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Летний Тирамису с персиками за 10 минут — в 100 раз лучше классического

12 сентября 2024 03:20
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Летний тирамис с персиками за 10 минут – пошаговый рецепт
Тирамис с персиками. Фото: gospodynka.com.ua
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Попробуйте освежающий летний тирамису с персиками, который поразит вас своим легким и нежным вкусом! Этот вариант классического десерта станет настоящей находкой для жарких дней, превосходя традиционный рецепт. Сочные персики добавляют особую нотку, делая его еще вкуснее.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • маскарпоне 500 г;
  • сгущенка 300 г;
  • печенье савоярди 250 г;
  • кофе 200 мл;
  • желатин 25 г;
  • вода 150 мл;
  • персик 200 г.

Способ приготовления

Приготовим крем. В большой емкости смешать маскарпоне со сгущенкой. Сбить миксером до получения густой однородной массы. В отдельной миске развести желатин в воде, хорошо перемешать и оставить на 10 минут для набухания.

крем для тирамису
Приготовление крема. Фото: gospodynka.com.ua

Подогреть желатин и постепенно ввести его в крем, активно помешивая. Перемешайте ложкой или лопаткой до однородной консистенции.

рецепт тирамиса с персиками
Приготовление десерта. Фото: gospodynka.com.ua

На тарелку выложить разъемную форму, застеленную пленкой. Печенье савоярди обмочить в растворимом кофе и выложить на дно формы. Вылить половину крема на печенье, равномерно распределяя. Персики промыть, удалить косточки и нарезать тонкими ломтиками.

простой рецепт тирамису с персиками
Печенье и персики. Фото: gospodynka.com.ua

Выложить нарезанные персики поверх крема в один слой. Другую часть савоярди обмочить в кофе и выложить на персики. Залить остатком крема и украсить верхушку ломтиками персиков. Отправить торт в холодильник на 2-3 часа.

простой и вкусный рецепт тирамису с персиками
Тирамису с персиками. Фото: gospodynka.com.ua

Перед подачей посыпать тирамису какао через сито или натереть шоколад. Вынуть из формы и наслаждаться нежным, красивым десертом в разрезе. Вкус непревзойденный.

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лайфхаки тирамису десерт рецепты без выпечки

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