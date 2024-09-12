Літній Тірамісу з персиками за 10 хвилин — покроковий рецепт

Тірамісу з персиками. Фото: gospodynka.com.ua

Спробуйте освіжаючий літній Тірамісу з персиками, який вразить вас своїм легким і ніжним смаком! Цей варіант класичного десерту стане справжньою знахідкою для спекотних днів, перевершуючи традиційний рецепт. Соковиті персики додають особливу нотку, роблячи його ще смачнішим.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Читайте також:

Вам понадобится:

маскарпоне 500 г;

згущене молоко 300 г;

печиво савоярді 250 г;

кава 200 мл;

желатин 25 г;

вода 150 мл;

персик 200 г.

Спосіб приготування

Приготуємо крем. У великій ємності змішати маскарпоне зі згущеним молоком. Збити міксером до отримання густої однорідної маси. В окремій мисці розвести желатин у воді, добре перемішати і залишити на 10 хвилин для набухання.

Приготування крему. Фото: gospodynka.com.ua

Підігріти желатин і поступово ввести його в крем, активно помішуючи. Перемішати ложкою або лопаткою до однорідної консистенції.

Приготування десерта. Фото: gospodynka.com.ua

На тарілку викласти роз'ємну форму, застелену плівкою. Печиво савоярді обмочити в розчинній каві й викласти на дно форми. Вилити половину крему на печиво, рівномірно розподіляючи. Персики промити, видалити кісточки та нарізати тонкими скибочками.

Печиво та персики. Фото: gospodynka.com.ua

Викласти нарізані персики поверх крему в один шар. Другу частину савоярді обмочити в каві та викласти на персики. Залити залишком крему та прикрасити верхівку скибочками персиків. Відправити торт у холодильник на 2-3 години.

Тірамісу з персиками. Фото: gospodynka.com.ua

Перед подачею посипати тирамісу какао через сито або натерти зверху шоколад. Вийняти з форми, і насолоджуватися ніжним, красивим десертом у розрізі. Смак неперевершений.

Раніше ми писали про рецепт вафельного торта з карамельним кремом та арахісом без випічки, який готується 10 хвилин.

Також радимо ознайомитися з рецептом ніжного торта "пломбир" без випікання.

А коли немає світла, приготуйте цей торт за 15 хвилин — простий рецепт без випікання

Ще радимо ознайомитися з простим та швидким рецептом ледачого домашнього медовика за 10 хвилин.

Зверніть також увагу на торт за 15 хвилин, всього з 5 інгредієнтів — без випічки, швидко, бюджетно і дуже смачно.