Вкусные малосольные огурцы за три часа – пошаговый рецепт от Клопотенко.

Малосольные огурцы. Фото: YouTube @klopotenko

Побалуйте себя и своих близких хрустящими маринованными огурцами , приготовленными по простому рецепту. Легкая острота и ароматный пряный букет делают эти огурчики идеальной закуской. Всего несколько часов — и вы можете наслаждаться их свежестью и вкусом.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Yevhen Klopotenko.

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Способ приготовления

Первый шаг к идеальным хрустящим огурцам – это правильный выбор овощей. Отберите огурцы длиной до 10 см с хорошими пузырьками и без желтизны. Хорошо вымойте их, уложите в миску и залейте водой. Оставьте на 20–30 минут. Этот простой прием поможет вам получить хрустящие и свежие огурчики.

Огурцы и зелень. Фото: YouTube @klopotenko

Затем возьмите листья хрена, вишни и смородины, тщательно вымойте и крупно нашинкуйте. Эти ароматные листья придадут огурцам неповторимый вкус, поэтому чем больше зелени вы добавите, тем лучше.

Зелень для огурцов Фото: YouTube @klopotenko

Перец чили нарежьте тонкими кружочками. Легкая острота в огурцах придает им особую пикантность. Если вы предпочитаете более острые закуски, добавьте больше перца.

Острый перец. Фото: YouTube @klopotenko

На дно чистой банки выложите нарезанные листья, соцветия укропа, корень хрена, зубчики чеснока и кусочки острого перца. Затем плотно уложите огурцы, чтобы они полностью заполнили банку. Сверху насыпьте соль.

Приготовление огурцов. Фото: YouTube @klopotenko

Теперь залейте огурцы газировкой. Используйте обычную столовую с нейтральным вкусом, как слабо-, так и сильногазированную. Вода должна быть комнатной температуры.

Приготовление малосольных огурцов. Фото: YouTube @klopotenko

Залив огурцы, оставьте их на 2 часа при комнатной температуре, затем переместите в холодильник. Через 3-4 часа огурцы будут готовы к употреблению. Если вам нравятся более соленые огурцы, увеличьте время засолки.

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