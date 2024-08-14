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Мариновані баклажани з цибулею — смачніше ви ще не куштували

14 серпня 2024 03:20
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Мариновані баклажани з цибулею — покроковий рецепт
Нарізані баклажани. Фото: Freepik
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Мариновані баклажани з цибулею — це справжній вибух смаку, який обов’язково варто спробувати. Ніжні баклажани в поєднанні з ароматною цибулею створюють незабутню закуску, яку неможливо порівняти ні з чим. Якщо ви ще не куштували, цей рецепт обов’язково здивує вас своїм смаком!

Рецепт опублікували на YouTube каналі Що приготувати? Є ідея

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Вам знадобиться: 

  • 1 кг баклажан;
  • 3-4 великі цибулини.

Для маринаду:

  • 300 мл холодної кипяченої води;
  • 1.5 ст л солі;
  • 3 ст л сахару;
  • 140 мл оцту. 

Спосіб приготування 

Нарізати та обсмажити баклажани.  Нарізати кільцями цибулю. 

мариновані баклажани рецепт
Нарізані баклажани. Фото: YouTube @Idea-ProstiStravu

В підходящу ємність скласти шарами баклажани та цибулю. 

рецепт маринованих баклажанів
Смажені баклажани. Фото: YouTube @Idea-ProstiStravu

Залити маринадом, залишити на добу в холодильнику під пресом.

мариновані баклажани рецепт салату
Мариновані баклажани. Фото: YouTube @Idea-ProstiStravu

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