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Лосось запечений в духовці зі смачним соусом — рецепт від Клопотенка

23 квітня 2024 20:30
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Як правильно приготувати червону рибу в духовці — покроковий рецепт з фото від Клопотенка
Запечений лосось. Фото: klopotenko.com
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Шеф-кухар Євген Клопотенко вважає, що сьомгу і форель сім'ї лососевих всі звикли називати просто лососем. Ця риба справді універсальна і смачна у будь-якому вигляді. Рецепт запеченого лосося зі смачним соусом.  

Рецепт опублікували на YouTube каналі Yevhen Klopotenko

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Вам знадобиться: 

  • 1 стейк лосося (200-300 г);
  • половина лимона;
  • 1 ст. л. соняшникової або оливкової олії;
  • 3-5 шт. полуниці для подачі (за бажанням);
  • 1 дрібка рожевого перцю;
  • сіль.

Для соусу: 

  • 2 яєчних жовтки;
  • 1-2 ст. л. соку лимона;
  • 50 г вершкового масла;
  • сіль перець. 

Спосіб приготування 

Стейк лосося (200-300 г) обсушити паперовим рушником і покласти на деко для запікання, покрите пергаментом. 

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Шматок лосося. Фото: klopotenko.com

З двох сторін притрусіть стейк сіллю і дрібкою рожевого перцю. Збризніть соком половини лимона і 1 ст. л. соняшникової або оливкової олії. 

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Спеції та риба. Фото: klopotenko.com

Запікати при 180 ºС протягом 10-15 хвилин в залежності від товщини стейка лосося. 

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Приготування соусу. Фото: klopotenko.com

Тим часом приготуйте соус голландез. Для цього у вогнетривкій мисочці з'єднайте 2 яєчних жовтки з 1-2 ст. л. соку лимона і поставте на парову баню. При постійному перемішуванні  злегка прогрійте жовтки з лимонним соком. 

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Приготування соусу. Фото: klopotenko.com

Вершкове масло (50 г) наріжте маленькими кубиками і розділіть приблизно на три частини весь обсяг. Починайте додавати масло і помішувати соус, поки воно повністю не розтопиться. 

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Запечена риба. Фото: klopotenko.com

Потім додайте другу частину масла і знову помішуйте. Якщо соус надто гарячий, то знімайте миску з парової бані, щоб він не перегрівся і не згорнувся. Так часто буває, тому будьте обережні і не поспішайте. Коли повністю розійшлася друга порція масла, додавайте третю і знову перемішайте. Соус повинен злегка загуснути. Знімайте з вогню до подачі страви. 

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Лосось та соус. Фото: klopotenko.com

Добре помити 3-5 шт. полуниці. Потім наріжте невеликими шматочками. Готовий стейк лосося полийте соусом і подавайте з полуницею (за бажанням). 

Раніше ми писали про шашлик зі скумбрії — простий і смачний рецепт риби на вогні

Також мі розповідали про смачний і швидкий перекус із батона та консерви за одну хвилину

Ще ми ми писали про рибу, яка корисніша за червону, але дешевше втричі — сповільнює старіння.

Євген Клопотенко
рецепти
лайфхаки
риба
шеф-кухар
лосось

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