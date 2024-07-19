Рецепт малосольных огурцов в пакете – пошаговое приготовление из фото.

Малосольные огурцы. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Предлагаем приготовить скорые малосольные огурцы в пакете. На приготовление вы потратите максимум 15 минут, а смаковать сможете еще несколько дней.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Любимовская кухня.

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Вам понадобится:

0,5 кг свежих молодых огурцов;

2 зубчика чеснока;

10 г. укропа;

0,5 ч. л. сахара;

1/1,5 ч. л. соли;

3 кольца свежего лимона (по желанию);

5-7 горошин черного перца.

Способ приготовления

Сначала нужно вымыть огурцы и срезать кончики с обеих сторон.

Приготовление огурцов. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Нарезать укроп и измельчить чеснок.

Укроп и огурцы. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Добавить соль, сахар, лимон и чёрный перец.

Приготовление огурцов. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Оставить на несколько часов или на ночь и можно пробовать.

Приготовление огурцов. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

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