Маринованная сладкая кукуруза на зиму – пошаговый рецепт

Маринованная кукуруза. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Сладкая маринованная кукуруза на зиму — это настоящий вкус лета, который можно сохранить в банке. Целые кочаны станут идеальным дополнением к любой зимней трапезе, добавляя блюдам яркие нотки и незабываемый аромат.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Смачно Просто и Доступно.

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Вам понадобится (на 3-литровую банку):

соль 1 ст.л;

сахар 100 г;

уксус 9% 3 ст.л.

Способ приготовления

Сначала нужно хорошо очистить кукурузу от всего лишнего. Кочаны нарезать пополам, чтобы удобнее было складывать в банки.

Кочаны кукурузы. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

В каждую банку добавить 100 г сахара и 1 столовую ложку соли. В 3 л банку добавить 3 столовые ложки 9% уксуса. Залить обыкновенной холодной чистой водой.

Кукуруза в банках. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Стерилизуем с момента закипания один час. Затем плотно закрыть и перевернуть.

Маринованная кукуруза. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

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