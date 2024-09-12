Летний тирамис с персиками за 10 минут – пошаговый рецепт

Тирамис с персиками. Фото: gospodynka.com.ua

Попробуйте освежающий летний тирамису с персиками, который поразит вас своим легким и нежным вкусом! Этот вариант классического десерта станет настоящей находкой для жарких дней, превосходя традиционный рецепт. Сочные персики добавляют особую нотку, делая его еще вкуснее.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

маскарпоне 500 г;

сгущенка 300 г;

печенье савоярди 250 г;

кофе 200 мл;

желатин 25 г;

вода 150 мл;

персик 200 г.

Способ приготовления

Приготовим крем. В большой емкости смешать маскарпоне со сгущенкой. Сбить миксером до получения густой однородной массы. В отдельной миске развести желатин в воде, хорошо перемешать и оставить на 10 минут для набухания.

Приготовление крема. Фото: gospodynka.com.ua

Подогреть желатин и постепенно ввести его в крем, активно помешивая. Перемешайте ложкой или лопаткой до однородной консистенции.

Приготовление десерта. Фото: gospodynka.com.ua

На тарелку выложить разъемную форму, застеленную пленкой. Печенье савоярди обмочить в растворимом кофе и выложить на дно формы. Вылить половину крема на печенье, равномерно распределяя. Персики промыть, удалить косточки и нарезать тонкими ломтиками.

Печенье и персики. Фото: gospodynka.com.ua

Выложить нарезанные персики поверх крема в один слой. Другую часть савоярди обмочить в кофе и выложить на персики. Залить остатком крема и украсить верхушку ломтиками персиков. Отправить торт в холодильник на 2-3 часа.

Тирамису с персиками. Фото: gospodynka.com.ua

Перед подачей посыпать тирамису какао через сито или натереть шоколад. Вынуть из формы и наслаждаться нежным, красивым десертом в разрезе. Вкус непревзойденный.

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