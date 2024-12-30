Маринована капуста за 6 годин — швидкий рецепт, який завжди вдається.

Маринована капуста за 6 годин — найшвидший рецепт приготування
Хочете смачну мариновану капусту, але немає часу чекати кілька днів? Цей рецепт виручить вас! Лише 6 годин — і на вашому столі вже готова хрустка, ароматна закуска. Ідеальний вибір для швидкого приготування.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- капуста — 2 кг;
- морква — 450 г;
- часник — 3 зубчики.
Для маринаду:
- вода — 500 мл.;
- оцет 9% — 150 мл.;
- олія — 150 мл.;
- цукор — 100 г;
- сіль — 2 ст.л.;
- чорний перець — 10 горошин.
Спосіб приготування
Дрібно шаткуємо капусту, натираємо на дрібній тертці моркву і змішуємо компоненти. Обов’язково варто врахувати, що капусту не потрібно м’яти.
Нарізаємо тонкими пластинками зубчики часнику. Викладаємо щільно капусту з морквою у велику каструлю. Викладаємо на верхівку капусти скибочки часнику. У сотейник виливаємо воду, оцет, олію, висипаємо цукор, сіль і чорний перець, доводимо до кипіння.
Заливаємо отриманим маринадом капусту, щільно накриваємо тарілкою і ставимо вантаж. Зберігаємо так капусту протягом 6 – 24 годин.
Далі можна перекласти капусту в банки та зберігати у холодильнику. Виходить маринована капуста швидкого приготування.
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