Літній рулет з кабачка — покроковий рецепт

Літній рулет — чудова ідея для приготування кабачка
Літній рулет з кабачка — це чудова ідея для легкого та смачного обіду чи вечері. Простий у приготуванні, він поєднує свіжість літніх овочів з ніжним смаком кабачка. Спробуйте цей рецепт, щоб насолодитися справжнім літнім смаком.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух - прості рецепти.
Вам знадобиться:
- кабачки 2 шт;
- яйця 2 шт;
- борошно 2 ст.л;
- сіль та перець за смаком.
Для начинки:
- сметана 2 ст.л;
- твердий сир 70 г;
- часник 1-2 зубки;
- сіль перець за смаком.
Спосіб приготування
Спочатку необхідно натерти кабачок. Віджати зайвий сік. Додати два курячих яйця та дві столових ложки борошна. Додати сіль та перець, ретельно перемішати.
Викласти кабачкову суміш. зробити прямокутний корж. Випікати 15-20 хвилин при 180 ºС.
Для начинки до сметани додати твердий сир 70 г, часник 1-2 зубки, сіль перець за смаком. Все перемішати.
Викладаємо начинку на корж, також викладаємо помідор. Робимо рулет.
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