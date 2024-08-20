Маринована солодка кукурудза на зиму — покроковий рецепт

Маринована кукурудза. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Солодка маринована кукурудза на зиму — це справжній смак літа, який можна зберегти в банці. Цілі качани стануть ідеальним доповненням до будь-якої зимової трапези, додаючи стравам яскравих ноток та незабутнього аромату.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Вкусно Просто и Доступно.

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Вам знадобиться (на 3-літрову банку):

сіль 1 ст.л;

цукор 100 г;

оцет 9% 3 ст.л.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно добре очистити кукурудзу від всього зайвого. Качани нарізати навпіл, щоб зручніше було складати в банки.

Качани кукурудзи. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

В кожну банку додати 100 г цукру та 1 столову ложку солі. В 3 л банку додати 3 столові ложку 9% оцту. Залити звичайною холодною чистою водою.

Кукурудза в банках. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Стерилізуємо з моменту закипання одну годину. Потім щільно закрити та перевернути.

Маринована кукурудза. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

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