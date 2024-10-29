Маринованная капуста с перцем и морковью на зиму – идеальный рецепт.

Маринованная капуста. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Маринованная капуста с перцем и морковью — это вкусная и полезная закуска, которую легко приготовить даже в самые холодные месяцы. Этот рецепт придаст яркости вашему столу и будет идеальным дополнением к любому блюду.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Любимовская кухня.

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Вам понадобится:

2 кг капусты;

2 моркови среднего размера;

1 болгарский перец.

Для маринада:

1 л воды;

1,5 ст. л. соли;

5 ст. л. сахара;

10 горошин черного перца;

2-3 лавровых листочка;

100 мл уксуса 9%;

100 мл подсолнечного масла.

Способ приготовления

Нарежьте капусту любым удобным для вас способом. На терке натрите морковь. Нарежьте болгарский перец так, как вам удобно.

Свежая капуста. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Смешайте капусту, морковь и перец. Возьмите емкость, например, трехлитровую банку, и хорошо утрамбуйте ее капустой, перцем и морковью.

Капуста, перец и морковь. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Для маринада добавить в кастрюлю один литр воды, полторы столовых ложки соли, пять столовых ложек сахара, десять горошин черного перца, два лавровых листика, 100 мл уксуса 9% и 100 мл подсолнечного масла.

Капуста в банке. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Ставим все это на огонь, довести до кипения и залить капусту маринадом. Дать капусте охладиться, накрыть крышкой и поставить в холодильник минимум на 12 часов, а лучше на сутки.

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