Мариновані баклажани з цибулею — покроковий рецепт

Нарізані баклажани. Фото: Freepik

Мариновані баклажани з цибулею — це справжній вибух смаку, який обов’язково варто спробувати. Ніжні баклажани в поєднанні з ароматною цибулею створюють незабутню закуску, яку неможливо порівняти ні з чим. Якщо ви ще не куштували, цей рецепт обов’язково здивує вас своїм смаком!

Рецепт опублікували на YouTube каналі Що приготувати? Є ідея.

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Вам знадобиться:

1 кг баклажан;

3-4 великі цибулини.

Для маринаду:

300 мл холодної кипяченої води;

1.5 ст л солі;

3 ст л сахару;

140 мл оцту.

Спосіб приготування

Нарізати та обсмажити баклажани. Нарізати кільцями цибулю.

Нарізані баклажани. Фото: YouTube @Idea-ProstiStravu

В підходящу ємність скласти шарами баклажани та цибулю.

Смажені баклажани. Фото: YouTube @Idea-ProstiStravu

Залити маринадом, залишити на добу в холодильнику під пресом.

Мариновані баклажани. Фото: YouTube @Idea-ProstiStravu

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