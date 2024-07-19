Рецепт малосольных огурцов в пакете – пошаговое приготовление из фото.

Малосольные огурцы в пакете — лайфхаки для вкусной закуски
Предлагаем приготовить скорые малосольные огурцы в пакете. На приготовление вы потратите максимум 15 минут, а смаковать сможете еще несколько дней.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Любимовская кухня.
Вам понадобится:
- 0,5 кг свежих молодых огурцов;
- 2 зубчика чеснока;
- 10 г. укропа;
- 0,5 ч. л. сахара;
- 1/1,5 ч. л. соли;
- 3 кольца свежего лимона (по желанию);
- 5-7 горошин черного перца.
Способ приготовления
Сначала нужно вымыть огурцы и срезать кончики с обеих сторон.
Нарезать укроп и измельчить чеснок.
Добавить соль, сахар, лимон и чёрный перец.
Оставить на несколько часов или на ночь и можно пробовать.
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