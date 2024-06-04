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Летний томатный суп гаспачо вместо окрошки — идеальный в жару

4 июня 2024 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Самый простой рецепт супа гаспачо — пошаговое приготовление.
Томатный суп. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Освежающий суп — испанский гаспачо, готовится легко и просто, из доступных ингредиентов и станет просто незаменимым в летнюю жару. Обязательно попробуйте повторить этот рецепт. 

Рецепт был опубликован на YouTube канале Liza Glinskaya.

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Вам понадобится: 

  • 5-6 шт. томатов;
  • 1 шт. болгарского перца;
  • 1/4 шт. красного лука;
  • 3 шт. огурцов;
  • 40-50 г тостового хлеба или батона без корочки (2-3 ломтика);
  • 3 ст. л. оливкового масла;
  • 1-2 зубчика чеснока;
  • соль (по вкусу);
  • перец чили (по желанию);
  • сахар (по вкусу);
  • лимонный сок (по вкусу). 

Способ приготовления 

Запеките перец в духовке при 200 ºС в течение 15-20 минут. Снимите кожуру, очистите от семян и нарежьте небольшими кусочками.

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Красный перец. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Бланшируйте помидоры, снимите с них кожуру, очистите от семечек, мякоть нарежьте кусочками. Нарежьте два огурца кусочками.

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Помидоры без кожицы. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Очистите чеснок и 1/4 часть лука, очистите перец чили от семян. Смешайте подготовленные овощи, добавьте хлеб и перебейте ингредиенты в блендере до однородности.

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Приготовление супа. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Доведите до вкуса солью, добавьте масло, если нужно добавьте сахар и лимонный сок. Снова пробейте в блендере. Отправьте суп в холодильник на несколько часов. Густой суп можно разбавить небольшим количеством воды или томатным соком.

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Томатный суп. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Посыпьте суп при подаче мелко нарезанным огурцом и полейте маслом.

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