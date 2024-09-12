Літній Тірамісу з персиками за 10 хвилин — покроковий рецепт

Літній Тірамісу з персиками за 10 хвилин — в 100 раз кращий за класичний
Спробуйте освіжаючий літній Тірамісу з персиками, який вразить вас своїм легким і ніжним смаком! Цей варіант класичного десерту стане справжньою знахідкою для спекотних днів, перевершуючи традиційний рецепт. Соковиті персики додають особливу нотку, роблячи його ще смачнішим.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- маскарпоне 500 г;
- згущене молоко 300 г;
- печиво савоярді 250 г;
- кава 200 мл;
- желатин 25 г;
- вода 150 мл;
- персик 200 г.
Спосіб приготування
Приготуємо крем. У великій ємності змішати маскарпоне зі згущеним молоком. Збити міксером до отримання густої однорідної маси. В окремій мисці розвести желатин у воді, добре перемішати і залишити на 10 хвилин для набухання.
Підігріти желатин і поступово ввести його в крем, активно помішуючи. Перемішати ложкою або лопаткою до однорідної консистенції.
На тарілку викласти роз'ємну форму, застелену плівкою. Печиво савоярді обмочити в розчинній каві й викласти на дно форми. Вилити половину крему на печиво, рівномірно розподіляючи. Персики промити, видалити кісточки та нарізати тонкими скибочками.
Викласти нарізані персики поверх крему в один шар. Другу частину савоярді обмочити в каві та викласти на персики. Залити залишком крему та прикрасити верхівку скибочками персиків. Відправити торт у холодильник на 2-3 години.
Перед подачею посипати тирамісу какао через сито або натерти зверху шоколад. Вийняти з форми, і насолоджуватися ніжним, красивим десертом у розрізі. Смак неперевершений.
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