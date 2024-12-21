Львовская Пасуля — радиционное постное блюдо на сочельник, которое стоит приготовить

Львовская "Пасуля" — давнее украинское постное блюдо на Сочельник
Львовская "Пасуля" — это больше, чем просто блюдо на Сочельник. Это часть древних традиций, которая приносит уют и тепло в дом. Попытайтесь приготовить это постное блюдо, которое отличается неповторимым вкусом и ароматами, характерными для украинской кухни.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- 200 г сырой фасоли;
- 1 л. воды;
- 200 г квашеной капусты;
- соль по вкусу.
Для зажарки:
- 1 шт. лука;
- 2 зуб. чеснока;
- 2 шт. моркови;
- 1 ч. л. копченой паприки;
- 1 ст. л. муки;
- масло для обжарки.
Способ приготовления
Замочить фасоль в холодной воде на восемь часов или ночью. Пересыпать фасоль в кастрюлю, влить чистую воду, накрыть крышкой, довести до кипения и варить еще 30 минут.
Для зажарки разогреть масло на сковороде, обжарить до прозрачности мелко порезанный лук и чеснок. Добавить тертую морковь, обжарить все несколько минут, помешивая. Добавить паприку, перемешать. Всыпать муку, перемешать.
Когда фасоль почти проварится, добавить в нее порезанную мелко квашеную капусту, перемешать, проварить вместе еще 15 минут.
Добавить поджарку, перемешать, варить еще несколько минут. Посолить по вкусу. Убрать кастрюлю из огня, дать настояться под крышкой еще 30 минут.
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