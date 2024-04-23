Як правильно приготувати червону рибу в духовці — покроковий рецепт з фото від Клопотенка

Лосось запечений в духовці зі смачним соусом — рецепт від Клопотенка
Шеф-кухар Євген Клопотенко вважає, що сьомгу і форель сім'ї лососевих всі звикли називати просто лососем. Ця риба справді універсальна і смачна у будь-якому вигляді. Рецепт запеченого лосося зі смачним соусом.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Yevhen Klopotenko.
Вам знадобиться:
- 1 стейк лосося (200-300 г);
- половина лимона;
- 1 ст. л. соняшникової або оливкової олії;
- 3-5 шт. полуниці для подачі (за бажанням);
- 1 дрібка рожевого перцю;
- сіль.
Для соусу:
- 2 яєчних жовтки;
- 1-2 ст. л. соку лимона;
- 50 г вершкового масла;
- сіль перець.
Спосіб приготування
Стейк лосося (200-300 г) обсушити паперовим рушником і покласти на деко для запікання, покрите пергаментом.
З двох сторін притрусіть стейк сіллю і дрібкою рожевого перцю. Збризніть соком половини лимона і 1 ст. л. соняшникової або оливкової олії.
Запікати при 180 ºС протягом 10-15 хвилин в залежності від товщини стейка лосося.
Тим часом приготуйте соус голландез. Для цього у вогнетривкій мисочці з'єднайте 2 яєчних жовтки з 1-2 ст. л. соку лимона і поставте на парову баню. При постійному перемішуванні злегка прогрійте жовтки з лимонним соком.
Вершкове масло (50 г) наріжте маленькими кубиками і розділіть приблизно на три частини весь обсяг. Починайте додавати масло і помішувати соус, поки воно повністю не розтопиться.
Потім додайте другу частину масла і знову помішуйте. Якщо соус надто гарячий, то знімайте миску з парової бані, щоб він не перегрівся і не згорнувся. Так часто буває, тому будьте обережні і не поспішайте. Коли повністю розійшлася друга порція масла, додавайте третю і знову перемішайте. Соус повинен злегка загуснути. Знімайте з вогню до подачі страви.
Добре помити 3-5 шт. полуниці. Потім наріжте невеликими шматочками. Готовий стейк лосося полийте соусом і подавайте з полуницею (за бажанням).
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