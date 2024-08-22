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Малосольні огірки на зиму — простий та легкий рецепт кислих овочів

22 серпня 2024 00:15
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Малосольні огірки на зиму — покроковий рецепт
Малосольні огірки. Фото: YouTube @olga_salkay
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Малосольні огірки на зиму — це ідеальний спосіб зберегти смак літа у банці. Простий та легкий рецепт дозволить вам приготувати кислі огірочки, які чудово доповнять будь-яку страву взимку. Хрусткі, ароматні та без зайвих зусиль — ці огірки стануть улюбленою закускою на вашому столі.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Закарпатська Господиня

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Вам знадобиться: 

  • огірки;
  • листя хрону;
  • шапочки кропу;
  • зелень петрушки;
  • часник;
  • лавровий лист;
  • чорний перець горошком;
  • на літрову банку 1 ст ложка солі. 

Спосіб приготування 

Огірки помити та замочити у воді на 1-2 години. 

огірки на зиму
Зелень та спеції. Фото: YouTube @olga_salkay

На дно банки кладемо листя хрону, часник, лаврове листя, перець горошком та пертрушку. Банки наповняємо огірками. В кожну банку додати сіль, з розрохунку на 1 л банку одну столову ложку.

рецепт огірків на зиму
Огірки та сіль. Фото: YouTube @olga_salkay

Залити холодною водою, прикрити пластиковими кришками та залишити при кімнатній температурі на 3 доби. Потім зберігати в прохолодному місці. 

простий рецепт малосольних огірків на зиму
Малосольні огірки. Фото: YouTube @olga_salkay

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