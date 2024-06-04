Найпростіший рецепт супу гаспачо – покрокове приготування.

Томатний суп. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Освіжаючий суп — іспанський гаспачо, готується легко і просто, з доступних інгредієнтів і стане незамінним в літню спеку. Обов'язково спробуйте повторити цей рецепт.

Рецепт був опублікований на YouTube каналі Liza Glinskaya.

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Вам знадобиться:

5-6 шт. томатів;

1 шт. болгарського перцю;

1/4 шт. червоної цибулі;

3 шт. огірків;

40-50 г тостового хліба або батона без скоринки (2-3 скибочки);

3 ст. л. оливкової олії;

1-2 зубчики часнику;

сіль за смаком);

перець чилі (за бажанням);

цукор (за смаком);

лимонний сік (за смаком).

Спосіб приготування

Запекти перець у духовці при 200 ºС протягом 15-20 хвилин. Зніміть шкірку, очистіть від насіння та наріжте невеликими шматочками.

Червоний перець. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Бланшуйте помідори, зніміть з них шкірку, очистіть від насіння, м'якоть наріжте шматочками. Наріжте два огірки шматочками.

Помідори без шкірки. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Очистіть часник та 1/4 частину цибулі, очистіть перець чилі від насіння. Змішайте підготовлені овочі, додайте хліб і перебийте інгредієнти в блендері до однорідності.

Приготування супу. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Доведіть до смаку сіллю, додайтемасло, якщо потрібно додайте цукор і лимонний сік. Знову пробийте у блендері. Поставте суп в холодильник на кілька годин. Густий суп можна розбавити невеликою кількістю води чи томатним соком.

Томатний суп. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Посипте суп при подачі дрібно нарізаним огірком і полийте олією.

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