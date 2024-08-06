Маринованные баклажаны – вкусный пошаговый рецепт

Маринованные баклажаны. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Этот рецепт маринованных баклажанов станет настоящим открытием для вашей кухни. Простой в приготовлении, он сохраняет насыщенный вкус и аромат. Попытайтесь приготовить именно так и убедитесь, что этот рецепт действительно на миллион.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Любимовская кухня.

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Вам понадобится:

800 г баклажанов;

3 зубчика чеснока;

пучок свежей петрушки;

1 чайная ложка сушеного кориандра;

1 столовая ложка сахара;

1 чайная ложка соли;

2 столовые ложки уксуса 9%;

3 столовых ложки подсолнечного масла.

Способ приготовления

Нарежьте баклажаны маленьким кубиком. Добавьте их в кипящую воду и держите их на среднем огне в течение 8 минут после закипания.

Кусочки баклажанов. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Измельчить чеснок и петрушку удобным для вас способом.

Приготовление баклажанов. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Через 8 минут достаньте из кастрюли баклажаны в друшляк и дайте им постоять несколько минут, чтобы из них стекла вся жидкость.

Маринованные баклажаны. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Высыпьте баклажаны в отдельную тарелку и добавьте к ним кориандр, сахар, соль, чеснок, петрушку, уксус и подсолнечное масло. Тщательно перемешайте все ингредиенты вместе и желательно поставить в холодильник хотя бы 2 часа.

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