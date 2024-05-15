Что приготовит на завтрак — слоенные лепешки из воды и муки

Слоеные лепешки на завтрак — простой рецепт из муки и воды на сковороде
Это вкусное блюдо готовится из доступных ингредиентов — муки и воды. Такие лепешки вкусно подавать с вареньем к чаю или приготовить вместо хлеба к завтраку. Они получаются очень слоеными, хрустящими и вкусными.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- мука 300 г;
- вода теплая 200-220 г (ориентируемся по консистенции теста);
- соль 0,5 ч.л. с горкой;
- сахар 1 ч.л. с горкой;
- растительное масло для смазывания теста;
- немного крахмала.
Способ приготовления
В муку добавить соль, сахар, воду. Замесить мягкое податливое тесто.
Разделить на пять частей, каждый шарик смазать растительным маслом, накрыть пищевой пленкой, оставить отдыхать на 15 минут.
Поверхность смазать растительным маслом, каждый шарик.
Растянуть руками максимально тонко, можно раскатать скалкой.
Смазать растительным маслом, слегка посыпать крахмалом, сворачиваем края к центру. Получившийся прямоугольник сворачиваем в рулет, а рулет — в улитку.
Раскатываем улитку в лепешку толщиной около 0,5 см и обжариваем с обеих сторон на среднем огне до полной готовности (около 3 минут с каждой стороны).
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