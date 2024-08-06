Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Смак arrow Літній рулет — чудова ідея для приготування кабачка arrow

Літній рулет — чудова ідея для приготування кабачка

6 серпня 2024 12:10
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Літній рулет з кабачка — покроковий рецепт
Кабачковий рулет. Фото: YouTube @panfartuh
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Літній рулет з кабачка — це чудова ідея для легкого та смачного обіду чи вечері. Простий у приготуванні, він поєднує свіжість літніх овочів з ніжним смаком кабачка. Спробуйте цей рецепт, щоб насолодитися справжнім літнім смаком. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух - прості рецепти

Читайте також:

Вам знадобиться: 

  • кабачки 2 шт;
  • яйця 2 шт;
  • борошно 2 ст.л;
  • сіль та перець за смаком.

Для начинки:

  • сметана 2 ст.л;
  • твердий сир 70 г;
  • часник 1-2 зубки;
  • сіль перець за смаком.

Спосіб приготування 

Спочатку необхідно натерти кабачок. Віджати зайвий сік. Додати два курячих яйця та дві столових ложки борошна. Додати сіль та перець, ретельно перемішати. 

кабачковий рулет рецепт
Тертий кабачок. Фото: YouTube @panfartuh

Викласти кабачкову суміш. зробити прямокутний корж. Випікати 15-20 хвилин при 180 ºС. 

смачний кабачковий рулет рецепт
Тертий кабачок. Фото: YouTube @panfartuh

Для начинки до сметани додати твердий сир 70 г, часник 1-2 зубки, сіль перець за смаком. Все перемішати. 

смачний та простий кабачковий рулет рецепт
Приготування начинки. Фото: YouTube @panfartuh

Викладаємо начинку на корж, також викладаємо помідор. Робимо рулет. 

домашній кабачковий рулет рецепт
Кабачковий рулет. Фото: YouTube @panfartuh

Раніше ми писали про легкий квітневий салат за одну хвилину з черемшею та яйцями — суперрецепт.

Ви не повірите, яким смачним може бути салат, — рецепт з мівіни за 20 хвилин.

Також радимо ознайомитися з незвичайним рецептом салату з молодої капусти — ароматним та яскравим.

Ще ми розповідали про салат із крабовими паличками по-новому — рецепт, який сподобається.

лайфхаки рецепт з кабачка кабачок літній рецепт ідея для сніданку

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

13:43 УБД можуть отримати додаткову відпустку — що необхідно зробити

13:39 Луческу назвав несподівану причину, через яку очолив збірну Румунії

13:36 На Сонці сталося кілька потужних спалахів — прогноз магнітних бур на сьогодні

13:32 У Харкові зросла кількість постраждалих внаслідок ракетного удару

Text

13:21 Нардепка запропонувала мобілізувати поліцейських на пенсії після 40 років

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

13:19 На трасі Київ — Одеса сталась аварія — рух до столиці перекрито

13:05 У КМДА пояснили, що стало причиною ДТП за участі трамвая

13:04 Тренер Рейнджерс розповів, як його команда має намір обіграти Динамо у Лізі чемпіонів

13:04 Армія Ізраїлю ліквідувала командира контрабандистів ХАМАС — чим він відомий

Text

13:00 Хто готує зустріч Зеленського та Путіна і кому дозволять виїжджати за кордон — ефір День.LIVE

13:43 УБД можуть отримати додаткову відпустку — що необхідно зробити

13:39 Луческу назвав несподівану причину, через яку очолив збірну Румунії

13:36 На Сонці сталося кілька потужних спалахів — прогноз магнітних бур на сьогодні

13:32 У Харкові зросла кількість постраждалих внаслідок ракетного удару

13:19 На трасі Київ — Одеса сталась аварія — рух до столиці перекрито

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

13:05 У КМДА пояснили, що стало причиною ДТП за участі трамвая

13:04 Тренер Рейнджерс розповів, як його команда має намір обіграти Динамо у Лізі чемпіонів

13:04 Армія Ізраїлю ліквідувала командира контрабандистів ХАМАС — чим він відомий

13:00 Ветеранів влаштують на держслужбу — як працює е-Карта вакансій

12:59 Плями мазуту в Чорному морі — на яких пляжах Одеси небезпечно купатися

06:40 Ціни на кольорові метали в Україні — скільки коштує 1 кг міді у серпні

06:30 В Україні обвалилися ціни на кукурудзу — скільки коштують зернові у серпні

5 серпня 2024
Ексклюзив

18:47 Чи потрібні Одесі Пушкін, Бабель та Жванецький — скандал навколо деколонізації

06:40 Скільки коштує брухт в Україні — ціни на 1 кг чормету в серпні

Новина з відео

06:13 Підвищення податків в Україні — за що заплатимо більше та чому цілі галузі можуть піти в тінь

05:56 У Києві ростуть ціни на оренду квартир — як у столиці змінилась вартість житла у серпні

05:06 Дешевше вже не буде — як в Україні зміниться курс долара до кінця літа та що на нього впливає

3 серпня 2024
Новина з відео

06:08 Смертельна Тиса — репортаж із річки, де гинуть десятки українських чоловіків

2 серпня 2024

18:49 Провели літо поглядом — як відпочивають люди в Одесі

1 серпня 2024
Ексклюзив

18:47 Смертельно отруйні павуки в Одесі — яка небезпека для містян та туристів

Text

13:21 Нардепка запропонувала мобілізувати поліцейських на пенсії після 40 років

Text

13:00 Хто готує зустріч Зеленського та Путіна і кому дозволять виїжджати за кордон — ефір День.LIVE

Text

12:32 Нардепка відповіла, за яких умов Рада розгляне законопроєкт, який забороняє мобілізацію до 25 років

Text

08:47 Речник Херсонської ОВА пояснив, чому люди не їдуть з тимчасово окупованої території

Text

08:00 Вибухи у Києві та нова заява Зеленського — ефір Ранок.LIVE

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

Text

06:39 Нардеп заявив, що близько 40% економіки України зараз у "тіні"

Text

05:39 Жданов розповів, які "підйомні", грошове забезпечення та бонуси отримують російські військові

5 серпня 2024
Text

18:39 Академмістечко завалили купами сміття після знесення МАФів — що про це думають кияни

Text

17:50 Заява Буданова про наступ росіян та захист неба F-16 — ефір Вечір.LIVE

Text

17:49 Мати підозрюваного у вбивстві Фаріон пояснила, чому не вірить, що її син вчинив злочин

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:09 Батько підозрюваного у вбивстві Фаріон прокоментував затримання сина

26 липня 2024

13:08 Клименко розсекретив, про що писав у прощальному листі підозрюваний у вбивстві Фаріон

1 серпня 2024

08:31 Зінченко залишає Арсенал — українця хоче підписати чемпіон із популярної ліги

26 липня 2024

18:47 Де служать колишні обмежено придатні, мобілізовані до лав ЗСУ — перелік посад

24 липня 2024

06:00 Швидка головоломка — знайдіть три відмінності між малюнками за 10 секунд

10:04 Зінченко обрав новий клуб — Арсенал готує трансфер українця

2 серпня 2024

09:01 Евертон вирішив продати Миколенка — з'явився новий претендент на українця

5 серпня 2024

05:27 "Азову" потрібні водії бензовозів — які вимоги та умови

1 серпня 2024

03:20 Ледачий домашній медовик за 10 хвилин — простий і швидкий рецепт

24 липня 2024

18:38Відпочинок у забороненій зоні — як працює курортна Затока на Одещині