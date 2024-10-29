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Маринована капуста з перцем і морквою — вітаміни в банці

29 жовтня 2024 00:15
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Маринована капуста з перцем і морквою на зиму — ідеальний рецепт.
Маринована капуста. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Маринована капуста з перцем і морквою — це смачна та корисна закуска, яку легко приготувати навіть у найхолодніші місяці. Цей рецепт додасть яскравості вашому столу та буде ідеальним доповненням до будь-якої страви.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Любимівська кухня

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Вам знадобиться: 

  • 2 кг капусти;
  • 2 моркви середнього розміру;
  • 1 болгарський перець.

Для маринаду:

  • 1 л. води;
  • 1,5 ст. л. солі;
  • 5 ст. л. цукру;
  • 10 горошин чорного перцю;
  • 2-3 лаврові листочки;
  • 100 мл оцету 9%;
  • 100 мл соняшникової олії.

Спосіб приготування 

Наріжте капусту будь-яким зручним для вас способом. На терці натріть моркву. Наріжте болгарський перець так, як зручно вам.

маринована капуста з перцем і морквою
Свіжа капуста. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Змішайте капусту, моркву та перець. Візьміть ємність, наприклад, трилітрову банку, та добре утрамбуйте її капустою, перцем та морквою.

смачна маринована капуста з перцем і морквою
Капуста, перець та морква. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Для маринаду додати у каструлю один літр води, півтори столові ложки солі, п'ять столових ложок цукру, десять горошин чорного перцю, два лаврові листочків, 100 мл оцту 9% та 100 мл соняшникової олії. 

маринована капуста з перцем і морквою рецепт
Капуста в банці. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Ставимо все це на вогонь, довести до кипіння та залити маринадом капусту. Дати капусті охолонути, накрити кришкою та поставити у холодильник мінімум на 12 годин, а краще на добу. 

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