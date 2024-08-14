Маринованные баклажаны с луком — пошаговый рецепт

Маринованные баклажаны с луком — вкуснее вы еще не пробовали
Маринованные баклажаны с луком — это настоящий взрыв вкуса, который обязательно стоит попробовать. Нежные баклажаны в сочетании с ароматным луком создают незабываемую закуску, которую невозможно сравнить ни с чем. Если вы еще не пробовали, этот рецепт обязательно удивит вас своим вкусом!
Рецепт опубликовали на канале YouTube Что приготовить? Есть идея.
Вам понадобится:
- 1 кг баклажан;
- 3-4 крупные луковицы.
Для маринада:
- 300 мл холодной кипяченой воды;
- 1.5 ст л соли;
- 3 ст. л сахара;
- 140 мл уксуса.
Способ приготовления
Нарезать и обжарить баклажаны. Нарезать кольцами лук.
В подходящую емкость сложить слоями баклажаны и лук.
Залить маринадом, оставить на сутки в холодильнике под прессом.
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