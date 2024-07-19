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Малосольные огурцы в пакете — лайфхаки для вкусной закуски

19 июля 2024 00:15
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Рецепт малосольных огурцов в пакете – пошаговое приготовление из фото.
Малосольные огурцы. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Предлагаем приготовить скорые малосольные огурцы в пакете. На приготовление вы потратите максимум 15 минут, а смаковать сможете еще несколько дней.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Любимовская кухня.

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Вам понадобится:

  • 0,5 кг свежих молодых огурцов;
  • 2 зубчика чеснока;
  • 10 г. укропа;
  • 0,5 ч. л. сахара;
  • 1/1,5 ч. л. соли;
  • 3 кольца свежего лимона (по желанию);
  • 5-7 горошин черного перца.

Способ приготовления

Сначала нужно вымыть огурцы и срезать кончики с обеих сторон.

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Приготовление огурцов. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Нарезать укроп и измельчить чеснок.

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Укроп и огурцы. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Добавить соль, сахар, лимон и чёрный перец.

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Приготовление огурцов. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Оставить на несколько часов или на ночь и можно пробовать.

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Приготовление огурцов. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Раньше мы писали о проверенном удачном рецепте квашеных огурцов на зиму — подойдут пластиковые бутылки.

Также советуем ознакомиться с рецептом салата из огурцов на зиму "Нежинский" по старой переписи — съедается первым из всей консервации.

Еще мы рассказывали о скором рецепте малосольных огурцов — готовятся за одну ночь и лучший рецепт маринованных огурцов на зиму для хранения в квартире.

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