Самый простой рецепт супа гаспачо — пошаговое приготовление.

Томатный суп. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Освежающий суп — испанский гаспачо, готовится легко и просто, из доступных ингредиентов и станет просто незаменимым в летнюю жару. Обязательно попробуйте повторить этот рецепт.

Рецепт был опубликован на YouTube канале Liza Glinskaya.

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Вам понадобится:

5-6 шт. томатов;

1 шт. болгарского перца;

1/4 шт. красного лука;

3 шт. огурцов;

40-50 г тостового хлеба или батона без корочки (2-3 ломтика);

3 ст. л. оливкового масла;

1-2 зубчика чеснока;

соль (по вкусу);

перец чили (по желанию);

сахар (по вкусу);

лимонный сок (по вкусу).

Способ приготовления

Запеките перец в духовке при 200 ºС в течение 15-20 минут. Снимите кожуру, очистите от семян и нарежьте небольшими кусочками.

Красный перец. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Бланшируйте помидоры, снимите с них кожуру, очистите от семечек, мякоть нарежьте кусочками. Нарежьте два огурца кусочками.

Помидоры без кожицы. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Очистите чеснок и 1/4 часть лука, очистите перец чили от семян. Смешайте подготовленные овощи, добавьте хлеб и перебейте ингредиенты в блендере до однородности.

Приготовление супа. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Доведите до вкуса солью, добавьте масло, если нужно добавьте сахар и лимонный сок. Снова пробейте в блендере. Отправьте суп в холодильник на несколько часов. Густой суп можно разбавить небольшим количеством воды или томатным соком.

Томатный суп. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Посыпьте суп при подаче мелко нарезанным огурцом и полейте маслом.

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