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Маринованная капуста за 6 часов — быстрый рецепт приготовления

30 декабря 2025 00:14
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Маринованная капуста за 6 часов – быстрый рецепт, который всегда удается.
Маринованная капуста. Фото: smachnenke.com.ua
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Хотите вкусную маринованную капусту, но нет времени ждать несколько дней? Этот рецепт выручит вас! Лишь 6 часов — и на вашем столе уже готова хрустящая, ароматная закуска. Идеальный выбор для быстрого приготовления.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • капуста — 2 кг;
  • морковь — 450 г;
  • чеснок — 3 зубчика.

Для маринада:

  • вода — 500 мл.;
  • уксус 9% — 150 мл;
  • масло — 150 мл.;
  • сахар — 100 г;
  • соль — 2 ст.л.;
  • черный перец — 10 горошин.

Способ приготовления

Мелко шинкуем капусту, натираем на мелкой терке морковь и смешиваем компоненты. Обязательно следует учесть, что капусту не нужно мять.

Нарезаем тонкими пластинками зубчики чеснока. Выкладываем плотно капусту с морковью в большую кастрюлю. Выкладываем на верхушку капусты ломтики чеснока. В сотейник выливаем воду, уксус, растительное масло, высыпаем сахар, соль и черный перец, доводим до кипения.

Заливаем полученным маринадом капусту, плотно накрываем тарелкой и ставим груз. Оставляем так капусту в течение 6–24 часов.

как сделать маринад для капусты
Капуста с морковью. Фото: smachnenke.com.ua

Далее можно переложить капусту в банки и хранить в холодильнике. Получается маринованная капуста быстрого приготовления.

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