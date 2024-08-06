Літній рулет з кабачка — покроковий рецепт

Кабачковий рулет. Фото: YouTube @panfartuh

Літній рулет з кабачка — це чудова ідея для легкого та смачного обіду чи вечері. Простий у приготуванні, він поєднує свіжість літніх овочів з ніжним смаком кабачка. Спробуйте цей рецепт, щоб насолодитися справжнім літнім смаком.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух - прості рецепти.

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Вам знадобиться:

кабачки 2 шт;

яйця 2 шт;

борошно 2 ст.л;

сіль та перець за смаком.

Для начинки:

сметана 2 ст.л;

твердий сир 70 г;

часник 1-2 зубки;

сіль перець за смаком.

Спосіб приготування

Спочатку необхідно натерти кабачок. Віджати зайвий сік. Додати два курячих яйця та дві столових ложки борошна. Додати сіль та перець, ретельно перемішати.

Тертий кабачок. Фото: YouTube @panfartuh

Викласти кабачкову суміш. зробити прямокутний корж. Випікати 15-20 хвилин при 180 ºС.

Тертий кабачок. Фото: YouTube @panfartuh

Для начинки до сметани додати твердий сир 70 г, часник 1-2 зубки, сіль перець за смаком. Все перемішати.

Приготування начинки. Фото: YouTube @panfartuh

Викладаємо начинку на корж, також викладаємо помідор. Робимо рулет.

Кабачковий рулет. Фото: YouTube @panfartuh

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