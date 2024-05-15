Що приготує на сніданок — листкові коржики з води та борошна

Листкові коржики на сніданок — простий рецепт з борошна та води на сковороді
Ця смачна страва готується з простих інгредієнтів — борошна та води. Такі коржики смачно подавати з варенням до чаю або приготувати замість хліба до сніданку. Вони виходять дуже листковими, хрусткими та смачними.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- борошно 300 г;
- вода тепла 200-220 г (орієнтуємось по консистенції тіста);
- сіль 0,5 ч.л. з гіркою;
- цукор 1 ч.л. з гіркою;
- рослинна олія для змащування тіста;
- трохи крохмалю.
Спосіб приготування
В борошно додати сіль, цукор, воду. Замісити м'яке тісто.
Розділити на п'ять частин, кожну кульку змастити олією, накрити харчовою плівкою, залишити відпочивати на 15 хвилин.
Поверхню змастити олією, кожну кульку.
Розтягнути тісто руками максимально тонко, можна розкачати качалкою.
Змастити олією, злегка посипати крохмалем, згортаємо край до центру. Прямокутник, що вийшов, згортаємо в рулет, а рулет — в равлик.
Розгортаємо равлик в коржик товщиною близько 0,5 см і обсмажуємо з обох боків на середньому вогні до повної готовності (близько 3 хвилин з кожного боку).
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