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Маринована цибуля до шашлику за три хвилини — лайфхак від шеф кухаря

15 травня 2024 16:11
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Як замаринувати цибулю за три хвилини — покроковий опис.
Маринована цибуля. Фото: YouTube @Andrii_Klius
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Шеф кухар Андрій Клюс розповів про рецепт, як швидко замаринувати цибулю. Вона підійде для шашлику або інших страв. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Андрій Клюс

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Вам знадобиться: 

  • 2 цілі цибулі;
  • чілі перець 5-15 г в залежності від гостроти перцю та ваших вподобань;
  • петрушка 5 г;
  • зелена цибуля 5 г;
  • 1 цілий лимон;
  • сіль 2 г;
  • цукор 20 г;
  • перець свіжомелений 0,5 г;
  • сушений базилік 2 г;
  • оливкова олія, або будь яка на ваш смак 20 мл. 

Спосіб приготування 

Нарізаємо максимально тоненькими кільцями цибулю, ошпарюємо кип’ятком, залишаємо на хвилину, промиваємо холодною водою та зціджуємо вологу.

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Синя цибуля. Фото: YouTube @Andrii_Klius

Нарізати тоненькими слайсами чілі. Нарізати цибулю зелену та петрушку дуже дрібно. Натерти цедру 1 лимона.

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Додавання лимона. Фото: YouTube @Andrii_Klius

Додати сік лимона. З’єднати з іншими компонентами, перемішати і можна відразу подавати. 

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Маринована цибуля. Фото: YouTube @Andrii_Klius

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рецепти
лайфхаки
цибуля
шашлик
маринад
шеф-кухар

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