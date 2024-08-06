Летний рулет из кабачка – пошаговый рецепт

Летний рулет — отличная идея для приготовления кабачка
Летний рулет из кабачка — это отличная идея для легкого и вкусного обеда или ужина. Простой в приготовлении, он сочетает свежесть летних овощей с нежным вкусом кабачка. Попробуйте этот рецепт, чтобы насладиться летним вкусом.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартух – простые рецепты.
Вам понадобится:
- кабачки 2 шт;
- яйца 2 шт;
- мука 2 ст.л;
- соль и перец по вкусу.
Для начинки:
- сметана 2 ст.л;
- твердый творог 70 г;
- чеснок 1-2 зубка;
- соль перец по вкусу.
Способ приготовления
Сначала необходимо натереть кабачок. Отжать лишний сок. Добавить два куриных яйца и две столовые ложки муки. Добавить соль и перец, тщательно перемешать.
Выложить кабачковую смесь. сделать прямоугольный корж. Выпекать 15-20 минут при 180 ºС.
Для начинки к сметане добавить твердый сыр 70 г, чеснок 1-2 зубка, соль перец по вкусу. Всё перемешать.
Выкладываем начинку на корж, также выкладываем помидор. Делаем рулет.
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