Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Смак arrow Мариновані білі гриби по-польськи на зиму за 30 хвилин — дуже простий та смачний рецепт arrow

Мариновані білі гриби по-польськи на зиму за 30 хвилин — дуже простий та смачний рецепт

23 жовтня 2024 00:15
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Мариновані білі гриби по-польськи на зиму — смачний і простий рецепт
Мариновані білі гриби. Фото: Скриншот YouTube @yustikp
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Мариновані білі гриби по-польськи — це чудовий спосіб зберегти дух осіннього врожаю та насолоджуватися смаком грибів навіть у холодну пору року. Простий у приготуванні рецепт стане незамінним для тих, хто любить домашні заготівлі, адже гриби виходять ароматними, ніжними та ідеальними для будь-якої страви. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Сім'я Піддубних

Читайте також:

Вам знадобиться: 

  • гриби. 

Для маринада:

  • 0,5 л. води;
  • 0,5 ст.л. солі;
  • лавровий лист 2 шт.;
  • чорний перець горошком 6-8 шт.;
  • духмяний перець 3-5 шт.;
  • гвоздика 1-2 шт.

Спосіб приготування 

Гриби потрыбно помити та почистити, потым нарызати на шматочки.

мариновані білі гриби по-польськи
Білий гриб. Фото: Скриншот YouTube @yustikp

Гриби залити водою, ставимо на плиту. Рекомендуємо при варінні додати трохи лимонної кислоти, щоб гриби зберегли свій колір. Варити протягом 5 хвилин. Потім промити під проточною водою. 

рецепт маринованих білих грибів по-польськи
Гриби в воді. Фото: Скриншот YouTube @yustikp

Для маринада кладемо сіль, спеції, за бажанням можна додати трошки цукру (1 чайну ложку). Після 15 хвилин варіння в маринаді вимкнути вогонь і додати 3 столові ложки яблучного 6% оцту. Після цього покласти в стерилізовані банки і закатати. 

рецепт маринованих білих грибів по-польськи на зиму
Мариновані гриби. Фото: Скриншот YouTube @yustikp

Раніше ми писали про рецепт смачного домашнього грибного салату на зиму — знадобляться печериці, солодкий перець та цибуля.

Також ми розповідали комусь не можна їсти гриби — можуть нашкодити здоров'ю цих людей.

Ще рекомендуємо ознайомитися з інформацією, з якими продуктами краще не поєднувати гриби.

Дізнайтеся, як правильно зберігати гриби — поради від експерта, щоб продовжити їхнє "життя" в холодильнику.

рецепти заготівля на зиму гриби білі гриби мариновані гриби

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

01:08 В Одесі ухилянтам нібито почали блокувати банківські картки — як це відбувається

00:30 Підготовка мобілізованих — що змінилося у жовтні

00:23 Шахтар забив єдиний гол у матчі з Арсеналом, але у свої ворота — відео

00:20 В МОЗ підтримали розпуск МСЕК — розповіли, як тепер будуть перевіряти військовозобов'язаних

22 жовтня 2024

23:55 Кількість відряджень чиновників КМДА зросла в рази — що відомо

23:53 На Закарпатті військовий погрожував прикордоннику вбивством — що вирішив суд

23:51 Розвідка США зафіксувала чергову спробу спецслужб РФ втрутитися в вибори, — ЗМІ

23:50 Єрмак назвав умову, за якої Україна готова вести переговори щодо завершення війни

23:47 Арсенал та Шахтар вивела дівчинка, яка втратила ногу після обстрілу на Одещині

Відібрати куплену інвалідність — що загрожує тим, хто дав хабар МСЕК - 80x80

Відібрати куплену інвалідність — що загрожує тим, хто дав хабар МСЕК

23:47 Гордон зробив прогноз, коли закінчиться війна в Україні — яку дату він назвав

01:08 В Одесі ухилянтам нібито почали блокувати банківські картки — як це відбувається

00:30 Підготовка мобілізованих — що змінилося у жовтні

00:23 Шахтар забив єдиний гол у матчі з Арсеналом, але у свої ворота — відео

00:20 В МОЗ підтримали розпуск МСЕК — розповіли, як тепер будуть перевіряти військовозобов'язаних

22 жовтня 2024

23:55 Кількість відряджень чиновників КМДА зросла в рази — що відомо

23:53 На Закарпатті військовий погрожував прикордоннику вбивством — що вирішив суд

23:51 Розвідка США зафіксувала чергову спробу спецслужб РФ втрутитися в вибори, — ЗМІ

23:50 Єрмак назвав умову, за якої Україна готова вести переговори щодо завершення війни

23:47 Арсенал та Шахтар вивела дівчинка, яка втратила ногу після обстрілу на Одещині

Відібрати куплену інвалідність — що загрожує тим, хто дав хабар МСЕК - 80x80

Відібрати куплену інвалідність — що загрожує тим, хто дав хабар МСЕК

23:47 Гордон зробив прогноз, коли закінчиться війна в Україні — яку дату він назвав

18:22 Їсти смачно та корисно — реформа харчування у школах Одещини

06:40 В Україні зростають ціни на золото — ціна дорогоцінних металів у жовтні

21 жовтня 2024

23:41 Військовий із США розповів, чому воює за Україну

18 жовтня 2024

18:49 Рейди ТЦК у кафе, ресторанах та на Дерибасівській — що кажуть одесити

16:42 Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини

Ексклюзив

06:56 Робота в небі під час війни — як сьогодні літають українські стюардеси

17 жовтня 2024
Ексклюзив

20:57 Скільки українців страждають від стресових розладів — шокуюча цифра від лікаря

16 жовтня 2024

06:40 Скільки коштує латунь в Україні — ціни на кольорові метали у жовтні

Новина з відео

06:08 Бали та нова система нарахувань — що готують українцям у пенсійній реформі

15 жовтня 2024
Ексклюзив

19:43 Картопля по 30 лише початок — як зміняться ціни на продукти в Україні

Text

22:39 Гончаренко пояснив, як звільнення Костіна вплине на його кар'єру

Text

21:11 США передали додатковий пакет допомоги Ізраїлю — Ауслендер відповів, що туди увійшло

Text

20:42 Летальна зброя від Південної Кореї та наслідки обстрілу Сум — Просто.Новини

Text

19:34 Юрист зробив гучну заяву щодо зниження мобілізаційного віку

Text

18:42 Експерт прокоментував можливість введення в Україну військ НАТО

Відібрати куплену інвалідність — що загрожує тим, хто дав хабар МСЕК - 80x80

Відібрати куплену інвалідність — що загрожує тим, хто дав хабар МСЕК

Text

17:50 Заява Зеленського до НАТО та звільнення Костіна — ефір Вечір.LIVE

Text

16:24 Економіст відповів, чи отримала податкова інформацію про українців

Text

16:22 СБУ займеться ботами та акаунтами в Telegram, які поширюють фейки про ТЦК, — Савчук

Text

13:18 Таємні переговори з Росією та скандали у МСЕК — ефір День.LIVE

Text

13:03 Реформа МСЕК — Савчук повідомила, скільки парламентарів підтримують зміни

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:00 Росіянин з українським паспортом — куди зник сценарист "Кварталу" Валерій Жидков

9 жовтня 2024

17:29 Мобілізація чоловіків віком 50+ — що змінилося у жовтні

11 жовтня 2024

10:13 Понад 30 постраждалих та загиблі — у ДСНС показали наслідки ДТП біля Львова

14 жовтня 2024

19:10 Нардеп назвав кількість українців, які досі не оновили свої дані в ТЦК

15 жовтня 2024

07:21 ВЛК визнала призовника придатним, але суд не погодився — у чому причина

19 жовтня 2024

06:25Повістку не дають, а вантажать в бусик — що робити з такою поведінкою ТЦК

21 жовтня 2024

20:00 На чому правильно смажити яйця, щоб не нашкодити здоров'ю

08:00 Українцям виплатять по 10,8 тис. грн у жовтні — деталі

10 жовтня 2024

08:00 Одноразова грошова допомога у 6,6 тис. грн — хто зможе отримати

17 жовтня 2024

05:19 Змія винагородить сильних та мудрих — що принесе 2025 рік всім знакам Зодіаку