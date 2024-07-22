Смачні малосольні огірки за три години — покроковий рецепт від Клопотенка.

Малосольні огірки на мінеральній воді за три години — рецепт від Клопотенка
Побалуйте себе та своїх близьких хрусткими маринованими огірками, приготованими за простим рецептом. Легка гострота та ароматний пряний букет роблять ці огірочки ідеальною закускою. Всього кілька годин і ви зможете насолоджуватися їхньою свіжістю та смаком.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Yevhen Klopotenko.
Спосіб приготування
Перший крок до ідеальних хрустких огірків – це правильний вибір овочів. Відберіть огірки довжиною до 10 сантиметрів із гарними бульбашками та без жовтизни. Добре вимийте їх, покладіть у миску та залийте водою. Залишіть на 20-30 хвилин. Цей простий прийом допоможе вам отримати хрусткі та свіжі огірочки.
Потім візьміть листя хрону, вишні та смородини, ретельно вимийте і крупно наріжте. Це ароматне листя додасть огіркам неповторний смак, тому чим більше зелені ви додасте, тим краще.
Перець чилі наріжте тонкими кружальцями. Легка гострота в огірках надає їм особливої пікантності. Якщо ви віддаєте перевагу гострішим закускам, додайте більше перцю.
На дно чистої банки викладете нарізане листя, суцвіття кропу, корінь хрону, зубчики часнику та шматочки гострого перцю. Потім щільно укласти огірки, щоб вони повністю заповнили банку. Зверху насипте сіль.
Тепер залийте огірки газованою водою. Використовуйте звичайну їдальню з нейтральним смаком, як слабо-, і сильногазированную. Вода має бути кімнатної температури.
Заливши огірки, залиште їх на 2 години за кімнатної температури, а потім перемістіть в холодильник. Через 3-4 години огірки будуть готові до вживання. Якщо вам подобаються солоніші огірки, збільште час засолювання.
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