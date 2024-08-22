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Малосольные огурцы на зиму — простой и легкий рецепт кислых овощей

22 августа 2024 00:15
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Малосольные огурцы на зиму – пошаговый рецепт
Малосольные огурцы. Фото: YouTube @olga_salkay
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Малосольные огурцы на зиму — это идеальный способ сохранить вкус лета в банке. Простой и легкий рецепт позволит вам приготовить кислые огурчики, которые отлично дополнят любое блюдо зимой. Хрустящие, ароматные и без лишних усилий эти огурцы станут любимой закуской на вашем столе.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Закарпатська Господиня.

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Вам понадобится:

  • огурцы;
  • листья хрена;
  • шапочки укропа;
  • зелень петрушки;
  • чеснок;
  • лавровый лист;
  • черный перец горошком;
  • на литровую банку 1 ст. ложка соли.

Способ приготовления

Огурцы промыть и замочить в воде на 1-2 часа.

огурцы на зиму
Зелень и специи. Фото: YouTube @olga_salkay

На дно банки кладем листья хрена, чеснок, лавровые листья, перец горошком и пертрушку. Банки наполняем огурцами. В каждую банку добавить соль с расчета на 1 л банку одну столовую ложку.

рецепт огурцов на зиму
Огурцы и соль. Фото: YouTube @olga_salkay

Залить холодной водой, прикрыть пластиковыми крышками и оставить при комнатной температуре на 3 дня. Затем хранить в прохладном месте.

простой рецепт малосольных огурцов на зиму
Малосольные огурцы. Фото: YouTube @olga_salkay

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