибы под холодной водой.

Лесные грибы. Фото: Скриншот YouTube @RozaManna

В кастрюле смешать воду, соль, сахар, лавровый лист, черный и душистый перец, а также гвоздику. Довести до кипения и проварить 5 минут маринад. В конце добавить уксус и еще раз довести до кипения.

Сырые лисички. Фото: Скриншот YouTube @RozaManna

В стерилизованные банки выложить лисички, добавляя по 1-2 зубчика чеснока в каждую банку. Залить грибы горячим маринадом, оставляя немного простора до краев. Герметически закрыть банки стерилизованными крышками. Поставить их вверх дном и оставить до полного охлаждения, накрыв полотенцем.

Приготовление грибов. Фото: Скриншот YouTube @RozaManna

Готовые банки с лисичками хранить в темном прохладном месте. Они сохраняются в течение 6-12 месяцев и сохраняют свой насыщенный вкус и аромат.

Заготовка из грибов. Фото: Скриншот YouTube @RozaManna

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