Як приготувати мариновані кабачки за 10 хвилин — покрокове приготування

Мариновані кабачки. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Пропонуємо смачний рецепт маринованих кабачків із часником та перцем чилі, швидкого приготування. Ідеальна закуска, що готується за лічені хвилини.

Рецепт був опублікований на YouTube каналі Liza Glinskaya.

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Вам знадобиться:

3 молоді кабачки;

1 ст. л. солі (без гірки);

1 ст. л. цукру (без гірки);

20 мл оцту 9% (1,5 ст. л);

2 зубчики часнику;

50 мл рослинної олії (3,5 ст. л);

петрушка;

перець чилі (за бажанням).

Спосіб приготування

Помийте та просушіть кабачки. Наріжте їх на тонкі смужки. Посоліть кабачки і залиште на 15 хвилин, вони повинні пустити сік.

Нарізка кабачків. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Приготуйте маринад. Змішайте в мисці рослинне масло, цукор та оцет.

Приготування кабачків. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Подрібніть перець чилі, часник та петрушку, додайте в маринад. Злийте зайвий сік від кабачків.

Мариновані кабачки. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Додайте до кабачків маринад. Перемішайте. Накрийте харчовою плівкою та приберіть у холодильник на 2-3 години.

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