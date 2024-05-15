Що приготує на сніданок — листкові коржики з води та борошна

Коржик на сковороді. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Ця смачна страва готується з простих інгредієнтів — борошна та води. Такі коржики смачно подавати з варенням до чаю або приготувати замість хліба до сніданку. Вони виходять дуже листковими, хрусткими та смачними.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

борошно 300 г;

вода тепла 200-220 г (орієнтуємось по консистенції тіста);

сіль 0,5 ч.л. з гіркою;

цукор 1 ч.л. з гіркою;

рослинна олія для змащування тіста;

трохи крохмалю.

Спосіб приготування

В борошно додати сіль, цукор, воду. Замісити м'яке тісто.

Борошно та вода. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Розділити на п'ять частин, кожну кульку змастити олією, накрити харчовою плівкою, залишити відпочивати на 15 хвилин.

Приготування тіста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Поверхню змастити олією, кожну кульку.

Приготування тіста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Розтягнути тісто руками максимально тонко, можна розкачати качалкою.

Приготування тіста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Змастити олією, злегка посипати крохмалем, згортаємо край до центру. Прямокутник, що вийшов, згортаємо в рулет, а рулет — в равлик.

Готові коржики. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Розгортаємо равлик в коржик товщиною близько 0,5 см і обсмажуємо з обох боків на середньому вогні до повної готовності (близько 3 хвилин з кожного боку).

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