Малосольные огурцы на зиму – пошаговый рецепт

Малосольные огурцы. Фото: YouTube @olga_salkay

Малосольные огурцы на зиму — это идеальный способ сохранить вкус лета в банке. Простой и легкий рецепт позволит вам приготовить кислые огурчики, которые отлично дополнят любое блюдо зимой. Хрустящие, ароматные и без лишних усилий эти огурцы станут любимой закуской на вашем столе.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Закарпатська Господиня.

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Вам понадобится:

огурцы;

листья хрена;

шапочки укропа;

зелень петрушки;

чеснок;

лавровый лист;

черный перец горошком;

на литровую банку 1 ст. ложка соли.

Способ приготовления

Огурцы промыть и замочить в воде на 1-2 часа.

Зелень и специи. Фото: YouTube @olga_salkay

На дно банки кладем листья хрена, чеснок, лавровые листья, перец горошком и пертрушку. Банки наполняем огурцами. В каждую банку добавить соль с расчета на 1 л банку одну столовую ложку.

Огурцы и соль. Фото: YouTube @olga_salkay

Залить холодной водой, прикрыть пластиковыми крышками и оставить при комнатной температуре на 3 дня. Затем хранить в прохладном месте.

Малосольные огурцы. Фото: YouTube @olga_salkay

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