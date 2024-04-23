Як правильно приготувати червону рибу в духовці — покроковий рецепт з фото від Клопотенка

Запечений лосось. Фото: klopotenko.com

Шеф-кухар Євген Клопотенко вважає, що сьомгу і форель сім'ї лососевих всі звикли називати просто лососем. Ця риба справді універсальна і смачна у будь-якому вигляді. Рецепт запеченого лосося зі смачним соусом.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Yevhen Klopotenko.

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Вам знадобиться:

1 стейк лосося (200-300 г);

половина лимона;

1 ст. л. соняшникової або оливкової олії;

3-5 шт. полуниці для подачі (за бажанням);

1 дрібка рожевого перцю;

сіль.

Для соусу:

2 яєчних жовтки;

1-2 ст. л. соку лимона;

50 г вершкового масла;

сіль перець.

Спосіб приготування

Стейк лосося (200-300 г) обсушити паперовим рушником і покласти на деко для запікання, покрите пергаментом.

Шматок лосося. Фото: klopotenko.com

З двох сторін притрусіть стейк сіллю і дрібкою рожевого перцю. Збризніть соком половини лимона і 1 ст. л. соняшникової або оливкової олії.

Спеції та риба. Фото: klopotenko.com

Запікати при 180 ºС протягом 10-15 хвилин в залежності від товщини стейка лосося.

Приготування соусу. Фото: klopotenko.com

Тим часом приготуйте соус голландез. Для цього у вогнетривкій мисочці з'єднайте 2 яєчних жовтки з 1-2 ст. л. соку лимона і поставте на парову баню. При постійному перемішуванні злегка прогрійте жовтки з лимонним соком.

Приготування соусу. Фото: klopotenko.com

Вершкове масло (50 г) наріжте маленькими кубиками і розділіть приблизно на три частини весь обсяг. Починайте додавати масло і помішувати соус, поки воно повністю не розтопиться.

Запечена риба. Фото: klopotenko.com

Потім додайте другу частину масла і знову помішуйте. Якщо соус надто гарячий, то знімайте миску з парової бані, щоб він не перегрівся і не згорнувся. Так часто буває, тому будьте обережні і не поспішайте. Коли повністю розійшлася друга порція масла, додавайте третю і знову перемішайте. Соус повинен злегка загуснути. Знімайте з вогню до подачі страви.

Лосось та соус. Фото: klopotenko.com

Добре помити 3-5 шт. полуниці. Потім наріжте невеликими шматочками. Готовий стейк лосося полийте соусом і подавайте з полуницею (за бажанням).

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