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Мариновані баклажани — рецепт на мільйон, спробуйте приготувати саме так

6 серпня 2024 05:47
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Мариновані баклажани — смачний покроковий рецепт
Мариновані баклажани. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Цей рецепт маринованих баклажанів стане справжнім відкриттям для вашої кухні. Простий у приготуванні, він зберігає насичений смак і аромат. Спробуйте приготувати саме так і переконайтеся, що цей рецепт дійсно на мільйон. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Любимівська кухня

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Вам знадобиться: 

  • 800 г баклажанів;
  • 3 зубчика часнику;
  • пучок свіжої петрушки;
  • 1 чайна ложка сушеного коріандру;
  • 1 столова ложка цукру;
  • 1 чайна ложка солі;
  • 2 столові ложки оцту 9%;
  • 3 столові ложки соняшникової олії. 

Спосіб приготування 

Наріжте баклажани невеликим кубиком. Додайте їх у киплячу воду, та тримайте їх на середньому вогні протягом 8 хвилин після того, як вони закиплять.

мариновані баклажани рецепт
Шматочки баклажанів. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Подрібнити часник та петрушку зручним для вас способом.

простий рецепт маринованих баклажанів
Приготування баклажанів. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Через 8 хвилин дістаньте з каструлі баклажани у дуршлаг, та дайте їм постояти декілька хвилин, щоб з них стекла вся рідина.

смачний рецепт маринованих баклажанів
Мариновані баклажани. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Висипте баклажани у окрему тарілку, та додайте до них коріандр, цукор, сіль, часник, петрушку, оцет та соняшникову олію. Ретельно перемішайте всі інгредієнти разом та бажано поставити у холодильник хоча б на 2 години.

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