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Літній томатний суп гаспачо замість окрошки — ідеальний у спеку

4 червня 2024 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Найпростіший рецепт супу гаспачо – покрокове приготування.
Томатний суп. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Освіжаючий суп — іспанський гаспачо, готується легко і просто, з доступних інгредієнтів і стане незамінним в літню спеку. Обов'язково спробуйте повторити цей рецепт.

Рецепт був опублікований на YouTube каналі Liza Glinskaya.

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Вам знадобиться:

  • 5-6 шт. томатів;
  • 1 шт. болгарського перцю;
  • 1/4 шт. червоної цибулі;
  • 3 шт. огірків;
  • 40-50 г тостового хліба або батона без скоринки (2-3 скибочки);
  • 3 ст. л. оливкової олії;
  • 1-2 зубчики часнику;
  • сіль за смаком);
  • перець чилі (за бажанням);
  • цукор (за смаком);
  • лимонний сік (за смаком).

Спосіб приготування

Запекти перець у духовці при 200 ºС протягом 15-20 хвилин. Зніміть шкірку, очистіть від насіння та наріжте невеликими шматочками.

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Червоний перець. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Бланшуйте помідори, зніміть з них шкірку, очистіть від насіння, м'якоть наріжте шматочками. Наріжте два огірки шматочками.

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Помідори без шкірки. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Очистіть часник та 1/4 частину цибулі, очистіть перець чилі від насіння. Змішайте підготовлені овочі, додайте хліб і перебийте інгредієнти в блендері до однорідності.

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Приготування супу. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Доведіть до смаку сіллю, додайтемасло, якщо потрібно додайте цукор і лимонний сік. Знову пробийте у блендері. Поставте суп в холодильник на кілька годин. Густий суп можна розбавити невеликою кількістю води чи томатним соком.

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Томатний суп. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Посипте суп при подачі дрібно нарізаним огірком і полийте олією.

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