Что приготовит на завтрак — слоенные лепешки из воды и муки

Лепешка на сковороде. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Это вкусное блюдо готовится из доступных ингредиентов — муки и воды. Такие лепешки вкусно подавать с вареньем к чаю или приготовить вместо хлеба к завтраку. Они получаются очень слоеными, хрустящими и вкусными.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

мука 300 г;

вода теплая 200-220 г (ориентируемся по консистенции теста);

соль 0,5 ч.л. с горкой;

сахар 1 ч.л. с горкой;

растительное масло для смазывания теста;

немного крахмала.

Способ приготовления

В муку добавить соль, сахар, воду. Замесить мягкое податливое тесто.

Мука и вода. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Разделить на пять частей, каждый шарик смазать растительным маслом, накрыть пищевой пленкой, оставить отдыхать на 15 минут.

Приготовление теста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Поверхность смазать растительным маслом, каждый шарик.

Приготовление теста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Растянуть руками максимально тонко, можно раскатать скалкой.

Приготовление теста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Смазать растительным маслом, слегка посыпать крахмалом, сворачиваем края к центру. Получившийся прямоугольник сворачиваем в рулет, а рулет — в улитку.

Готовые лепешки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Раскатываем улитку в лепешку толщиной около 0,5 см и обжариваем с обеих сторон на среднем огне до полной готовности (около 3 минут с каждой стороны).

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