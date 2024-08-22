Малосольні огірки на зиму — покроковий рецепт

Малосольні огірки на зиму — простий та легкий рецепт кислих овочів
Малосольні огірки на зиму — це ідеальний спосіб зберегти смак літа у банці. Простий та легкий рецепт дозволить вам приготувати кислі огірочки, які чудово доповнять будь-яку страву взимку. Хрусткі, ароматні та без зайвих зусиль — ці огірки стануть улюбленою закускою на вашому столі.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Закарпатська Господиня.
Вам знадобиться:
- огірки;
- листя хрону;
- шапочки кропу;
- зелень петрушки;
- часник;
- лавровий лист;
- чорний перець горошком;
- на літрову банку 1 ст ложка солі.
Спосіб приготування
Огірки помити та замочити у воді на 1-2 години.
На дно банки кладемо листя хрону, часник, лаврове листя, перець горошком та пертрушку. Банки наповняємо огірками. В кожну банку додати сіль, з розрохунку на 1 л банку одну столову ложку.
Залити холодною водою, прикрити пластиковими кришками та залишити при кімнатній температурі на 3 доби. Потім зберігати в прохолодному місці.
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