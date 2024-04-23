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Лосось запеченный в духовке с вкусным соусом — рецепт от Клопотенко

23 апреля 2024 20:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Как правильно приготовить красную рыбу в духовке — пошаговый рецепт из фото от Клопотенко
Запеченный лосось. Фото: klopotenko.com
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Шеф-повар Евгений Клопотенко считает, что семгу и форель семьи лососевых все привыкли называть просто лососем. Эта рыба действительно универсальна и вкусная в любом виде. Рецепт запеченного лосося со вкусным соусом.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Yevhen Klopotenko.

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Вам понадобится:

  • 1 стейк лосося (200-300 г);
  • половина лимона;
  • 1 ст. л. подсолнечного или оливкового масла;
  • 3-5 шт. клубники для подачи (по желанию);
  • 1 щепотка розового перца;
  • соль.

Для соуса:

  • 2 яичных желтка;
  • 1-2 ст. л. сока лимона;
  • 50 г сливочного масла;
  • соль перец.

Способ приготовления

Стейк лосося (200-300 г) обсушить бумажным полотенцем и положить на противень для запекания, покрытый пергаментом.

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Кусок лосося. Фото: klopotenko.com

С двух сторон посыпайте стейк солью и щепоткой розового перца. Сбрызните соком половины лимона и 1 ст. л. подсолнечного или оливкового масла.

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Специи и рыбы. Фото: klopotenko.com

Запекать при 180 ºС в течение 10-15 минут в зависимости от толщины стейка лосося.

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Приготовление соуса. Фото: klopotenko.com

Тем временем приготовьте соус голландеза. Для этого в огнеупорной тарелке соедините 2 яичных желтка с 1-2 ст. л. сока лимона и поставьте на паровую баню. При постоянном перемешивании немного прогрейте желтки с лимонным соком.

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Приготовление соуса. Фото: klopotenko.com

Сливочное масло (50 г) нашинкуйте маленькими кубиками и разделите примерно на три части весь объем. Начинайте добавлять масло и помешивайте соус, пока оно полностью не растопится.

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Запеченная рыба. Фото: klopotenko.com

Затем добавьте вторую часть масла и снова помешивайте. Если соус слишком горячий, снимайте миску с паровой бани, чтобы он не перегрелся и не свернулся. Так часто бывает, поэтому будьте осторожны и не торопитесь. Когда полностью разошлась вторая порция масла, добавляйте третью и снова перемешайте. Соус должен слегка загустеть. Снимайте с огня до подачи блюда.

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Лосось и соус. Фото: klopotenko.com

Хорошо вымыть 3-5 шт. клубники. Затем нарежьте небольшими кусочками. Готовый стейк лосося полейте соусом и подавайте с клубникой (по желанию).

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Евгений Клопотенко
рецепты
лайфхаки
рыба
шеф-повар
лосось

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