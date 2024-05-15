Как замариновать лук за три минуты – пошаговое описание.

Маринованный лук. Фото: YouTube @Andrii_Klius

Шеф повар Андрей Клюс рассказал о рецепте, как быстро замариновать лук. Он подойдет для шашлыка или других блюд.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Андрей Клюс.

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Вам понадобится:

2 целые лука;

чили перец 5-15 г в зависимости от остроты перца и ваших предпочтений;

петрушка 5 г;

зеленый лук 5 г;

1 целый лимон;

соль 2 г;

сахар 20 г;

перец свежемолотый 0,5 г;

сушеный базилик 2 г;

оливковое масло, или любое по вашему вкусу 20 мл.

Способ приготовления

Нарезаем максимально тоненькими кольцами лук, ошпариваем кипятком, оставляем на минуту, промываем холодной водой и сцеживаем влагу.

Синий лук. Фото: YouTube @Andrii_Klius

Нарезать тоненькими слайсами чили. Нарезать зеленый лук и петрушку очень мелко. Натереть цедру 1 лимона.

Добавление лимона. Фото: YouTube @Andrii_Klius

Добавить сок лимона. Соединить с другими компонентами, перемешать и можно сразу подавать.

Маринованный лук. Фото: YouTube @Andrii_Klius

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