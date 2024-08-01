Маринованные кабачки на зиму по-польски – вкусный и простой пошаговый рецепт

Маринованные кабачки на зиму по-польски — вкусный и простой рецепт
Маринованные кабачки с овощами на зиму от Лилии Мацко. Этот рецепт многие хозяйки восхваляют, советуем и вам попробовать. Готовятся легко и без хлопот.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Onyshkevychi.
Вам понадобится:
- кабачки;
- петрушка;
- лук;
- морковь;
- лавровый лист;
- перец душистый.
Для маринада:
- вода — 1 л (4 стакана);
- сахар — 220 г (1 стакан);
- уксус (9%) — 250 мл (1 стакан);
- соль — 40 г (2 ст.л.)
Способ приготовления
Сначала нужно нарезать кабачки кольцами, лук полукольцами и морковь кружочками.
На дно каждой банки кладем лавровый лист, петрушку, душистый перец, лук, морковь и нарезанные кабачки.
Для маринада добавить сахар, соль и уксус 9%. Довести до кипения. Залить банки с кабачками.
Банки ставим для стерилизации. С момента закипания стерилизовать в течение 20 минут. Закрываем и оставляем для охлаждения.
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