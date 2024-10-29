Маринована капуста з перцем і морквою на зиму — ідеальний рецепт.

Маринована капуста з перцем і морквою — вітаміни в банці
Маринована капуста з перцем і морквою — це смачна та корисна закуска, яку легко приготувати навіть у найхолодніші місяці. Цей рецепт додасть яскравості вашому столу та буде ідеальним доповненням до будь-якої страви.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Любимівська кухня.
Вам знадобиться:
- 2 кг капусти;
- 2 моркви середнього розміру;
- 1 болгарський перець.
Для маринаду:
- 1 л. води;
- 1,5 ст. л. солі;
- 5 ст. л. цукру;
- 10 горошин чорного перцю;
- 2-3 лаврові листочки;
- 100 мл оцету 9%;
- 100 мл соняшникової олії.
Спосіб приготування
Наріжте капусту будь-яким зручним для вас способом. На терці натріть моркву. Наріжте болгарський перець так, як зручно вам.
Змішайте капусту, моркву та перець. Візьміть ємність, наприклад, трилітрову банку, та добре утрамбуйте її капустою, перцем та морквою.
Для маринаду додати у каструлю один літр води, півтори столові ложки солі, п'ять столових ложок цукру, десять горошин чорного перцю, два лаврові листочків, 100 мл оцту 9% та 100 мл соняшникової олії.
Ставимо все це на вогонь, довести до кипіння та залити маринадом капусту. Дати капусті охолонути, накрити кришкою та поставити у холодильник мінімум на 12 годин, а краще на добу.
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