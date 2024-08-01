Маринованные кабачки на зиму по-польски – вкусный и простой пошаговый рецепт

Маринованные кабачки. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Маринованные кабачки с овощами на зиму от Лилии Мацко. Этот рецепт многие хозяйки восхваляют, советуем и вам попробовать. Готовятся легко и без хлопот.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Onyshkevychi.

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Вам понадобится:

кабачки;

петрушка;

лук;

морковь;

лавровый лист;

перец душистый.

Для маринада:

вода — 1 л (4 стакана);

сахар — 220 г (1 стакан);

уксус (9%) — 250 мл (1 стакан);

соль — 40 г (2 ст.л.)

Способ приготовления

Сначала нужно нарезать кабачки кольцами, лук полукольцами и морковь кружочками.

Кабачки, лук и морковь. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

На дно каждой банки кладем лавровый лист, петрушку, душистый перец, лук, морковь и нарезанные кабачки.

Приготовление кабачков. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Для маринада добавить сахар, соль и уксус 9%. Довести до кипения. Залить банки с кабачками.

Маринад для кабачков. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Банки ставим для стерилизации. С момента закипания стерилизовать в течение 20 минут. Закрываем и оставляем для охлаждения.

Стерилизация банок. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

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