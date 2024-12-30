Маринована капуста за 6 годин — швидкий рецепт, який завжди вдається.

Маринована капуста. Фото: smachnenke.com.ua

Хочете смачну мариновану капусту, але немає часу чекати кілька днів? Цей рецепт виручить вас! Лише 6 годин — і на вашому столі вже готова хрустка, ароматна закуска. Ідеальний вибір для швидкого приготування.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

капуста — 2 кг;

морква — 450 г;

часник — 3 зубчики.

Для маринаду:

вода — 500 мл.;

оцет 9% — 150 мл.;

олія — ​​150 мл.;

цукор — 100 г;

сіль — 2 ст.л.;

чорний перець — 10 горошин.

Спосіб приготування

Дрібно шаткуємо капусту, натираємо на дрібній тертці моркву і змішуємо компоненти. Обов’язково варто врахувати, що капусту не потрібно м’яти.

Нарізаємо тонкими пластинками зубчики часнику. Викладаємо щільно капусту з морквою у велику каструлю. Викладаємо на верхівку капусти скибочки часнику. У сотейник виливаємо воду, оцет, олію, висипаємо цукор, сіль і чорний перець, доводимо до кипіння.

Заливаємо отриманим маринадом капусту, щільно накриваємо тарілкою і ставимо вантаж. Зберігаємо так капусту протягом 6 – 24 годин.

Капуста з морквою. Фото: smachnenke.com.ua

Далі можна перекласти капусту в банки та зберігати у холодильнику. Виходить маринована капуста швидкого приготування.

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