Маринованная сладкая кукуруза на зиму – пошаговый рецепт

Маринованная сладкая кукуруза на зиму — целые початки в банке
Сладкая маринованная кукуруза на зиму — это настоящий вкус лета, который можно сохранить в банке. Целые кочаны станут идеальным дополнением к любой зимней трапезе, добавляя блюдам яркие нотки и незабываемый аромат.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Смачно Просто и Доступно.
Вам понадобится (на 3-литровую банку):
- соль 1 ст.л;
- сахар 100 г;
- уксус 9% 3 ст.л.
Способ приготовления
Сначала нужно хорошо очистить кукурузу от всего лишнего. Кочаны нарезать пополам, чтобы удобнее было складывать в банки.
В каждую банку добавить 100 г сахара и 1 столовую ложку соли. В 3 л банку добавить 3 столовые ложки 9% уксуса. Залить обыкновенной холодной чистой водой.
Стерилизуем с момента закипания один час. Затем плотно закрыть и перевернуть.
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