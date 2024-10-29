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Маринованная капуста с перцем и морковью — витамины в банке

29 октября 2024 00:15
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Маринованная капуста с перцем и морковью на зиму – идеальный рецепт.
Маринованная капуста. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Маринованная капуста с перцем и морковью — это вкусная и полезная закуска, которую легко приготовить даже в самые холодные месяцы. Этот рецепт придаст яркости вашему столу и будет идеальным дополнением к любому блюду.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Любимовская кухня.

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Вам понадобится:

  • 2 кг капусты;
  • 2 моркови среднего размера;
  • 1 болгарский перец.

Для маринада:

  • 1 л воды;
  • 1,5 ст. л. соли;
  • 5 ст. л. сахара;
  • 10 горошин черного перца;
  • 2-3 лавровых листочка;
  • 100 мл уксуса 9%;
  • 100 мл подсолнечного масла.

Способ приготовления

Нарежьте капусту любым удобным для вас способом. На терке натрите морковь. Нарежьте болгарский перец так, как вам удобно.

маринованная капуста с перцем и морковью
Свежая капуста. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Смешайте капусту, морковь и перец. Возьмите емкость, например, трехлитровую банку, и хорошо утрамбуйте ее капустой, перцем и морковью.

вкусная маринованная капуста с перцем и морковью
Капуста, перец и морковь. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Для маринада добавить в кастрюлю один литр воды, полторы столовых ложки соли, пять столовых ложек сахара, десять горошин черного перца, два лавровых листика, 100 мл уксуса 9% и 100 мл подсолнечного масла.

маринованная капуста с перцем и морковью рецепт
Капуста в банке. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Ставим все это на огонь, довести до кипения и залить капусту маринадом. Дать капусте охладиться, накрыть крышкой и поставить в холодильник минимум на 12 часов, а лучше на сутки.

Раньше мы писали о деликатес на зиму, за ним гонялись все хозяйки в 90-х — заготовка из сладких перцев.

Также советуем ознакомиться с рецептом болгарского перца по-корейски — вкусная и сочная закуска.

Еще мы писали о рецепте маринованного перца на зиму.

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23:59 Россияне ударили по Кривому Рогу — есть погибший и раненые

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