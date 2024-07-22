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Малосольні огірки на мінеральній воді за три години — рецепт від Клопотенка

22 липня 2024 05:47
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Смачні малосольні огірки за три години — покроковий рецепт від Клопотенка.
Малосольні огірки. Фото: YouTube @klopotenko
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Побалуйте себе та своїх близьких хрусткими маринованими огірками, приготованими за простим рецептом. Легка гострота та ароматний пряний букет роблять ці огірочки ідеальною закускою. Всього кілька годин і ви зможете насолоджуватися їхньою свіжістю та смаком.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Yevhen Klopotenko

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Спосіб приготування 

Перший крок до ідеальних хрустких огірків – це правильний вибір овочів. Відберіть огірки довжиною до 10 сантиметрів із гарними бульбашками та без жовтизни. Добре вимийте їх, покладіть у миску та залийте водою. Залишіть на 20-30 хвилин. Цей простий прийом допоможе вам отримати хрусткі та свіжі огірочки.

рецепт малосольних огірків
Огірки та зелень. Фото: YouTube @klopotenko

Потім візьміть листя хрону, вишні та смородини, ретельно вимийте і крупно наріжте. Це ароматне листя додасть огіркам неповторний смак, тому чим більше зелені ви додасте, тим краще.

рецепт малосольних огірків від Клопотенка
Зелень для огірків. Фото: YouTube @klopotenko

Перець чилі наріжте тонкими кружальцями. Легка гострота в огірках надає їм особливої ​​пікантності. Якщо ви віддаєте перевагу гострішим закускам, додайте більше перцю.

рецепт гострих малосольних огірків
Гострий перець. Фото: YouTube @klopotenko

На дно чистої банки викладете нарізане листя, суцвіття кропу, корінь хрону, зубчики часнику та шматочки гострого перцю. Потім щільно укласти огірки, щоб вони повністю заповнили банку. Зверху насипте сіль. 

рецепт малосольних огірків на газованій воді
Приготування огірків. Фото: YouTube @klopotenko

Тепер залийте огірки газованою водою. Використовуйте звичайну їдальню з нейтральним смаком, як слабо-, і сильногазированную. Вода має бути кімнатної температури.

рецепт смачних малосольних огірків
Приготування малосольних огірків. Фото: YouTube @klopotenko

Заливши огірки, залиште їх на 2 години за кімнатної температури, а потім перемістіть в холодильник. Через 3-4 години огірки будуть готові до вживання. Якщо вам подобаються солоніші огірки, збільште час засолювання.

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