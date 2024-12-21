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Львівська "Пасуля" — давня українська пісна страва на Святвечір

21 грудня 2024 12:11
Марина Євтягіна - Редактор
Львівська Пасуля — традиційна пісна страва на Святвечір, яку варто приготувати
Страва з квасолею. Фото: gospodynka.com.ua
Марина Євтягіна - Редактор

Львівська "Пасуля" — це більше, ніж просто страва на Святвечір. Це частина давніх традицій, яка приносить затишок і тепло в оселю. Спробуйте приготувати цю пісну страву, яка відзначається неповторним смаком і ароматами, характерними для української кухні.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться: 

  • 200 г сирої квасолі;
  • 1 л. води;
  • 200 г квашеної капусти;
  • сіль до смаку.

Для засмажки:

  • 1 шт. цибулі;
  • 2 зуб. часнику;
  • 2 шт. моркви;
  • 1 ч. л. копченої паприки;
  • 1 ст. л. борошна;
  • олія для обжарювання.

Спосіб приготування

Замочити квасолю в холодній воді на вісім годин або на ніч. Пересипати квасолю в каструлю, влити чисту воду, накрити кришкою, довести до кипіння і варити ще 30 хвилин.

як приготувтаи пісну квасолю
Квасоля у воді. Фото: gospodynka.com.ua

Для засмажки розігріти олію на сковорідці, обсмажити до прозорості дрібно порізану цибулю та часник. Додати терту моркву, обсмажити все декілька хвилин, помішуючи. Додати паприку, перемішати. Всипати борошно, перемішати.

рецепт страви з квасолі
Цибуля та морква. Фото: gospodynka.com.ua

Коли квасоля майже провариться, додати до неї порізану дрібно квашену капусту, перемішати, проварити разом ще 15 хвилин.

поживна страва з кваослі
Приготування страви. Фото: gospodynka.com.ua

Додати засмажку, перемішати, варити ще декілька хвилин. Посолити за смаком. Забрати каструлю з вогню, дати настоятися під кришкою ще 30 хвилин.

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