Маринована капуста з перцем і морквою на зиму — ідеальний рецепт.

Маринована капуста. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Маринована капуста з перцем і морквою — це смачна та корисна закуска, яку легко приготувати навіть у найхолодніші місяці. Цей рецепт додасть яскравості вашому столу та буде ідеальним доповненням до будь-якої страви.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Любимівська кухня.

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Вам знадобиться:

2 кг капусти;

2 моркви середнього розміру;

1 болгарський перець.

Для маринаду:

1 л. води;

1,5 ст. л. солі;

5 ст. л. цукру;

10 горошин чорного перцю;

2-3 лаврові листочки;

100 мл оцету 9%;

100 мл соняшникової олії.

Спосіб приготування

Наріжте капусту будь-яким зручним для вас способом. На терці натріть моркву. Наріжте болгарський перець так, як зручно вам.

Свіжа капуста. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Змішайте капусту, моркву та перець. Візьміть ємність, наприклад, трилітрову банку, та добре утрамбуйте її капустою, перцем та морквою.

Капуста, перець та морква. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Для маринаду додати у каструлю один літр води, півтори столові ложки солі, п'ять столових ложок цукру, десять горошин чорного перцю, два лаврові листочків, 100 мл оцту 9% та 100 мл соняшникової олії.

Капуста в банці. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Ставимо все це на вогонь, довести до кипіння та залити маринадом капусту. Дати капусті охолонути, накрити кришкою та поставити у холодильник мінімум на 12 годин, а краще на добу.

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