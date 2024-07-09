Як приготувати мариновані кабачки за 10 хвилин — покрокове приготування

Мариновані кабачки за 10 хвилин — дуже смачна закуска
Пропонуємо смачний рецепт маринованих кабачків із часником та перцем чилі, швидкого приготування. Ідеальна закуска, що готується за лічені хвилини.
Рецепт був опублікований на YouTube каналі Liza Glinskaya.
Вам знадобиться:
- 3 молоді кабачки;
- 1 ст. л. солі (без гірки);
- 1 ст. л. цукру (без гірки);
- 20 мл оцту 9% (1,5 ст. л);
- 2 зубчики часнику;
- 50 мл рослинної олії (3,5 ст. л);
- петрушка;
- перець чилі (за бажанням).
Спосіб приготування
Помийте та просушіть кабачки. Наріжте їх на тонкі смужки. Посоліть кабачки і залиште на 15 хвилин, вони повинні пустити сік.
Приготуйте маринад. Змішайте в мисці рослинне масло, цукор та оцет.
Подрібніть перець чилі, часник та петрушку, додайте в маринад. Злийте зайвий сік від кабачків.
Додайте до кабачків маринад. Перемішайте. Накрийте харчовою плівкою та приберіть у холодильник на 2-3 години.
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