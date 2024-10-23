Маринованные белые грибы по-польски на зиму – вкусный и простой рецепт

Маринованные белые грибы по-польски на зиму за 30 минут — очень простой и вкусный рецепт
Маринованные белые грибы по-польски — это отличный способ сохранить дух осеннего урожая и наслаждаться вкусом грибов даже в холодное время года. Простой в приготовлении рецепт станет незаменимым для любителей домашних заготовок, ведь грибы получаются ароматными, нежными и идеальными для любого блюда.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Семья Поддубных.
Вам понадобится:
- грибы.
Для маринада:
- 0,5 л. воды;
- 0,5 ст.л. соли;
- лавровый лист 2 шт.;
- черный перец горошком 6-8 шт.;
- душистый перец 3-5 шт.;
- гвоздика 1-2 шт.
Способ приготовления
Грибы нужно помыть и почистить, потом нарезать на кусочки.
Грибы залить водой, ставим на плиту. Рекомендуем при варке добавить немного лимонной кислоты, чтобы грибы сохранили свой цвет. Варить в течение 5 минут. Затем промыть под проточной водой.
Для маринада кладем соль, специи, по желанию можно добавить немного сахара (1 чайную ложку). После 15 минут варки в маринаде выключить огонь и добавить 3 столовые ложки яблочного 6% уксуса. После этого положить в стерилизованные банки и закатать.
Раньше мы писали о рецепте вкусного домашнего грибного салата на зиму — понадобятся шампиньоны, сладкий перец и лук.
Также мы рассказывали кому-то нельзя есть грибы — могут навредить здоровью этих людей.
Еще рекомендуем ознакомиться с информацией, с какими продуктами лучше не совмещать грибы.
Узнайте, как правильно хранить грибы – советы от эксперта, чтобы продлить их "жизнь" в холодильнике.
Читайте Новини.LIVE!