Мариновані кабачки на зиму по-польськи — смачний та простий покроковий рецепт

Мариновані кабачки на зиму по-польськи — смачний та простий рецепт
Мариновані кабачки з овочами на зиму від Лілії Мацько. Цей рецепт багато господинь вихваляють, радимо й вас спробувати. Готуються легко та без клопоту.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Onyshkevychi.
Вам знадобиться:
- кабачки;
- петрушка;
- цибуля;
- морква;
- лавровий лист;
- перець духмяний.
Для маринаду:
- вода — 1 л (4 склянки);
- цукор — 220 г (1 склянка);
- оцет (9%) — 250 мл (1 склянка);
- сіль — 40 г (2 ст.л.)
Спосіб приготування
Спочатку потрібно нарізати кабачки кільцями, цибулю півкільцями та моркву кружальцями.
На дно кожної банки кладемо лавровий лист, петрушку, духмяний перець, цибулю, моркву та нарізані кабачки.
Для маринаду до води додати цукор, сіль та оцет 9%. Довести до кипіння. Залити банки з кабачками.
Банки ставимо для стерилізації. З моменту закипання стерилізувати протягом 20 хвилин. Закриваємо та залишаємо для охолодження.
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