Львовская Пасуля — радиционное постное блюдо на сочельник, которое стоит приготовить

Блюдо с фасолью. Фото: gospodynka.com.ua

Львовская "Пасуля" — это больше, чем просто блюдо на Сочельник. Это часть древних традиций, которая приносит уют и тепло в дом. Попытайтесь приготовить это постное блюдо, которое отличается неповторимым вкусом и ароматами, характерными для украинской кухни.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

200 г сырой фасоли;

1 л. воды;

200 г квашеной капусты;

соль по вкусу.

Для зажарки:

1 шт. лука;

2 зуб. чеснока;

2 шт. моркови;

1 ч. л. копченой паприки;

1 ст. л. муки;

масло для обжарки.

Способ приготовления

Замочить фасоль в холодной воде на восемь часов или ночью. Пересыпать фасоль в кастрюлю, влить чистую воду, накрыть крышкой, довести до кипения и варить еще 30 минут.

Фасоль в воде. Фото: gospodynka.com.ua

Для зажарки разогреть масло на сковороде, обжарить до прозрачности мелко порезанный лук и чеснок. Добавить тертую морковь, обжарить все несколько минут, помешивая. Добавить паприку, перемешать. Всыпать муку, перемешать.

Лук и морковь. Фото: gospodynka.com.ua

Когда фасоль почти проварится, добавить в нее порезанную мелко квашеную капусту, перемешать, проварить вместе еще 15 минут.

Приготовление блюда. Фото: gospodynka.com.ua

Добавить поджарку, перемешать, варить еще несколько минут. Посолить по вкусу. Убрать кастрюлю из огня, дать настояться под крышкой еще 30 минут.

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