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Маринована капуста за 6 годин — найшвидший рецепт приготування

30 грудня 2025 00:14
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Маринована капуста за 6 годин — швидкий рецепт, який завжди вдається.
Маринована капуста. Фото: smachnenke.com.ua
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Хочете смачну мариновану капусту, але немає часу чекати кілька днів? Цей рецепт виручить вас! Лише 6 годин — і на вашому столі вже готова хрустка, ароматна закуска. Ідеальний вибір для швидкого приготування.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться: 

  • капуста — 2 кг;
  • морква — 450 г;
  • часник — 3 зубчики.

Для маринаду:

  • вода — 500 мл.;
  • оцет 9% — 150 мл.;
  • олія — ​​150 мл.;
  • цукор — 100 г;
  • сіль — 2 ст.л.;
  • чорний перець — 10 горошин.

Спосіб приготування

Дрібно шаткуємо капусту, натираємо на дрібній тертці моркву і змішуємо компоненти. Обов’язково варто врахувати, що капусту не потрібно м’яти.

Нарізаємо тонкими пластинками зубчики часнику. Викладаємо щільно капусту з морквою у велику каструлю. Викладаємо на верхівку капусти скибочки часнику. У сотейник виливаємо воду, оцет, олію, висипаємо цукор, сіль і чорний перець, доводимо до кипіння.

Заливаємо отриманим маринадом капусту, щільно накриваємо тарілкою і ставимо вантаж. Зберігаємо так капусту протягом 6 – 24 годин.

як зробити маринад для капусти
Капуста з морквою. Фото: smachnenke.com.ua

Далі можна перекласти капусту в банки та зберігати у холодильнику. Виходить маринована капуста швидкого приготування.

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