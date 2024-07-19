Рецепт малосольних огірків у пакеті — покрокове приготування з фото.

Малосольні огірки. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Пропонуємо приготувати швидкі малосольні огірки у пакеті. На приготування ви витратите максимум 15 хвилин власного часу, а смакувати зможете ще декілька днів.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Любимівська кухня.

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Вам знадобиться:

0,5 кг свіжих молодих огірків;

2 зубчика часнику;

10 г. укропу;

0,5 ч. л. цукру;

1/1,5 ч. л. солі;

3 кільця свіжого лимону (за бажанням);

5-7 горошин чорного перцю.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно помити огірки та зрізати кінчики з обох сторін.

Приготування огірків. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Нарізати кріп та подрібнити часник.

Кріп та огірки. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Додати сіль, цукор, лимон та чорний перець.

Приготування огірків. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Залишити на кілька годин або на ніч і можна куштувати.

Приготування огірків. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

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