Летний рулет из кабачка – пошаговый рецепт

Кабачковый рулет. Фото: YouTube @panfartuh

Летний рулет из кабачка — это отличная идея для легкого и вкусного обеда или ужина. Простой в приготовлении, он сочетает свежесть летних овощей с нежным вкусом кабачка. Попробуйте этот рецепт, чтобы насладиться летним вкусом.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартух – простые рецепты.

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Вам понадобится:

кабачки 2 шт;

яйца 2 шт;

мука 2 ст.л;

соль и перец по вкусу.

Для начинки:

сметана 2 ст.л;

твердый творог 70 г;

чеснок 1-2 зубка;

соль перец по вкусу.

Способ приготовления

Сначала необходимо натереть кабачок. Отжать лишний сок. Добавить два куриных яйца и две столовые ложки муки. Добавить соль и перец, тщательно перемешать.

Тертый кабачок. Фото: YouTube @panfartuh

Выложить кабачковую смесь. сделать прямоугольный корж. Выпекать 15-20 минут при 180 ºС.

Тертый кабачок. Фото: YouTube @panfartuh

Для начинки к сметане добавить твердый сыр 70 г, чеснок 1-2 зубка, соль перец по вкусу. Всё перемешать.

Приготовление начинки. Фото: YouTube @panfartuh

Выкладываем начинку на корж, также выкладываем помидор. Делаем рулет.

Кабачковый рулет. Фото: YouTube @panfartuh

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