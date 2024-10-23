Мариновані білі гриби по-польськи на зиму — смачний і простий рецепт

Мариновані білі гриби по-польськи на зиму за 30 хвилин — дуже простий та смачний рецепт
Мариновані білі гриби по-польськи — це чудовий спосіб зберегти дух осіннього врожаю та насолоджуватися смаком грибів навіть у холодну пору року. Простий у приготуванні рецепт стане незамінним для тих, хто любить домашні заготівлі, адже гриби виходять ароматними, ніжними та ідеальними для будь-якої страви.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Сім'я Піддубних.
Вам знадобиться:
- гриби.
Для маринада:
- 0,5 л. води;
- 0,5 ст.л. солі;
- лавровий лист 2 шт.;
- чорний перець горошком 6-8 шт.;
- духмяний перець 3-5 шт.;
- гвоздика 1-2 шт.
Спосіб приготування
Гриби потрыбно помити та почистити, потым нарызати на шматочки.
Гриби залити водою, ставимо на плиту. Рекомендуємо при варінні додати трохи лимонної кислоти, щоб гриби зберегли свій колір. Варити протягом 5 хвилин. Потім промити під проточною водою.
Для маринада кладемо сіль, спеції, за бажанням можна додати трошки цукру (1 чайну ложку). Після 15 хвилин варіння в маринаді вимкнути вогонь і додати 3 столові ложки яблучного 6% оцту. Після цього покласти в стерилізовані банки і закатати.
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