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Малосольні огірки в пакеті — лайфхаки для смачної закуски

19 липня 2024 00:15
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Рецепт малосольних огірків у пакеті — покрокове приготування з фото.
Малосольні огірки. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Пропонуємо приготувати швидкі малосольні огірки у пакеті. На приготування ви витратите максимум 15 хвилин власного часу, а смакувати зможете ще декілька днів.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Любимівська кухня

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Вам знадобиться: 

  • 0,5 кг свіжих молодих огірків;
  • 2 зубчика часнику;
  • 10 г. укропу;
  • 0,5 ч. л. цукру;
  • 1/1,5 ч. л. солі;
  • 3 кільця свіжого лимону (за бажанням);
  • 5-7 горошин чорного перцю. 

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно помити огірки та зрізати кінчики з обох сторін. 

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Приготування огірків. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Нарізати кріп та подрібнити часник. 

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Кріп та огірки. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Додати сіль, цукор, лимон та чорний перець. 

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Приготування огірків. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Залишити на кілька годин або на ніч і можна куштувати. 

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Приготування огірків. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

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