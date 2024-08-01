Мариновані кабачки на зиму по-польськи — смачний та простий покроковий рецепт

Мариновані кабачки. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Мариновані кабачки з овочами на зиму від Лілії Мацько. Цей рецепт багато господинь вихваляють, радимо й вас спробувати. Готуються легко та без клопоту.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Onyshkevychi.

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Вам знадобиться:

кабачки;

петрушка;

цибуля;

морква;

лавровий лист;

перець духмяний.

Для маринаду:

вода — 1 л (4 склянки);

цукор — 220 г (1 склянка);

оцет (9%) — 250 мл (1 склянка);

сіль — 40 г (2 ст.л.)

Спосіб приготування

Спочатку потрібно нарізати кабачки кільцями, цибулю півкільцями та моркву кружальцями.

Кабачки, цибуля та морква. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

На дно кожної банки кладемо лавровий лист, петрушку, духмяний перець, цибулю, моркву та нарізані кабачки.

Приготування кабачків. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Для маринаду до води додати цукор, сіль та оцет 9%. Довести до кипіння. Залити банки з кабачками.

Маринад для кабачків. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Банки ставимо для стерилізації. З моменту закипання стерилізувати протягом 20 хвилин. Закриваємо та залишаємо для охолодження.

Стерилізація банок. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

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