Манники на сніданок — ніжний рецепт, який замінить сирники

Манники на сніданок — рецепт, який замінить сирники
Хочете різноманітності на сніданок? Приготуйте ці золотисті манники — вони такі ніжні, що стануть чудовою альтернативою сирникам. Ідеально поєднуються з варенням, медом або сметаною.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- вода — 200 мл;
- молоко — 200 мл;
- манна крупа — 140 г;
- сіль — 1/2 ч. л.;
- цукор — 2 ч. л. (або на смак);
- вершкове масло — 30-50 г;
- олія — для смаження.
Спосіб приготування
У каструлю налити воду та молоко (можна використовувати лише молоко). Додати сіль і цукор на смак, довести до кипіння.
Поступово всипати манну крупу тонким струмком, постійно помішуючи, щоб уникнути грудочок. Варити до загустіння, поки каша не почне відходити від стінок каструлі.
Зняти з вогню, додати вершкове масло, ретельно перемішати. З гарячої маси сформувати невеликі кульки (приблизно по 50 г), а потім зробити коржики. Для рівної форми можна використовувати кільце для формування.
Розігріти сковороду, налити олію, викласти манники та обсмажувати з обох боків до рум’яної скоринки. Подавати гарячими з варенням, джемом або киселем.
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