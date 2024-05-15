Как замариновать лук за три минуты – пошаговое описание.

Маринованный лук к шашлыку за три минуты — лайфхак от шеф повара
Шеф повар Андрей Клюс рассказал о рецепте, как быстро замариновать лук. Он подойдет для шашлыка или других блюд.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Андрей Клюс.
Вам понадобится:
- 2 целые лука;
- чили перец 5-15 г в зависимости от остроты перца и ваших предпочтений;
- петрушка 5 г;
- зеленый лук 5 г;
- 1 целый лимон;
- соль 2 г;
- сахар 20 г;
- перец свежемолотый 0,5 г;
- сушеный базилик 2 г;
- оливковое масло, или любое по вашему вкусу 20 мл.
Способ приготовления
Нарезаем максимально тоненькими кольцами лук, ошпариваем кипятком, оставляем на минуту, промываем холодной водой и сцеживаем влагу.
Нарезать тоненькими слайсами чили. Нарезать зеленый лук и петрушку очень мелко. Натереть цедру 1 лимона.
Добавить сок лимона. Соединить с другими компонентами, перемешать и можно сразу подавать.
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