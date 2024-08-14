Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Вкус arrow Маринованные баклажаны с луком — вкуснее вы еще не пробовали arrow

Маринованные баклажаны с луком — вкуснее вы еще не пробовали

14 августа 2024 03:20
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Маринованные баклажаны с луком — пошаговый рецепт
Нарезанные баклажаны. Фото: Freepik
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Маринованные баклажаны с луком — это настоящий взрыв вкуса, который обязательно стоит попробовать. Нежные баклажаны в сочетании с ароматным луком создают незабываемую закуску, которую невозможно сравнить ни с чем. Если вы еще не пробовали, этот рецепт обязательно удивит вас своим вкусом!

Рецепт опубликовали на канале YouTube Что приготовить? Есть идея.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • 1 кг баклажан;
  • 3-4 крупные луковицы.

Для маринада:

  • 300 мл холодной кипяченой воды;
  • 1.5 ст л соли;
  • 3 ст. л сахара;
  • 140 мл уксуса.

Способ приготовления

Нарезать и обжарить баклажаны. Нарезать кольцами лук.

маринованные баклажаны рецепт
Нарезанные баклажаны. Фото: YouTube @Idea-ProstiStravu

В подходящую емкость сложить слоями баклажаны и лук.

рецепт маринованных баклажанов
Жареные баклажаны. Фото: YouTube @Idea-ProstiStravu

Залить маринадом, оставить на сутки в холодильнике под прессом.

маринованные баклажаны рецепт салата
Маринованные баклажаны. Фото: YouTube @Idea-ProstiStravu

Раньше мы писали о легком апрельском салате за одну минуту с черемшей и яйцами — суперрецепт.

Вы не поверите, каким вкусным может быть салат, — рецепт из мивины за 20 минут.

Также советуем ознакомиться с необычным рецептом салата из молодой капусты — ароматным и ярким.

Еще мы рассказывали о салате с крабовыми палочками по-новому — понравившийся рецепт.

рецепты консервация баклажан заготовка на зиму салат на зиму

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

03:26 На фронте нужны люди, умеющие вести документацию — кого приглашают в полк "Азов"

03:05 В Киеве только три пляжа безопасны для купания — какие именно

02:46 Премьер-министр Польши заявил, что действия Украины в Курской области являются оборонными

Срочная новость

02:45 Ударные БпЛА сменили курс — на какие области распространилась тревога

02:15 Бойцы "Азова" обнародовали кадры попадания FPV в люк российского танка

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине - 80x80

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

01:43 Почти половина украинцев поддерживают уголовную ответственность за сотрудничество с оккупантами

01:32 Во Львовской области военный убил солдата, чтобы не возвращать ему долг — что решил суд

01:30 Во Львове студент подал иск из-за нерассмотрения ТЦК заявления на отсрочку — что решил суд

00:47 Учителям в Украине предлагают свыше 30 тысяч гривен — какой предмет нужно преподавать

00:30 Повестки по почте после 17 июля — законно ли это

03:26 На фронте нужны люди, умеющие вести документацию — кого приглашают в полк "Азов"

03:05 В Киеве только три пляжа безопасны для купания — какие именно

02:46 Премьер-министр Польши заявил, что действия Украины в Курской области являются оборонными

Срочная новость

02:45 Ударные БпЛА сменили курс — на какие области распространилась тревога

02:15 Бойцы "Азова" обнародовали кадры попадания FPV в люк российского танка

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине - 80x80

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

01:43 Почти половина украинцев поддерживают уголовную ответственность за сотрудничество с оккупантами

01:32 Во Львовской области военный убил солдата, чтобы не возвращать ему долг — что решил суд

01:30 Во Львове студент подал иск из-за нерассмотрения ТЦК заявления на отсрочку — что решил суд

00:47 Учителям в Украине предлагают свыше 30 тысяч гривен — какой предмет нужно преподавать

00:30 Повестки по почте после 17 июля — законно ли это

Эксклюзив

06:47 Один человек умер, трое в реанимации — во Львовской области бурлит новый штамм коронавируса FLIRT

06:40 Цены за 1 кг латуни в августе — какая стоимость цветных металлов в Украине

06:30 В августе обвалились цены на сою — сколько стоит зерно в Украине

10 августа 2024
Эксклюзив

06:48 Иллюзии о России развеяли цены, но контроль все еще ужасен — как живет оккупированный Крым

06:40 Цены за 1 кг металлолома в Украине — сколько стоит чермет в августе

9 августа 2024

06:40 Сколько стоит золото в Украине — цены за 1 г драгоценных металлов в августе

Новость с видео

06:05 Запрет Telegram в Украине — почему мессенджер не заблокируют и что говорят в парламенте

8 августа 2024
Эксклюзив

18:18 Нашествие змей в Одессе — какую представляют угрозу для человека

06:40 Цены на латунь в августе — сколько стоят цветные металлы в Украине

Новость с видео

06:03 Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

Text

20:20 Верещук объяснила, как враг использует местное население на прифронтовых территориях для диверсий

Text

19:55 Верещук объяснила важность эвакуации взрослых и детей с прифронтовых территорий Украины

Text

18:02 Военный заявил, что враг пытается прорвать украинскую оборону в Донецкой области

Text

17:48 Кого обвиняет Путин в прорыве границы и почему Великобритания запретила бить по РФ — эфир Вечір.LIVE

Text

14:39 В Курской области ВСУ взяли в плен элитных военных, которых Россия сама захочет обменять — нардеп

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине - 80x80

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

Text

13:00 Россия готовит месть за Курщину и как могут изменить мобилизационный возраст — эфир День.LIVE

Text

09:55 Братчук объяснил, как события в Курске повлияли на ситуацию на Покровском направлении

Text

08:00 Заявление Банковой о Курске и коррупция в Минэнерго — эфир Ранок.LIVE

Text

01:40 Ляшко рассказал об итогах первого заседания Совета по восстановлению "Охматдета"

12 августа 2024
Text

21:48 Ляшко назвал сроки восстановления Охматдета и объяснил ответственность по расходам бюджета

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

22:23 Отказался подписать повестку и не явился в ТЦК — что решил суд

1 августа 2024

08:31 Зинченко покидает Арсенал — украинца хочет подписать чемпион из популярной лиги

5 августа 2024

05:27 "Азову" нужны водители бензовозов – какие требования и условия

7 августа 2024

09:31 Бущан переходит в известный клуб — Динамо готовит трансфер

8 августа 2024

22:47 Украинцы заплатят за электричество 20 грн/кВт-ч — кого затронул повышенный тариф

2 августа 2024

09:01 Эвертон решил продать Миколенко — появился новый претендент на украинца

1 августа 2024

03:20 Ленивый домашний медовик за 10 минут — простой и быстрый рецепт

12 августа 2024

10:01 Забарного пригласил клуб, которому не хватает защитника для борьбы за чемпионство

31 июля 2024

08:43 Забарный станет частью нового проекта в амбициозном итальянском клубе

8 августа 2024

10:01 Китайская гимнастка стала звездой Олимпиады из-за поступка на церемонии награждения