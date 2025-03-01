Манники на завтрак — нежный рецепт, который заменит сырники

Манники на завтрак. Фото: smachnenke.com.ua

Хотите разнообразия на завтрак? Приготовьте эти золотистые манники — они такие нежные, что станут отличной альтернативой сырникам. Идеально сочетаются с вареньем, медом или сметаной.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

вода — 200 мл;

молоко — 200 мл;

манная крупа — 140 г;

соль — 1/2 ч. л;

сахар — 2 ч. л. (или по вкусу);

сливочное масло — 30-50 г;

растительное масло — для жарки.

Способ приготовления

В кастрюлю налить воду и молоко (можно использовать только молоко). Добавить соль и сахар по вкусу, довести до кипения.

Приготовление теста. Фото: smachnenke.com.ua

Постепенно всыпать манную крупу тонкой струйкой, постоянно помешивая, чтобы избежать комочков. Варить до загустения, пока каша не начнет отходить от стенок кастрюли.

Манники на тарелке. Фото: smachnenke.com.ua

Снять с огня, добавить сливочное масло, тщательно перемешать. Из горячей массы сформировать небольшие шарики (примерно по 50 г), а затем сделать лепешки. Для ровной формы можно использовать кольцо для формовки.

Манники с вареньем. Фото: smachnenke.com.ua

Разогреть сковороду, налить масло, выложить манники и обжаривать с обеих сторон до румяной корочки. Подавать горячими с вареньем, джемом или киселем.

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