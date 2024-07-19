Рецепт малосольних огірків у пакеті — покрокове приготування з фото.

Малосольні огірки в пакеті — лайфхаки для смачної закуски
Пропонуємо приготувати швидкі малосольні огірки у пакеті. На приготування ви витратите максимум 15 хвилин власного часу, а смакувати зможете ще декілька днів.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Любимівська кухня.
Вам знадобиться:
- 0,5 кг свіжих молодих огірків;
- 2 зубчика часнику;
- 10 г. укропу;
- 0,5 ч. л. цукру;
- 1/1,5 ч. л. солі;
- 3 кільця свіжого лимону (за бажанням);
- 5-7 горошин чорного перцю.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно помити огірки та зрізати кінчики з обох сторін.
Нарізати кріп та подрібнити часник.
Додати сіль, цукор, лимон та чорний перець.
Залишити на кілька годин або на ніч і можна куштувати.
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