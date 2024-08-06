Мариновані баклажани — смачний покроковий рецепт

Мариновані баклажани — рецепт на мільйон, спробуйте приготувати саме так
Цей рецепт маринованих баклажанів стане справжнім відкриттям для вашої кухні. Простий у приготуванні, він зберігає насичений смак і аромат. Спробуйте приготувати саме так і переконайтеся, що цей рецепт дійсно на мільйон.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Любимівська кухня.
Вам знадобиться:
- 800 г баклажанів;
- 3 зубчика часнику;
- пучок свіжої петрушки;
- 1 чайна ложка сушеного коріандру;
- 1 столова ложка цукру;
- 1 чайна ложка солі;
- 2 столові ложки оцту 9%;
- 3 столові ложки соняшникової олії.
Спосіб приготування
Наріжте баклажани невеликим кубиком. Додайте їх у киплячу воду, та тримайте їх на середньому вогні протягом 8 хвилин після того, як вони закиплять.
Подрібнити часник та петрушку зручним для вас способом.
Через 8 хвилин дістаньте з каструлі баклажани у дуршлаг, та дайте їм постояти декілька хвилин, щоб з них стекла вся рідина.
Висипте баклажани у окрему тарілку, та додайте до них коріандр, цукор, сіль, часник, петрушку, оцет та соняшникову олію. Ретельно перемішайте всі інгредієнти разом та бажано поставити у холодильник хоча б на 2 години.
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