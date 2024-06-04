Найпростіший рецепт супу гаспачо – покрокове приготування.

Літній томатний суп гаспачо замість окрошки — ідеальний у спеку
Освіжаючий суп — іспанський гаспачо, готується легко і просто, з доступних інгредієнтів і стане незамінним в літню спеку. Обов'язково спробуйте повторити цей рецепт.
Рецепт був опублікований на YouTube каналі Liza Glinskaya.
Вам знадобиться:
- 5-6 шт. томатів;
- 1 шт. болгарського перцю;
- 1/4 шт. червоної цибулі;
- 3 шт. огірків;
- 40-50 г тостового хліба або батона без скоринки (2-3 скибочки);
- 3 ст. л. оливкової олії;
- 1-2 зубчики часнику;
- сіль за смаком);
- перець чилі (за бажанням);
- цукор (за смаком);
- лимонний сік (за смаком).
Спосіб приготування
Запекти перець у духовці при 200 ºС протягом 15-20 хвилин. Зніміть шкірку, очистіть від насіння та наріжте невеликими шматочками.
Бланшуйте помідори, зніміть з них шкірку, очистіть від насіння, м'якоть наріжте шматочками. Наріжте два огірки шматочками.
Очистіть часник та 1/4 частину цибулі, очистіть перець чилі від насіння. Змішайте підготовлені овочі, додайте хліб і перебийте інгредієнти в блендері до однорідності.
Доведіть до смаку сіллю, додайтемасло, якщо потрібно додайте цукор і лимонний сік. Знову пробийте у блендері. Поставте суп в холодильник на кілька годин. Густий суп можна розбавити невеликою кількістю води чи томатним соком.
Посипте суп при подачі дрібно нарізаним огірком і полийте олією.
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