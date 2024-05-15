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Слоеные лепешки на завтрак — простой рецепт из муки и воды на сковороде

15 мая 2024 05:47
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Что приготовит на завтрак — слоенные лепешки из воды и муки
Лепешка на сковороде. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Это вкусное блюдо готовится из доступных ингредиентов — муки и воды. Такие лепешки вкусно подавать с вареньем к чаю или приготовить вместо хлеба к завтраку. Они получаются очень слоеными, хрустящими и вкусными. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

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Вам понадобится: 

  • мука 300 г;
  • вода теплая 200-220 г (ориентируемся по консистенции теста);
  • соль 0,5 ч.л. с горкой;
  • сахар 1 ч.л. с горкой;
  • растительное масло для смазывания теста;
  • немного крахмала. 

Способ приготовления 

В муку добавить соль, сахар, воду. Замесить мягкое податливое тесто. 

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Мука и вода. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Разделить на пять частей, каждый шарик смазать растительным маслом, накрыть пищевой пленкой, оставить отдыхать на 15 минут.

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Приготовление теста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Поверхность смазать растительным маслом, каждый шарик. 

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Приготовление теста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Растянуть руками максимально тонко, можно раскатать скалкой. 

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Приготовление теста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Смазать растительным маслом, слегка посыпать крахмалом, сворачиваем края к центру. Получившийся прямоугольник сворачиваем в рулет, а рулет — в улитку.

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Готовые лепешки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Раскатываем улитку в лепешку толщиной около 0,5 см и обжариваем с обеих сторон на среднем огне до полной готовности (около 3 минут с каждой стороны). 

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