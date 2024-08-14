Маринованные баклажаны с луком — пошаговый рецепт

Нарезанные баклажаны. Фото: Freepik

Маринованные баклажаны с луком — это настоящий взрыв вкуса, который обязательно стоит попробовать. Нежные баклажаны в сочетании с ароматным луком создают незабываемую закуску, которую невозможно сравнить ни с чем. Если вы еще не пробовали, этот рецепт обязательно удивит вас своим вкусом!

Рецепт опубликовали на канале YouTube Что приготовить? Есть идея.

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Вам понадобится:

1 кг баклажан;

3-4 крупные луковицы.

Для маринада:

300 мл холодной кипяченой воды;

1.5 ст л соли;

3 ст. л сахара;

140 мл уксуса.

Способ приготовления

Нарезать и обжарить баклажаны. Нарезать кольцами лук.

Нарезанные баклажаны. Фото: YouTube @Idea-ProstiStravu

В подходящую емкость сложить слоями баклажаны и лук.

Жареные баклажаны. Фото: YouTube @Idea-ProstiStravu

Залить маринадом, оставить на сутки в холодильнике под прессом.

Маринованные баклажаны. Фото: YouTube @Idea-ProstiStravu

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