Львівська Пасуля — традиційна пісна страва на Святвечір, яку варто приготувати

Страва з квасолею. Фото: gospodynka.com.ua

Львівська "Пасуля" — це більше, ніж просто страва на Святвечір. Це частина давніх традицій, яка приносить затишок і тепло в оселю. Спробуйте приготувати цю пісну страву, яка відзначається неповторним смаком і ароматами, характерними для української кухні.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

200 г сирої квасолі;

1 л. води;

200 г квашеної капусти;

сіль до смаку.

Для засмажки:

1 шт. цибулі;

2 зуб. часнику;

2 шт. моркви;

1 ч. л. копченої паприки;

1 ст. л. борошна;

олія для обжарювання.

Спосіб приготування

Замочити квасолю в холодній воді на вісім годин або на ніч. Пересипати квасолю в каструлю, влити чисту воду, накрити кришкою, довести до кипіння і варити ще 30 хвилин.

Квасоля у воді. Фото: gospodynka.com.ua

Для засмажки розігріти олію на сковорідці, обсмажити до прозорості дрібно порізану цибулю та часник. Додати терту моркву, обсмажити все декілька хвилин, помішуючи. Додати паприку, перемішати. Всипати борошно, перемішати.

Цибуля та морква. Фото: gospodynka.com.ua

Коли квасоля майже провариться, додати до неї порізану дрібно квашену капусту, перемішати, проварити разом ще 15 хвилин.

Приготування страви. Фото: gospodynka.com.ua

Додати засмажку, перемішати, варити ще декілька хвилин. Посолити за смаком. Забрати каструлю з вогню, дати настоятися під кришкою ще 30 хвилин.

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