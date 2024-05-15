Як замаринувати цибулю за три хвилини — покроковий опис.

Маринована цибуля. Фото: YouTube @Andrii_Klius

Шеф кухар Андрій Клюс розповів про рецепт, як швидко замаринувати цибулю. Вона підійде для шашлику або інших страв.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Андрій Клюс.

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Вам знадобиться:

2 цілі цибулі;

чілі перець 5-15 г в залежності від гостроти перцю та ваших вподобань;

петрушка 5 г;

зелена цибуля 5 г;

1 цілий лимон;

сіль 2 г;

цукор 20 г;

перець свіжомелений 0,5 г;

сушений базилік 2 г;

оливкова олія, або будь яка на ваш смак 20 мл.

Спосіб приготування

Нарізаємо максимально тоненькими кільцями цибулю, ошпарюємо кип’ятком, залишаємо на хвилину, промиваємо холодною водою та зціджуємо вологу.

Синя цибуля. Фото: YouTube @Andrii_Klius

Нарізати тоненькими слайсами чілі. Нарізати цибулю зелену та петрушку дуже дрібно. Натерти цедру 1 лимона.

Додавання лимона. Фото: YouTube @Andrii_Klius

Додати сік лимона. З’єднати з іншими компонентами, перемішати і можна відразу подавати.

Маринована цибуля. Фото: YouTube @Andrii_Klius

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