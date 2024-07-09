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Мариновані кабачки за 10 хвилин — дуже смачна закуска

9 липня 2024 06:45
fd8957e2-1374-4045-1e5b-953ad296aa00 - Олена Попова
Олена Попова
Редактор
Як приготувати мариновані кабачки за 10 хвилин — покрокове приготування
Мариновані кабачки. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl
fd8957e2-1374-4045-1e5b-953ad296aa00 - Олена Попова
Олена Попова
Редактор

Пропонуємо смачний рецепт маринованих кабачків із часником та перцем чилі, швидкого приготування. Ідеальна закуска, що готується за лічені хвилини.

Рецепт був опублікований на YouTube каналі Liza Glinskaya.

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Вам знадобиться:

  • 3 молоді кабачки;
  • 1 ст. л. солі (без гірки);
  • 1 ст. л. цукру (без гірки);
  • 20 мл оцту 9% (1,5 ст. л);
  • 2 зубчики часнику;
  • 50 мл рослинної олії (3,5 ст. л);
  • петрушка;
  • перець чилі (за бажанням).

Спосіб приготування

Помийте та просушіть кабачки. Наріжте їх на тонкі смужки. Посоліть кабачки і залиште на 15 хвилин, вони повинні пустити сік.

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Нарізка кабачків. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Приготуйте маринад. Змішайте в мисці рослинне масло, цукор та оцет.

мариновані кабачки за 10 хвилин рецепт
Приготування кабачків. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Подрібніть перець чилі, часник та петрушку, додайте в маринад. Злийте зайвий сік від кабачків.

рецепт за 10 хвилин кабаків маринованих
Мариновані кабачки. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Додайте до кабачків маринад. Перемішайте. Накрийте харчовою плівкою та приберіть у холодильник на 2-3 години. 

Раніше ми писали про смачний, простий і корисний рецепт кабачків із часником у духовці.

Також ми розповідали про рецепт найсмачнішого закусочного торта з кабачків.

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