Маринованные баклажаны – вкусный пошаговый рецепт

Маринованные баклажаны — рецепт на миллион, попробуйте приготовить именно так
Этот рецепт маринованных баклажанов станет настоящим открытием для вашей кухни. Простой в приготовлении, он сохраняет насыщенный вкус и аромат. Попытайтесь приготовить именно так и убедитесь, что этот рецепт действительно на миллион.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Любимовская кухня.
Вам понадобится:
- 800 г баклажанов;
- 3 зубчика чеснока;
- пучок свежей петрушки;
- 1 чайная ложка сушеного кориандра;
- 1 столовая ложка сахара;
- 1 чайная ложка соли;
- 2 столовые ложки уксуса 9%;
- 3 столовых ложки подсолнечного масла.
Способ приготовления
Нарежьте баклажаны маленьким кубиком. Добавьте их в кипящую воду и держите их на среднем огне в течение 8 минут после закипания.
Измельчить чеснок и петрушку удобным для вас способом.
Через 8 минут достаньте из кастрюли баклажаны в друшляк и дайте им постоять несколько минут, чтобы из них стекла вся жидкость.
Высыпьте баклажаны в отдельную тарелку и добавьте к ним кориандр, сахар, соль, чеснок, петрушку, уксус и подсолнечное масло. Тщательно перемешайте все ингредиенты вместе и желательно поставить в холодильник хотя бы 2 часа.
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