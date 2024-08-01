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Мариновані кабачки на зиму по-польськи — смачний та простий рецепт

1 серпня 2024 00:15
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Мариновані кабачки на зиму по-польськи — смачний та простий покроковий рецепт
Мариновані кабачки. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Мариновані кабачки з овочами на зиму від Лілії Мацько. Цей рецепт багато господинь вихваляють,  радимо й вас спробувати. Готуються легко та без клопоту.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Onyshkevychi

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Вам знадобиться: 

  • кабачки; 
  • петрушка; 
  • цибуля; 
  • морква; 
  • лавровий лист; 
  • перець духмяний. 

Для маринаду: 

  • вода — 1 л (4 склянки);
  • цукор — 220 г (1 склянка);
  • оцет (9%) — 250 мл (1 склянка);
  • сіль — 40 г (2 ст.л.)

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно нарізати кабачки кільцями, цибулю півкільцями та моркву кружальцями. 

кабачки на зиму рецепт
Кабачки, цибуля та морква. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

На дно кожної банки кладемо лавровий лист, петрушку, духмяний перець, цибулю, моркву та нарізані кабачки. 

мариновані кабачки на зиму рецепт
Приготування кабачків. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Для маринаду до води додати цукор, сіль та оцет 9%. Довести до кипіння. Залити банки з кабачками. 

смачні мариновані кабачки на зиму рецепт
Маринад для кабачків. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Банки ставимо для стерилізації. З моменту закипання стерилізувати протягом 20 хвилин. Закриваємо та залишаємо для охолодження. 

кабачки на зиму простий рецепт
Стерилізація банок. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

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