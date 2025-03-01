Манники на сніданок — ніжний рецепт, який замінить сирники

Манники на сніданок. Фото: smachnenke.com.ua

Хочете різноманітності на сніданок? Приготуйте ці золотисті манники — вони такі ніжні, що стануть чудовою альтернативою сирникам. Ідеально поєднуються з варенням, медом або сметаною.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

вода — 200 мл;

молоко — 200 мл;

манна крупа — 140 г;

сіль — 1/2 ч. л.;

цукор — 2 ч. л. (або на смак);

вершкове масло — 30-50 г;

олія — для смаження.

Спосіб приготування

У каструлю налити воду та молоко (можна використовувати лише молоко). Додати сіль і цукор на смак, довести до кипіння.

Приготування тіста. Фото: smachnenke.com.ua

Поступово всипати манну крупу тонким струмком, постійно помішуючи, щоб уникнути грудочок. Варити до загустіння, поки каша не почне відходити від стінок каструлі.

Манники на тарілці. Фото: smachnenke.com.ua

Зняти з вогню, додати вершкове масло, ретельно перемішати. З гарячої маси сформувати невеликі кульки (приблизно по 50 г), а потім зробити коржики. Для рівної форми можна використовувати кільце для формування.

Манники з варенням. Фото: smachnenke.com.ua

Розігріти сковороду, налити олію, викласти манники та обсмажувати з обох боків до рум’яної скоринки. Подавати гарячими з варенням, джемом або киселем.

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