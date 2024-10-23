Маринованные белые грибы по-польски на зиму – вкусный и простой рецепт

Маринованные белые грибы. Фото: Скриншот YouTube @yustikp

Маринованные белые грибы по-польски — это отличный способ сохранить дух осеннего урожая и наслаждаться вкусом грибов даже в холодное время года. Простой в приготовлении рецепт станет незаменимым для любителей домашних заготовок, ведь грибы получаются ароматными, нежными и идеальными для любого блюда.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Семья Поддубных.

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Вам понадобится:

грибы.

Для маринада:

0,5 л. воды;

0,5 ст.л. соли;

лавровый лист 2 шт.;

черный перец горошком 6-8 шт.;

душистый перец 3-5 шт.;

гвоздика 1-2 шт.

Способ приготовления

Грибы нужно помыть и почистить, потом нарезать на кусочки.

Белый гриб. Фото: Скриншот YouTube @yustikp

Грибы залить водой, ставим на плиту. Рекомендуем при варке добавить немного лимонной кислоты, чтобы грибы сохранили свой цвет. Варить в течение 5 минут. Затем промыть под проточной водой.

Грибы в воде. Фото: Скриншот YouTube @yustikp

Для маринада кладем соль, специи, по желанию можно добавить немного сахара (1 чайную ложку). После 15 минут варки в маринаде выключить огонь и добавить 3 столовые ложки яблочного 6% уксуса. После этого положить в стерилизованные банки и закатать.

Маринованные грибы. Фото: Скриншот YouTube @yustikp

Раньше мы писали о рецепте вкусного домашнего грибного салата на зиму — понадобятся шампиньоны, сладкий перец и лук.

Также мы рассказывали кому-то нельзя есть грибы — могут навредить здоровью этих людей.

Еще рекомендуем ознакомиться с информацией, с какими продуктами лучше не совмещать грибы.

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