Мариновані баклажани — смачний покроковий рецепт

Мариновані баклажани. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Цей рецепт маринованих баклажанів стане справжнім відкриттям для вашої кухні. Простий у приготуванні, він зберігає насичений смак і аромат. Спробуйте приготувати саме так і переконайтеся, що цей рецепт дійсно на мільйон.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Любимівська кухня.

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Вам знадобиться:

800 г баклажанів;

3 зубчика часнику;

пучок свіжої петрушки;

1 чайна ложка сушеного коріандру;

1 столова ложка цукру;

1 чайна ложка солі;

2 столові ложки оцту 9%;

3 столові ложки соняшникової олії.

Спосіб приготування

Наріжте баклажани невеликим кубиком. Додайте їх у киплячу воду, та тримайте їх на середньому вогні протягом 8 хвилин після того, як вони закиплять.

Шматочки баклажанів. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Подрібнити часник та петрушку зручним для вас способом.

Приготування баклажанів. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Через 8 хвилин дістаньте з каструлі баклажани у дуршлаг, та дайте їм постояти декілька хвилин, щоб з них стекла вся рідина.

Мариновані баклажани. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Висипте баклажани у окрему тарілку, та додайте до них коріандр, цукор, сіль, часник, петрушку, оцет та соняшникову олію. Ретельно перемішайте всі інгредієнти разом та бажано поставити у холодильник хоча б на 2 години.

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