Самый простой рецепт супа гаспачо — пошаговое приготовление.

Летний томатный суп гаспачо вместо окрошки — идеальный в жару
Освежающий суп — испанский гаспачо, готовится легко и просто, из доступных ингредиентов и станет просто незаменимым в летнюю жару. Обязательно попробуйте повторить этот рецепт.
Рецепт был опубликован на YouTube канале Liza Glinskaya.
Вам понадобится:
- 5-6 шт. томатов;
- 1 шт. болгарского перца;
- 1/4 шт. красного лука;
- 3 шт. огурцов;
- 40-50 г тостового хлеба или батона без корочки (2-3 ломтика);
- 3 ст. л. оливкового масла;
- 1-2 зубчика чеснока;
- соль (по вкусу);
- перец чили (по желанию);
- сахар (по вкусу);
- лимонный сок (по вкусу).
Способ приготовления
Запеките перец в духовке при 200 ºС в течение 15-20 минут. Снимите кожуру, очистите от семян и нарежьте небольшими кусочками.
Бланшируйте помидоры, снимите с них кожуру, очистите от семечек, мякоть нарежьте кусочками. Нарежьте два огурца кусочками.
Очистите чеснок и 1/4 часть лука, очистите перец чили от семян. Смешайте подготовленные овощи, добавьте хлеб и перебейте ингредиенты в блендере до однородности.
Доведите до вкуса солью, добавьте масло, если нужно добавьте сахар и лимонный сок. Снова пробейте в блендере. Отправьте суп в холодильник на несколько часов. Густой суп можно разбавить небольшим количеством воды или томатным соком.
Посыпьте суп при подаче мелко нарезанным огурцом и полейте маслом.
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