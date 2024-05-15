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Листкові коржики на сніданок — простий рецепт з борошна та води на сковороді

15 травня 2024 05:47
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Що приготує на сніданок — листкові коржики з води та борошна
Коржик на сковороді. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Ця смачна страва готується з простих інгредієнтів — борошна та води. Такі коржики смачно подавати з варенням до чаю або приготувати замість хліба до сніданку. Вони виходять дуже листковими, хрусткими та смачними.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • борошно 300 г;
  • вода тепла 200-220 г (орієнтуємось по консистенції тіста);
  • сіль 0,5 ч.л. з гіркою;
  • цукор 1 ч.л. з гіркою;
  • рослинна олія для змащування тіста;
  • трохи крохмалю.

Спосіб приготування

В борошно додати сіль, цукор, воду. Замісити м'яке тісто.

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Борошно та вода. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Розділити на п'ять частин, кожну кульку змастити олією, накрити харчовою плівкою, залишити відпочивати на 15 хвилин.

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Приготування тіста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Поверхню змастити олією, кожну кульку.

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Приготування тіста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Розтягнути тісто руками максимально тонко, можна розкачати качалкою.

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Приготування тіста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Змастити олією, злегка посипати крохмалем, згортаємо край до центру. Прямокутник, що вийшов, згортаємо в рулет, а рулет — в равлик.

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Готові коржики. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Розгортаємо равлик в коржик товщиною близько 0,5 см і обсмажуємо з обох боків на середньому вогні до повної готовності (близько 3 хвилин з кожного боку).

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