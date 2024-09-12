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Літній Тірамісу з персиками за 10 хвилин — в 100 раз кращий за класичний

12 вересня 2024 03:20
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Літній Тірамісу з персиками за 10 хвилин — покроковий рецепт
Тірамісу з персиками. Фото: gospodynka.com.ua
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Спробуйте освіжаючий літній Тірамісу з персиками, який вразить вас своїм легким і ніжним смаком! Цей варіант класичного десерту стане справжньою знахідкою для спекотних днів, перевершуючи традиційний рецепт. Соковиті персики додають особливу нотку, роблячи його ще смачнішим. 

Рецепт опубликовала Gospodynka

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Вам понадобится: 

  • маскарпоне 500 г;
  • згущене молоко 300 г;
  • печиво савоярді 250 г;
  • кава 200 мл;
  • желатин 25 г;
  • вода 150 мл;
  • персик 200 г.

Спосіб приготування 

Приготуємо крем. У великій ємності змішати маскарпоне зі згущеним молоком. Збити міксером до отримання густої однорідної маси. В окремій мисці розвести желатин у воді, добре перемішати і залишити на 10 хвилин для набухання.

крем для тірамісу
Приготування крему. Фото: gospodynka.com.ua

Підігріти желатин і поступово ввести його в крем, активно помішуючи. Перемішати ложкою або лопаткою до однорідної консистенції.

рецепт тірамісу з персиками
Приготування десерта. Фото: gospodynka.com.ua

На тарілку викласти роз'ємну форму, застелену плівкою. Печиво савоярді обмочити в розчинній каві й викласти на дно форми. Вилити половину крему на печиво, рівномірно розподіляючи. Персики промити, видалити кісточки та нарізати тонкими скибочками.

простий рецепт тірамісу з персиками
Печиво та персики. Фото: gospodynka.com.ua

Викласти нарізані персики поверх крему в один шар. Другу частину савоярді обмочити в каві та викласти на персики. Залити залишком крему та прикрасити верхівку скибочками персиків. Відправити торт у холодильник на 2-3 години.

простий та смачний рецепт тірамісу з персиками
Тірамісу з персиками. Фото: gospodynka.com.ua

Перед подачею посипати тирамісу какао через сито або натерти зверху шоколад. Вийняти з форми, і насолоджуватися ніжним, красивим десертом у розрізі. Смак неперевершений.

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лайфхаки тирамісу десерт рецепти без випічки

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