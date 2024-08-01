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Маринованные кабачки на зиму по-польски — вкусный и простой рецепт

1 августа 2024 00:15
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Маринованные кабачки на зиму по-польски – вкусный и простой пошаговый рецепт
Маринованные кабачки. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Маринованные кабачки с овощами на зиму от Лилии Мацко. Этот рецепт многие хозяйки восхваляют, советуем и вам попробовать. Готовятся легко и без хлопот.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Onyshkevychi.

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Вам понадобится:

  • кабачки;
  • петрушка;
  • лук;
  • морковь;
  • лавровый лист;
  • перец душистый.

Для маринада:

  • вода — 1 л (4 стакана);
  • сахар — 220 г (1 стакан);
  • уксус (9%) — 250 мл (1 стакан);
  • соль — 40 г (2 ст.л.)

Способ приготовления

Сначала нужно нарезать кабачки кольцами, лук полукольцами и морковь кружочками.

кабачки на зиму рецепт
Кабачки, лук и морковь. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

На дно каждой банки кладем лавровый лист, петрушку, душистый перец, лук, морковь и нарезанные кабачки.

маринованные кабачки на зиму рецепт
Приготовление кабачков. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Для маринада добавить сахар, соль и уксус 9%. Довести до кипения. Залить банки с кабачками.

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Маринад для кабачков. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Банки ставим для стерилизации. С момента закипания стерилизовать в течение 20 минут. Закрываем и оставляем для охлаждения.

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Стерилизация банок. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Раньше мы писали о рецепте кабачковой икры по-грузински на зиму, по вкусу, как аджика — все мужчины оценят.

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