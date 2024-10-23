Мариновані білі гриби по-польськи на зиму — смачний і простий рецепт

Мариновані білі гриби. Фото: Скриншот YouTube @yustikp

Мариновані білі гриби по-польськи — це чудовий спосіб зберегти дух осіннього врожаю та насолоджуватися смаком грибів навіть у холодну пору року. Простий у приготуванні рецепт стане незамінним для тих, хто любить домашні заготівлі, адже гриби виходять ароматними, ніжними та ідеальними для будь-якої страви.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Сім'я Піддубних.

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Вам знадобиться:

гриби.

Для маринада:

0,5 л. води;

0,5 ст.л. солі;

лавровий лист 2 шт.;

чорний перець горошком 6-8 шт.;

духмяний перець 3-5 шт.;

гвоздика 1-2 шт.

Спосіб приготування

Гриби потрыбно помити та почистити, потым нарызати на шматочки.

Білий гриб. Фото: Скриншот YouTube @yustikp

Гриби залити водою, ставимо на плиту. Рекомендуємо при варінні додати трохи лимонної кислоти, щоб гриби зберегли свій колір. Варити протягом 5 хвилин. Потім промити під проточною водою.

Гриби в воді. Фото: Скриншот YouTube @yustikp

Для маринада кладемо сіль, спеції, за бажанням можна додати трошки цукру (1 чайну ложку). Після 15 хвилин варіння в маринаді вимкнути вогонь і додати 3 столові ложки яблучного 6% оцту. Після цього покласти в стерилізовані банки і закатати.

Мариновані гриби. Фото: Скриншот YouTube @yustikp

Раніше ми писали про рецепт смачного домашнього грибного салату на зиму — знадобляться печериці, солодкий перець та цибуля.

Також ми розповідали комусь не можна їсти гриби — можуть нашкодити здоров'ю цих людей.

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