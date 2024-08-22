Малосольні огірки на зиму — покроковий рецепт

Малосольні огірки. Фото: YouTube @olga_salkay

Малосольні огірки на зиму — це ідеальний спосіб зберегти смак літа у банці. Простий та легкий рецепт дозволить вам приготувати кислі огірочки, які чудово доповнять будь-яку страву взимку. Хрусткі, ароматні та без зайвих зусиль — ці огірки стануть улюбленою закускою на вашому столі.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Закарпатська Господиня.

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Вам знадобиться:

огірки;

листя хрону;

шапочки кропу;

зелень петрушки;

часник;

лавровий лист;

чорний перець горошком;

на літрову банку 1 ст ложка солі.

Спосіб приготування

Огірки помити та замочити у воді на 1-2 години.

Зелень та спеції. Фото: YouTube @olga_salkay

На дно банки кладемо листя хрону, часник, лаврове листя, перець горошком та пертрушку. Банки наповняємо огірками. В кожну банку додати сіль, з розрохунку на 1 л банку одну столову ложку.

Огірки та сіль. Фото: YouTube @olga_salkay

Залити холодною водою, прикрити пластиковими кришками та залишити при кімнатній температурі на 3 доби. Потім зберігати в прохолодному місці.

Малосольні огірки. Фото: YouTube @olga_salkay

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