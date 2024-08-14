Мариновані баклажани з цибулею — покроковий рецепт

Мариновані баклажани з цибулею — смачніше ви ще не куштували
Мариновані баклажани з цибулею — це справжній вибух смаку, який обов’язково варто спробувати. Ніжні баклажани в поєднанні з ароматною цибулею створюють незабутню закуску, яку неможливо порівняти ні з чим. Якщо ви ще не куштували, цей рецепт обов’язково здивує вас своїм смаком!
Рецепт опублікували на YouTube каналі Що приготувати? Є ідея.
Вам знадобиться:
- 1 кг баклажан;
- 3-4 великі цибулини.
Для маринаду:
- 300 мл холодної кипяченої води;
- 1.5 ст л солі;
- 3 ст л сахару;
- 140 мл оцту.
Спосіб приготування
Нарізати та обсмажити баклажани. Нарізати кільцями цибулю.
В підходящу ємність скласти шарами баклажани та цибулю.
Залити маринадом, залишити на добу в холодильнику під пресом.
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