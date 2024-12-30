Маринованная капуста за 6 часов – быстрый рецепт, который всегда удается.

Маринованная капуста за 6 часов — быстрый рецепт приготовления
Хотите вкусную маринованную капусту, но нет времени ждать несколько дней? Этот рецепт выручит вас! Лишь 6 часов — и на вашем столе уже готова хрустящая, ароматная закуска. Идеальный выбор для быстрого приготовления.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- капуста — 2 кг;
- морковь — 450 г;
- чеснок — 3 зубчика.
Для маринада:
- вода — 500 мл.;
- уксус 9% — 150 мл;
- масло — 150 мл.;
- сахар — 100 г;
- соль — 2 ст.л.;
- черный перец — 10 горошин.
Способ приготовления
Мелко шинкуем капусту, натираем на мелкой терке морковь и смешиваем компоненты. Обязательно следует учесть, что капусту не нужно мять.
Нарезаем тонкими пластинками зубчики чеснока. Выкладываем плотно капусту с морковью в большую кастрюлю. Выкладываем на верхушку капусты ломтики чеснока. В сотейник выливаем воду, уксус, растительное масло, высыпаем сахар, соль и черный перец, доводим до кипения.
Заливаем полученным маринадом капусту, плотно накрываем тарелкой и ставим груз. Оставляем так капусту в течение 6–24 часов.
Далее можно переложить капусту в банки и хранить в холодильнике. Получается маринованная капуста быстрого приготовления.
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