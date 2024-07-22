Смачні малосольні огірки за три години — покроковий рецепт від Клопотенка.

Малосольні огірки. Фото: YouTube @klopotenko

Побалуйте себе та своїх близьких хрусткими маринованими огірками, приготованими за простим рецептом. Легка гострота та ароматний пряний букет роблять ці огірочки ідеальною закускою. Всього кілька годин і ви зможете насолоджуватися їхньою свіжістю та смаком.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Yevhen Klopotenko.

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Спосіб приготування

Перший крок до ідеальних хрустких огірків – це правильний вибір овочів. Відберіть огірки довжиною до 10 сантиметрів із гарними бульбашками та без жовтизни. Добре вимийте їх, покладіть у миску та залийте водою. Залишіть на 20-30 хвилин. Цей простий прийом допоможе вам отримати хрусткі та свіжі огірочки.

Огірки та зелень. Фото: YouTube @klopotenko

Потім візьміть листя хрону, вишні та смородини, ретельно вимийте і крупно наріжте. Це ароматне листя додасть огіркам неповторний смак, тому чим більше зелені ви додасте, тим краще.

Зелень для огірків. Фото: YouTube @klopotenko

Перець чилі наріжте тонкими кружальцями. Легка гострота в огірках надає їм особливої ​​пікантності. Якщо ви віддаєте перевагу гострішим закускам, додайте більше перцю.

Гострий перець. Фото: YouTube @klopotenko

На дно чистої банки викладете нарізане листя, суцвіття кропу, корінь хрону, зубчики часнику та шматочки гострого перцю. Потім щільно укласти огірки, щоб вони повністю заповнили банку. Зверху насипте сіль.

Приготування огірків. Фото: YouTube @klopotenko

Тепер залийте огірки газованою водою. Використовуйте звичайну їдальню з нейтральним смаком, як слабо-, і сильногазированную. Вода має бути кімнатної температури.

Приготування малосольних огірків. Фото: YouTube @klopotenko

Заливши огірки, залиште їх на 2 години за кімнатної температури, а потім перемістіть в холодильник. Через 3-4 години огірки будуть готові до вживання. Якщо вам подобаються солоніші огірки, збільште час засолювання.

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