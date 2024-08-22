Малосольные огурцы на зиму – пошаговый рецепт

Малосольные огурцы на зиму — простой и легкий рецепт кислых овощей
Малосольные огурцы на зиму — это идеальный способ сохранить вкус лета в банке. Простой и легкий рецепт позволит вам приготовить кислые огурчики, которые отлично дополнят любое блюдо зимой. Хрустящие, ароматные и без лишних усилий эти огурцы станут любимой закуской на вашем столе.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Закарпатська Господиня.
Вам понадобится:
- огурцы;
- листья хрена;
- шапочки укропа;
- зелень петрушки;
- чеснок;
- лавровый лист;
- черный перец горошком;
- на литровую банку 1 ст. ложка соли.
Способ приготовления
Огурцы промыть и замочить в воде на 1-2 часа.
На дно банки кладем листья хрена, чеснок, лавровые листья, перец горошком и пертрушку. Банки наполняем огурцами. В каждую банку добавить соль с расчета на 1 л банку одну столовую ложку.
Залить холодной водой, прикрыть пластиковыми крышками и оставить при комнатной температуре на 3 дня. Затем хранить в прохладном месте.
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