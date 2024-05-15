Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Вкус arrow Маринованный лук к шашлыку за три минуты — лайфхак от шеф повара arrow

Маринованный лук к шашлыку за три минуты — лайфхак от шеф повара

15 мая 2024 16:11
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Как замариновать лук за три минуты – пошаговое описание.
Маринованный лук. Фото: YouTube @Andrii_Klius
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Шеф повар Андрей Клюс рассказал о рецепте, как быстро замариновать лук. Он подойдет для шашлыка или других блюд.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Андрей Клюс.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • 2 целые лука;
  • чили перец 5-15 г в зависимости от остроты перца и ваших предпочтений;
  • петрушка 5 г;
  • зеленый лук 5 г;
  • 1 целый лимон;
  • соль 2 г;
  • сахар 20 г;
  • перец свежемолотый 0,5 г;
  • сушеный базилик 2 г;
  • оливковое масло, или любое по вашему вкусу 20 мл.

Способ приготовления

Нарезаем максимально тоненькими кольцами лук, ошпариваем кипятком, оставляем на минуту, промываем холодной водой и сцеживаем влагу.

null
Синий лук. Фото: YouTube @Andrii_Klius

Нарезать тоненькими слайсами чили. Нарезать зеленый лук и петрушку очень мелко. Натереть цедру 1 лимона.

null
Добавление лимона. Фото: YouTube @Andrii_Klius

Добавить сок лимона. Соединить с другими компонентами, перемешать и можно сразу подавать.

null
Маринованный лук. Фото: YouTube @Andrii_Klius

Раньше мы писали о рецепте вкусного овощного салата с редькой Дайкон.

Еще мы писали о рецепте зимнего салата с курицей и черносливом.

Также советуем ознакомиться с суперсалатом из пекинской капусты через пять минут.

Также мы писали об особенностях пекинской капусты, о ее пользе и вреде.

рецепты
лайфхаки
лук
шашлык
маринад
шеф-повар

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

5 мая 2024

05:10 Военных билетов скоро не станет — что это значит

13:53 Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

3 мая 2024

11:27 ПриватБанк обновил правила по картам — что изменится для клиентов

10 мая 2024

00:19 Мосейчук захейтили за живущего за границей сына — что пишут в сети

4 мая 2024

23:25 С украинскими опознавательными знаками — Воздушные Силы ВСУ показали истребители F-16 для Украины

6 мая 2024

21:20 Alyona Alyona упала на сцене Евровидения — в каком состоянии артистка

5 мая 2024

06:40Цены на медь в Украине — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в мае

10 мая 2024
Новость с видео

22:44 Как не потерять отсрочку по уходу за родителями — важный документ

12 мая 2024

17:13 Кабмин продлил бронирование от мобилизации еще одной категории работников